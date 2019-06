Wismar

Am Mittwoch lud Hans W. Scheibner zur großen Vernissage ins Filmbüro mit bekannten Gesichtern unter den Gästen und auf den Leinwänden. Die Ostsee-Zeitung sprach vor der Vernissage mit dem bekannten Künstler aus Maßlow, der vor wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag feierte.

„Das Bild wird wohl nicht in der Ausstellung hängen“, kommentiert er die große Leinwand. Eines seiner wunderbar bösen, seiner politischen Werke. Der dicke, weiße, reiche Mann flüstert den kopflosen Politikern etwas ins Ohr, die Schafe daneben gucken Fußball und dahinter geht die Welt unter.

Ein Platz für die Kunst

„Zu wenig Platz“, das Problem der großen Künstler und umtriebigen Geister wie Scheibner. Für die Ausstellung hat er viele seiner Porträts rausgesucht. Er lacht und erzählt: „Ich hatte mal ein kleines Theater zu Hause. Dort habe ich die Porträts auf die leeren Stühle gestellt und hatte ein volles Haus!“ Das beflügelte zu weiteren Porträts. „Und dann war wieder zu wenig Platz!“

Die Werkstattgalerie in Maßlow quillt über, die meisten Galerien haben nicht genug Wandfläche. „Eigentlich müsste ich mal mehr zeigen, viel mehr. Aber ich bin auch nicht der Mensch, der überall nachfragt“, sinniert er über den großen Raum mit genug Platz für seine Kunst. Vielleicht in fünf Jahren, zum 80.

Gemalte Geschichte(n)

Zu jedem der Bilder kann Scheibner etwas erzählen. Ehrfürchtig, staunend, liebevoll. Und voller Bewunderung für die Menschen, die er mit seiner Kunst verewigt hat. Rabbi Wolff ist zu ihm ins Atelier gekommen und am Ofen eingeschlafen. Nelly Sachs und Liselotte Herrmann hat er gemalt, nachdem die Berliner Humboldt-Universität aufgerufen hatte, sich mit den bekannten Frauen und Opfern des Nationalsozialismus zu beschäftigen.

„Ich habe eine ganze Serie mit Porträts von Nelly Sachs gemalt“, erzählt Scheibner von der jüdisch-deutsch-schwedischen Schriftstellerin und Lyrikerin, die 1940 nach Schweden fliehen konnte. 1946 war sie die erste Schriftstellerin, die die Schornsteine von Auschwitz in ihrer Lyrik thematisierte.

Gegen das Vergessen

„Ich mal’ die Porträts von den Menschen, weil ich Angst habe, dass sie vergessen werden“, erzählt er. Ernster und anklagend. „Heute gibt es so viele neue Stars, die hochgepuscht werden und ein Jahr später schon unbekannt sind.“

Scheibner hat seine eigenen Stars. Die, an die man sich auch noch Jahre später erinnern muss und sollte. „ Harri Engelmann“, zeigt er aufs nächste Porträt. „Von dem musst du mal was lesen!“ Majakowski, einem russischen Autor, widmet er auch ein Bild.

1966/-67 hat Scheibner seine Werke an der Volksbühne kennen- und lieben gelernt, damals als junger Bühnenbildassistent. „Ich bin gleich in Leipzig in einen Buchladen gegangen und habe mir die Bücher gekauft! Er hat sich vor der Tür der Geliebten erschossen“, erklärt Scheibner mit Blick auf das Bild.

Persönliche Weggefährten

Die Bilder sind so viel mehr als „nur“ die gekonnte Ansammlung von Farbe auf einer Leinwand. Seine Frau und Künstlerkollegin Karin Zimmermann zeigt er als Madonna, das Jesuskind in ihrem Arm trägt Scheibners Züge.

Ein anderes Bild zeigt Männer in kurzen Sporthosen. „Das bin ich, und das ist mein Boxtrainer“, erklärt Hans W. Scheibner. „Mein erster Lehrmeister, der mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Der meine Persönlichkeit geformt hat. Dass ich nur Dinge mache, die ich gerne mache. Und nur diese!“ Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, Theater, die Begegnung mit Menschen.

Die Ausstellung ist nun zu den Filmtagen im Filmbüro und bis zum 2. August zu sehen.

Nicole Hollatz