Hanseschau Wismar wird Ende September nachgeholt

Die Hanseschau Wismar kann im Corona-Jahr doch noch ihr Jubiläum feiern – ein neues Datum steht jetzt fest. Vom 24. bis 27. September soll die beliebte Verbrauchermesse nachgeholt werden. Das haben die Veranstalter von der Agenturhaus GmbH mitgeteilt. Lange haben sie für ihren Plan gekämpft und immer daran festgehalten: „Wir leben von diesen Messen“, hatte Projektleiter Burkhard Golla gegenüber die OZ erklärt.

Verkaufstresen mit Spuckschutz

Für die Hanseschau liegt ein umfangreiches und erprobtes Sicherheits- und Hygienekonzept vor, das sich bereits auf diversen Veranstaltungen in den vergangenen zwei Monaten bewährt hat – auch bei der Lebensart-Messe auf Gut Brook in der Nähe von Boltenhagen. Das wird nun auch in Wismar angewendet. Allerdings gibt es auch eine große Planänderung: Die Hanseschau kann nicht wie geplant das weitläufige Gelände des Bürgerparks nutzen, sondern findet ausschließlich in Hallen statt. Grund ist der Eingang des Parks, den auch Rollstuhlfahrer nutzen können. „Der Bereich ist so eng, dass eine Einbahnstraßenregelung leider nicht klappt“, erklärt Burkhard Golla.

Sechs Halle werden aufgebaut

Aufgebaut werden insgesamt sechs Hallen. 150 bis 160 Aussteller werden dort ihre Produkte zu fünf Themenwelten präsentieren: Gesunde Ernährung, Genuss und Tourismus, Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit, Garten, Wohnen und Lifestyle, Mobilität, Bildung und Ehrenamt sowie Handwerk, Ausbildung und Zukunft.

Das Sicherheitskonzept in den Hallen sieht so aus: Besucher müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen – genauso in den Servicebereichen (bei den Kassen und Toiletten) und wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Hygienehinweise und Desinfektionsspender werden aufgestellt, die Verkaufstresen mit Spuckschutzen ausgerüstet. Außerdem werden die Besucher über das Gelände gelenkt, damit sich keine Menschenmassen bilden.

Öffnungszeiten verlängert

Um den Besucherandrang zu entzerren, sind auch die Öffnungszeiten verschoben worden – das Messegelände ist an allen Tagen von 9 bis 18 Uhr zugänglich. Obwohl das Parkgelände nicht von den Ausstellern genutzt werden kann, stehen etwa 750 Stellplätze stehen zur Verfügung. Für Frühplaner stehen Online-Tickets zur Verfügung. Der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt ab der kommenden Woche über die Webseite unter www.hanseschau-wismar.de. Natürlich stehen Tickets auch vor Ort zur Verfügung, der Veranstalter empfiehlt jedoch, diese online vorab zu kaufen, denn so kann noch schneller gebummelt und genossen werden.

