Harmshagen

Was man in einer halben Stunde alles erledigen kann?! Einkaufen. Das Auto waschen. Kochen wäre auch möglich. Hausgemachter Milchreis zum Beispiel ist in einer halben Stunde fertig. Die Milch dafür war am 4. August um halb eins mittags bereits im Topf, als die hochschwangere Anja Ladde eine Wehe spürte. Die 38-Jährige aus Harmshagen ist der Beweis, dass man in einer halben Stunde auch ein Baby zur Welt bringen kann – und zwar ganz spektakulär auf einem Autobahn-Rastplatz.

Die Milch blubberte noch gar nicht richtig auf dem Herd, als die zweite Wehe einsetzte. Während ihr Mann Benny Ladde noch schnell unter die Dusche sprang, kochte die bis dahin zweifache Mama Schnuller ab, die mit in die Kliniktasche sollten. Heute kann Anja Ladde darüber lachen. „Wir standen völlig neben uns“, gibt die Altenpflegerin zu.

Nachdem geklärt war, dass Oma die beiden Großen Isabell (10) und Sophia (6) von der Schule in Mühlen Eichsen abholt, startete Benny Ladde um 12.40 Uhr den Motor seines Passats, das alte Familienauto. Das neue stand auf dem Hof, aber mit dem wollte er dann doch nicht fahren. Am Ende stellte sich heraus: gute Entscheidung.

Bange Minuten im Stau

Gewöhnlich ist die Familie von ihrem Wohnort in 40 Minuten in der 60 Kilometer entfernten Klinik in Rostock. Das kennen sie schon von den Geburten ihrer anderen Töchter. Die Wehen wurden immer heftiger. „In Höhe Wismar-Mitte habe ich gefragt, ob wir abfahren und dort ins Krankenhaus wollen“, erinnert sich der 44-Jährige. Anja Ladde wollte kein Risiko eingehen, aber ihr ging es gut. Sie glaubte, es zu schaffen. Alles war noch auszuhalten und schließlich habe die Geburt ihrer ersten beiden Kinder auch acht Stunden gedauert. Also rauschten sie an der Abfahrt vorbei weiter in Richtung Rostock.

Plötzlich Stau. Baustelle. Ein Umstand, den das Ehepaar nicht eingeplant hatte. Hinter der Raststätte Fuchsberg setzten die Presswehen ein. „Das war dann doch ganz schön heikel“, so der stolze Papa. Die nächste Möglichkeit, das Auto zu stoppen, war der Rastplatz Quellental, ein paar Kilometer weiter. „Als ich auf den Parkplatz fuhr, wollte ich den Notruf wählen“, erinnert sich der gelernte Steinsetzer, der sich vor einigen Jahren mit einem Frühstücksangebot für Durchreisende in Upahl selbstständig machte. Allerdings war sein Handy nicht mehr mit der Freisprecheinrichtung des Autos verbunden, da es in wenigen Tagen verkauft werden sollte.

Er steuerte den Passat in die Parklücke, stieg aus und riss die Beifahrertür auf. Das Köpfchen des Babys war schon zu sehen. Dann folgten die Schultern. Was nun tun? Ziehen? Benny Ladde war ein wenig kopflos. Langsam glitt das Baby in seine Arme – sechs Tage vor dem errechneten Termin. „Es war ein Wahnsinnsgefühl“, sagt er heute.

Notarzt kam per Helikopter

Die frischgebackenen Eltern wickelten das Bündel Leben behutsam in eine Decke ein. Danach griff Benny Ladde zum Handy und wählte den Notruf. Nun hieß es warten – und irgendwie voller Adrenalin realisieren, was gerade passiert war. Das Geschlecht des Babys wussten beide nicht. Neugierig hob Benny Ladde die Decke an, doch die Nabelschnur versperrte die Sicht.

Aufgrund des Staus an der Baustelle ist der Notarzt mit einem Helikopter eingeflogen worden. Der Rettungswagen bahnte sich den Weg über die Autobahn. Ihr Baby habe völlig entspannt auf der Brust der stolzen Mama gelegen, als die Einsatzkräfte zehn Minuten nach der Alarmierung ankamen. Mit der ärztlichen Versorgung erfuhr das Ehepaar auch das Geschlecht des neuen Familienmitglieds. Ein Mädchen. Amanda. Mit 3790 Gramm und 51 Zentimetern kerngesund.

Raststätte als Geburtsort

Krankenhaus kann jeder. So lange wollte Amanda nicht warten. Und somit steht statt Rostock nun „A 20, Raststätte Quellental, Fünfseen“ als Ort in den Geburtsunterlagen. Geburtszeit: 13.10 Uhr, da 13.12 Uhr der Notruf einging. „Ich hoffe, dass ich die Aufzeichnungen noch von der Rettungsleitstelle bekomme“, sagt Benny Ladde lachend.

Mit Baby im Arm ging Anja Ladde selbstständig zum Rettungswagen. Das führt noch zu einer Begebenheit, die kurioser nicht sein kann. „Wenn das Baby vor Ort im Rettungswagen zur Welt gekommen wäre, hätte das Standesamt Rostock die Geburtsurkunde ausgestellt“, berichtet Anja Ladde. Da sie aber Grund und Boden der Raststätte betreten hatte, ist das Standesamt Satow zuständig. Amtsschimmel lässt grüßen.

In der Klinik als kleine Stars gefeiert

Im Krankenhaus sind Amanda und ihre Mama vom Personal als kleine Stars empfangen worden. Die Nabelschnur hatte Anja Ladde in Rostock selbst durchtrennt. Das wäre dann doch zu viel für den Papa gewesen, der einige Minuten nach dem Rettungswagen in der Klinik eintraf. Nach zwei Tagen sind Mama und Tochter entlassen worden. Amanda konnte dann endlich ihren beiden großen Schwestern Isabell und Sophia vorgestellt werden, die die ganze Geschichte erst gar nicht so recht glauben wollten.

Und nun sitzt Benny Ladde im Wohnzimmer und betrachtet seine dritte Tochter, die in seinem Arm schläft. „Sie sieht aus wie die Große damals“, sagt er gedankenverloren. Hätten die Wehen nur eine halbe Stunde später eingesetzt, wäre er am 4. August um 13.10 Uhr nicht zu Hause gewesen. Dann hätte er seine Kinder aus der Schule geholt, während der Milchreis auf dem Herd köchelte. Oder was wäre gewesen, wenn die Geburt im Auto nicht so reibungslos gewesen wäre? „Im Nachhinein haben wir uns viele Gedanken gemacht“, verdeutlicht Anja Ladde.

Und das Auto? Da es verkauft werden soll, war für den 6. August ein Termin zur Aufbereitung vereinbart worden. „Ich habe es aber vorab gereinigt“, sagt Benny Ladde lachend. Erst beim Abholen des Fahrzeugs habe er den Aufbereitern die ganze Geschichte erzählt – die wohl jedes Jahr zum Geburtstag von Amanda eine Rolle spielen wird.

Von Jana Franke