Der Schotte, der englisch sprechend einen Arzt gesucht, aber in mehreren Wismarer Praxen nicht gefunden hat, ist nach seiner Kritik auf wenig Verständnis gestoßen. Deshalb haben wir uns die Fragen gestellt: Wie kommunizieren die Wismarer mit den Gästen aus aller Welt? Kommen die internationalen Besucher mit ihren verschiedenen Sprachen und oft dem Englischen als Weltsprache in Wismar weiter? Ist die Stadt auf die Gäste aus aller Welt vorbereitet?

„Zehn Prozent der Touristen in Wismar kommen aus dem Ausland“, weiß Sibylle Donath als Leiterin des Wismarer Amtes für Tourismus und Kultur. Das sei weit über dem Durchschnitt für Mecklenburg-Vorpommern. Grund sei der typische Städtetourist – Wismar lockt mit dem Welterbestatus international. Und auch die Werft und die Wirtschaft bringt mehr Menschen aus dem Ausland nach Wismar: als Geschäftsreisende oder Arbeiter.

„Ich habe gerade den Praxistest mit Kollegen aus Schweden gemacht“, erzählt sie. Sie war erst im Stadtgeschichtlichen Museum „Schabbell“, dann im Restaurant „Pfau“ zum Mittag essen und hat die Menschen dort konsequent auf Englisch angesprochen. Mit dem Ergebnis war sie zufrieden. Die jeweiligen Gegenüber konnten die Fragen verstehen und entsprechend antworten und weiterhelfen. „Englisch gehört zum Standard in der Branche!“, sagt sie.

Lernen und Anwenden

„Aber man merkt natürlich, ob jemand regelmäßig Englisch spricht“, berichtet sie. Bei manch einem Gesprächspartner dauert es, bis die mal gelernten Vokabeln und Sätze wieder ins Bewusstsein rücken. Ihre Erfahrung ist: „Umso jünger das Gegenüber, um so sicherer ist das Englisch!“ Viele junge Menschen kommunizieren im Alltag auf Englisch, gucken englischsprachige Serien im Fernsehen oder folgen in den sozialen Medien englischsprachigen „Influencern“. Das schult.

Bei Älteren ist das Schulenglisch lange her. Oder sie hatten nie Englisch in der Schule. Wer selbst regelmäßig im Ausland Urlaub macht, lernt dafür oft Englisch in der Volkshochschule oder dank entsprechender Apps und digitaler Möglichkeiten.

Weiterbildung für Touristiker

Die Coronazeit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tourismuszentrale für Weiterbildungen in Englisch genutzt, genauso wie im arbeitsärmeren Winter die Sprache im Fokus steht. Über den Verbund „Metropolregion Hamburg“ gibt es praktische Hilfe in Form von typischen Satzbausteinen aus der Tourismusbranche und Hinweise zu Touristen aus den einzelnen Ländern (www.logbuchinternational.de). „Beispielsweise erwarten Skandinavier, dass man auch kleine Beträge per Kreditkarte oder EC-Karte zahlen kann“, weiß Sibylle Donath.

Der Praxistest inkognito und englischsprechend in der Touristinformation gelingt. Die junge Mitarbeiterin spricht fließend englisch, überreicht den englischsprachigen Stadtplan, erzählt mit dem entsprechenden Flyer in der Hand von Wismars Schwedenzeit und wirbt gleich noch für einige Sehenswürdigkeiten – „Hut ab“ beziehungsweise „Hats off“! Und natürlich gibt es auch englischsprachige Stadtführungen, Reiseführer und Informationen in den Kirchen.

Englisch in Grundlagen

Corinne Wilshin aus dem französischen Bordeaux ist gerade zum Familienbesuch in Wismar. Sie spricht hier in erster Linie englisch und erzählt, dass sie in vielen Cafés und Restaurants damit gut fährt, wenn auch das Englisch vieler Angestellte nur sehr begrenzt ist. Aber: „Es reicht für die wichtigsten Sachen.“

Nur in einer örtlichen Konditorei kam sie mit ihrem Englisch überhaupt nicht weiter. Mit den paar deutschen Worten, die die Französin inzwischen spricht, sowie dem Zeigen, was sie kaufen möchte, ist sie zum Kuchen gekommen. „Und der war lecker!“

Yves Salewski vom „Wein & Feinkost“ in der Alten Löwenapotheke spricht natürlich Englisch, aber echte Fachgespräche und Beratung wie gegenüber seinen deutschsprachigen Kundinnen und Kunden würde er sich in der Fremdsprache nicht zutrauen. So geht es vielen Verkäuferinnen und Verkäufern in den Läden.

Englisch in der Praxis gegenüber dem Kunden oder dem Übernachtungsgast zu sprechen, ist nochmal was anderes, weiß Sibylle Donath. Aber: mit Charme, Freundlichkeit und zur Not Händen und Füßen lassen sich fehlende Vokabeln oft ersetzen. Und manch einer nutzt die entsprechenden Apps auf dem Smartphone, die in Echtzeit und gesprochen die richtigen Worte liefert.

