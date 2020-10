Wismar

Die Teilbaugenehmigung ist da. Am Mittwoch wurde der symbolische erste Spatenstich für den neuen Firmensitz der Seehafen Wismar GmbH an der Ecke Kopenhagener/ Stockholmer Straße vollzogen. Sofort im Anschluss erfolgte die Bauanlaufberatung.

„Unser Ziel ist eine winterfeste Baustelle, dann sind wir handlungsfähig“, erklärt Seehafen-Geschäftsführer Michael Kremp, warum es wichtig ist, dass die Baufirma jetzt loslegen kann. Die Teilbaugenehmigung bezieht sich zunächst auf die Pfahlgründung und die Bodenplatte.

Neues Bürogebäude außerhalb des Betriebsgeländes

Der Seehafen errichtet auf eigenem Grund und Boden außerhalb des Firmengeländes ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude mit 1050 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für Ende nächsten Jahres geplant. Kunden und Gäste des Unternehmens müssen dann nicht mehr durch den streng kontrollierten Eingangsbereich mit Schranke in der Kopenhagener Straße.

Jetziges Verwaltungsgebäude ist veraltet

So soll das neue Verwaltungs- und Bürogebäude der Seehafen Wismar GmbH aussehen. Quelle: Grafik: Regnauer

Der bisherige Firmensitz mit rund 3300 Quadratmetern auf dem Gelände des Seehafens ist veraltet und renovierungsbedürftig. Außerdem sei ein neues Flächenmanagement erforderlich. Deshalb entschloss sich das Unternehmen im vergangenen Jahr für einen Neubau.

Er ist laut Geschäftsführer Kremp Bestandteil eines Gesamtvorhabens. Das beinhalte auch den Neubau eines Sozialgebäudes für die gewerblichen Mitarbeiter, den Abriss des bestehenden Gebäudekomplexes sowie die Aufbereitung der dadurch entstehenden Freifläche als multifunktionales Freilager. Die Investition beträgt insgesamt rund drei Millionen Euro.

Nach Angaben des Firmenchefs sei der Seehafen Wismar bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. „Es sind zwar einige Aufträge weggebrochen. Corona hat aber keine dramatischen Auswirkungen aufs Geschäft“, sagt Kremp.

Barrierefreier Neubau für 35 Mitarbeiter

In dem neuen, barrierefreien Büro- und Verwaltungsgebäude werden 35 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben. Der Zweigeschosser wird in Holzständerbauweise errichtet und mit rotbraunen Klinkern versehen. Weiß verputzte Bänder winden sich ums Haus und lockern die Fassade auf.

„Das Gebäude markiert seinen Anfang an der Kopenhagener Straße und richtet sich in Fließrichtung zu den Anlegestellen am Überseehafen aus – fast wie ein Schiffskörper an Land“, beschreibt die Baufirma das Projekt. Der Hauseingang ist auf der zur Altstadt gerichteten Seite vorgesehen.

Bayrische Holzfertigbaufirma erhielt Zuschlag

Die Regnauer Fertigbau GmbH aus dem bayrischen Seebruck wird den Neubau errichten. Sie hat den vom Seehafen ausgelobten Gestaltungswettbewerb gewonnen. Das am Chiemsee beheimatete Unternehmen habe den Bauherrn nicht nur durch die Architektur und die auf moderne Arbeitswelten ausgerichtete Grundrissgestaltung überzeugt, sondern auch durch ihre ökologische und nachhaltige Bauweise aus Holz. Die Baufirma wird das Verwaltungsgebäude schlüsselfertig zum Festpreis errichten. Auch das fand Anklang bei der Seehafen Wismar GmbH.

Das Projekt ist zudem mit dem Unesco-Sachverständigenbeirat der Hansestadt abgestimmt, damit sich der Neubau optimal in die angrenzende Umgebung eingliedert.

Denkerzellen und Kommunikationszonen

Neben „maßgeschneiderten“ Büro- und Verwaltungsräumen ist auch eine Lounge für die Mitarbeiter geplant. Es soll sogenannte Denkerzellen geben, in denen sie konzentriert arbeiten können. Diverse Kommunikationszonen sollen den Kontakt zwischen den Mitarbeitern erleichtern.

Verglaste Trennwände zwischen den Büros machen diese großzügig und hell und schaffen eine freundliche Arbeitsatmosphäre. Ein offener Empfangsbereich mit direkter Erschließung des ersten Obergeschosses wird Mitarbeiter und Besucher im Gebäude willkommen heißen.

Modernes Gebäude mit Vitalbüros

„Wir freuen uns, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld anbieten zu können“, sagt Geschäftsführer Michael Kremp. Er ist überzeugt davon, dass die Baufirma mit der Konzeption des Vitalbüros genau der richtige Partner für die Umsetzung ist.

Über das Unternehmen Im Juni 1990 wurde die Seehafen Wismar GmbH gegründet. Sie gehört zu 90 Prozent der Hansestadt Wismar und zu zehn Prozent dem Land Mecklenburg-Vorpommern. 160 Männer und Frauen sind in dem kommunalen Unternehmen beschäftigt. Sie erwirtschaften rund 19 Millionen Euro pro Jahr. Etwa acht Millionen Tonnen Güter werden jährlich umgeschlagen: Massengüter sowie Metall, Holz, Forstprodukte, Projektladungen, Stück- und Flüssiggüter. Der Seehafen Wismar gilt heute als einer der modernsten Logistiker im Ostseeraum.

Von Haike Werfel