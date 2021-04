Hausbrand in Karow: „So richtig realisiert haben wir das noch nicht“

Karow

Die beiden Giebelfenster im Obergeschoss stehen weit offen. Ebenso die Terrassen- und die Eingangstür des Hauses. So, als würde Familie Stolze lüften. Wenn es doch das nur wäre. Rund um das Eigenheim, kaum einsehbar in einer Sackgasse in Karow gelegen, säumen Dachziegel und Dämmung die Rasenfläche und die Pflastersteine. Dazwischen liegen Reste von Kinderfreundschaftsbüchern und Fotoalben. Der zum Teil freiliegende Dachstuhl ist verkohlt. Rings um den verklinkerten Bau flattert ein weiß-rotes Band mit der Aufschrift Polizeiabsperrung. Alles ist Zeugnis eines verheerenden Sonntags, der das Leben der vierköpfigen Familie komplett auf den Kopf stellte.

Es war gegen 14 Uhr, als ein Feuer im Schuppen der Familie ausbrach. Ursache, so lässt sich jetzt sagen, ist ein defekter Kühlschrank, der dort seinen Platz gefunden hatte. „Wir haben noch Mittag auf der Terrasse gegessen und uns dann ein wenig auf die Couch gelegt. Danach wollten mein Mann und ich zur Wahl gehen“, erinnert sich Manuela Stolze. Plötzlich wurden sie durch lautes Klopfen aus ihrer Ruhephase gerissen. Die Nachbarn waren auf das Feuer aufmerksam geworden. Der Schuppen brannte bereits in voller Ausdehnung und die Flammen fraßen sich schon in den Dachkasten des Hauses. „Der Wind war die Katastrophe. Er hat das Feuer so richtig angefacht“, schildert René Stolze seine Beobachtungen.

14-jähriger Sohn verliert alles

Der 14-jährige Sohn war gerade in seinem Zimmer im Obergeschoss, sein jüngerer, zehnjähriger Bruder bei den Nachbarn. Beide Jungs wollen nicht mit Namen in der Zeitung stehen. Beim Termin mit der OZ am Ort des Geschehens ist auch nur der Jüngere dabei. „Der Große kann das Grundstück noch nicht betreten. Er weint viel und möchte das Haus nicht sehen“, erzählt seine Mama. Er hat alles verloren und nur noch das, was er am Leib trug: Unterwäsche, eine Hose und ein Shirt. Barfuß lief er aus dem Gebäude, als ihn seine Eltern riefen. Wenige Minuten später erreichte das Feuer sein Zimmer. Erst vor einigen Monaten hatte sein Vater es neu gestaltet. Ein kleines Reich, in dem er nicht nur Hausaufgaben machte, sondern auch seinem größten Hobby nachging: Youtube. Der Fernseher, seine Playstation, für die er so lange gespart hatte, der Laptop, seine Schulunterlagen, seine Klamotten – alles verkohlt und geschmolzen.

Ähnlich sieht es im Arbeitszimmer im Obergeschoss aus, in dem René Stolze büffelte. An einer Abendschule lässt sich der Maschinist zum Techniker ausbilden. Die Prüfungen stehen unmittelbar bevor. Von seinen Unterlagen ist nichts mehr übrig. Auch sein Laptop fiel den Flammen zum Opfer. Im Zimmer des zehnjährigen Sohnes gibt es kaum Brandspuren. Zu retten ist allerdings durch das Löschwasser auch kaum etwas.

Familie kaufte Haus vor zehn Jahren

Große Schäden sind im Wohnzimmer auf den ersten, schnellen Blick nicht auszumachen. Die Kuscheldecken sind lässig über die Couch geworfen, auf dem Tisch zeugen ein Kerzenhalter und auf der Kommode eine blühende Pflanze von Gemütlichkeit. Auch hier liegt die Renovierung nicht allzu lange zurück. Die aufwendig gestalteten Decken mit Spots liegen nun allerdings zum Teil auf dem Boden, die Tapeten lösen sich durch die Feuchtigkeit von den Wänden. Vor zehn Jahren kaufte das Ehepaar das 1993 erbaute Haus. Nun stehen sie vor einem Trümmerhaufen. Der Schaden wird mit 400 000 Euro beziffert. Untergekommen sind Manuela und René Stolze mit ihrem Zehnjährigen bei Nachbarn. Der große Sohn meidet die Umgebung und hat zunächst bei seinen Großeltern einen Unterschlupf gefunden.

Vor allem den Feuerwehren spricht die Familie ihren Dank aus. Insgesamt 60 Kameraden waren am Sonntag im Einsatz. „So richtig realisiert haben wir das alles noch nicht“, sagt René Stolze, der noch am Sonntag im Krankenhaus behandelt werden musste, da er seinen Gasgrill aus der Gefahrenzone zog, aus Angst, dieser könne explodieren. Dabei brannte sich die Abdeckung in seine Hand.

Hilfsbereitschaft ist groß

Die Ungewissheit, so sagt der 41-Jährige, sei das Schlimmste. Wie viel zahlt die Versicherung? Muss das Haus abgerissen werden? Wo kommen sie unter? Zwei Wohnungen in Dorf Mecklenburg haben sie sich bereits angeschaut, aber unterschrieben ist noch nichts. Was wird aus ihren Hunden, die nun erst einmal im Tierheim Dorf Mecklenburg versorgt werden? Zumindest eine Sicherheit haben sie: Die Hilfsbereitschaft ist groß. „Viele aus dem Dorf haben uns schon unterstützt. Wir sind überwältigt und sagen großen Dank“, meint Manuela Stolze (39). Vor allem Sachspenden haben viele zukommen lassen. Hilfe kommt sogar von einer Familie aus Karow, die vor nur zweieinhalb Monaten dasselbe Schicksal ereilte. Auch sie haben durch ein Feuer fast alles verloren. Maßgeblich unterstützt hatten die Brandopfer seinerzeit der Mecklenburg Sportverein (MSV) und die Feuerwehr Dorf Mecklenburg, indem sie zu einer Spendenaktion aufriefen. Eine solche initiierte der MSV nun auch für Familie Stolze. Ein Spendenkonto ist bei der Sparkasse eingerichtet.

„Auf dem Dorf hilft man sich eben“, begründet der Vereinsvorsitzende Daniel Schubert das Engagement. Außerdem würde er beide Familien gut kennen. René Stolze zum Beispiel engagiert sich beim Fußball als Betreuer. „Für uns als Verein ist es selbstverständlich, in solch einer Situation zu helfen.“

