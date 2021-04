Handwerker in Nordwestmecklenburg schlagen Alarm: Materialpreise explodieren

Wismar

Die Auftragsbücher sind voll, die Handwerksbetriebe vor allem in der Baubranche haben die Pandemie bislang gut überstanden. Doch die Materialsituation wird immer besorgniserregender. „Bestimmte Materialien wie Dämmstoffe, Holz, aber auch Stahl und Halbzeuge werden inzwischen wieder zur sogenannten Bückware. Die ersten Handwerksbetriebe sehen sich außerstande, die Aufträge überhaupt realisieren zu können“, berichtet Kreishandwerksmeister Detlef Kohrt. „Teilweise nimmt es bereits Züge an wie vor dem Mauerfall.“

Dies kann Ulf Gudacker, amtierender Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar, aus beinahe allen Innungen und Gewerken bestätigen: „Die Materialpreise sind bereits exorbitant gestiegen. Doch inzwischen sind bestimmte Materialen überhaupt nicht mehr zu bekommen. Erste Betriebe laufen Gefahr, Kurzarbeit anmelden zu müssen – trotz prall gefüllter Auftragsbücher.“

Zimmerermeister fordert Exportstopp für Holz

„Wir wissen noch nicht, ob wir für die nächsten Projekte, die schon unterschrieben sind, Material kriegen und auch nicht, was es dann kosten wird“, sagt René Fenske, Geschäftsführer der Zimmerei & Holzbau GmbH in Martensdorf bei Wismar. Jetzt seien die Preise mehr als doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Die Prognose gehe ins Dreifache. Die Preisexplosion begann laut Fenske im Oktober, seit Anfang des Jahres werde das Material knapp. „Entweder ist der Kunde bereit, mehr Geld zu bezahlen, weil er sich’s leisten kann, oder wir können den Auftrag nicht ausführen.“ Der Zimmerermeister befürchtet, dass sich die Situation im Herbst noch extrem verschärfen wird.

Er macht die Exportpolitik für das Dilemma verantwortlich. Die USA und China würden alles Holz aufkaufen. Knapp ist es außerdem, weil weniger eingeschlagen wurde. René Fenske fordert daher die Politik auf, den Export von Holz zu stoppen. „Wann wacht die Politik auf und lässt den Handwerker im eigenen Land leben? Man kann hier nicht sagen, das ist Marktwirtschaft, wenn hinterher die gesamte Bauwirtschaft zum Erliegen kommt. Da muss man reagieren und zwar rechtzeitig.“

Häuslebauer müssen 20 Prozent auf Bausumme drauflegen

Auch Malermeister Jens Kohagen bestätigt die Preisteuerung. Er muss jetzt zehn Prozent mehr für Styropor bezahlen als im Vorjahr. Die Lieferzeiten für den Dämmstoff haben sich von zwei Tagen auf vier bis sechs Wochen erhöht. Der Wismarer Firmenchef bedauert vor allem auch die Bauherren, die jetzt beginnen, ihr Eigenheim zu bauen. „Es ist ja alles kalkuliert, manchmal sogar Spitz auf Knopf, die Finanzierung steht. Wenn ich bedenke, dass sie jetzt wahrscheinlich zwanzig Prozent auf die gesamte Bausumme drauflegen müssen, dann ist das schon hart.“ Der Malermeister hat letzte Woche 3000 Quadratmeter Dämmung für seine Baustellen bestellt, das soll erstmal bis August reichen. „Schwierig wird es, den Kunden die Verzögerungen zu erklären. Sie haben ja eigenständige Übergabetermine.“

Flut von Verordnungen und Gesetzesänderungen

Mit diesen Problemen nicht genug, kommt auf die kleinen und mittelständischen Handwerksbetriebe noch eine Flut an Verordnungen, Bestimmungen und Gesetzesänderungen zu. „Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Geschwindigkeit neue Vorgaben erlassen werden. Wo man als Privatperson bereits Schwierigkeiten hat, klar zu sagen, welche Beschränkungen nun im eigenen Landkreis gelten, da ist es als Handwerksbetrieb und Arbeitgeber umso schwieriger“, sagt Kreishandwerksmeister Detlef Kohrt.

„Die Vorgaben an die Arbeitgeber ändern sich beinahe wöchentlich“, ergänzt Ulf Gudacker. „Von Testungen der Mitarbeiter und Kunden inklusive der Dokumentationen, Maskenpflicht, Homeoffice-Pflicht und vielen weiteren Arbeitsschutzvorgaben. Am Ende des Tages muss selbst ich durchatmen und resümieren, um nicht den Überblick zu verlieren.“

Corona-Tests in den Firmen mehrmals pro Woche

Und genau diese Informationsflut ist es, die es dem Handwerk aktuell von Tag zu Tag schwieriger macht. „Das Handwerk ist sich seiner Verantwortung sehr bewusst“, versichert Kohrt, „denn viele Betriebe bieten ihren Mitarbeitern bereits freiwillig seit einigen Wochen die Möglichkeit für Selbsttestungen an. Doch der Staat möchte nun, dass sich alle 83 Millionen Bundesbürger wöchentlich mehrmals testen lassen. Für die über 40 Millionen Arbeitnehmer müssen das die Arbeitgeber bezahlen. Das ist nicht hinnehmbar.“

Kreishandwerksmeister appelliert an Politik

Diese insgesamt besorgniserregenden Entwicklungen lassen die Handwerksbetriebe der Innungen noch enger zusammenrücken. Und auch die Gesellenprüfungen werden trotz erschwerter Bedingungen weiterhin für alle Lehrlinge abgenommen von den Handwerksmeistern aus den Innungen. Detlef Kohrt appelliert daher an die Politik: „Lasst uns nicht allein mit den Kosten. Die aktuellen Belastungen zwingen auch uns irgendwann in die Knie. Kostenlose Selbsttest wie für Schulen und Kindergärten sollten auch für die mittelständischen Handwerksbetriebe bereitgestellt werden!“

Von Haike Werfel und Michael Prochnow