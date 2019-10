Wismar

Die Suche nach Kleingeld am städtischen Parkautomaten hat bald ein Ende: Voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte soll in Wismar das Handyparken eingeführt werden. Eine entsprechende Information haben jetzt die Mitglieder des Ausschusses für Eigenbetriebe erhalten. Nach Auskunft des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebs der Hansestadt Wismar könnte das neue Parksystem auf öffentlichen Stellflächen zügig umgesetzt werden.

In immer mehr Städten wird das System eingesetzt, viele haben es schon seit Jahren. Denn bargeldlos und ohne Weg zum Parkscheinautomaten per Smartphone den Parkplatz bezahlen können, stellt für die Nutzer eine erhebliche Komfortsteigerung dar. Vor allem, wenn es darum geht, die Parkdauer bei Bedarf zu verlängern, ohne zurück zum Auto zu müssen.

„Die Einführung des Handyparkens ist bürgerfreundlich und zeitgemäß“, freut sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Tiedke. Zu den Vorteilen zähle auch die Möglichkeit einer minutengenauen Abrechnung der Parkdauer. Die Einführung gehe auf einen Prüfauftrag der SPD-Bürgerschaftsfraktion (24.11.2016) zurück, mit dem sie den Bürgermeister um die Prüfung einer solchen Möglichkeit gebeten hatte.

Von OZ