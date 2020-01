Heck und Bug sind dran: So groß ist die "Global Dream" in Wismar bereits 

Wismar

Morgens um 10 Uhr in der Wismarer Werfthalle: Es ist Kaffeezeit. Ein Automat am Baudock wird von bis zu 30 Männern umringt. „Irgendjemand hat gerade immer Pause“, sagt Stefan Sprunk. Wie der Kommunikationschef von MV Werften berichtet, ist die Mitarbeiterzahl im Dezember noch einmal gewachsen.

Seither arbeiten Hunderte Menschen hier an einem Megaschiff. Sie schweißen Bleche, verlegen Kabel und hämmern. Der Hall der Schläge ist über das Dock hinaus zu hören und wird regelmäßig von einem grellen Piepton begleitet. Der ertönt, sobald sich ein Kran in Bewegung setzt, um schwere Teile zu transportieren. Und die gibt es zur Genüge: Das Baudock ist von vorne bis hinten komplett gefüllt, in der Höhe reicht das Mittelstück des Schiffskörpers bis fast unters Hallendach.

Der Anblick des Koloss und der vielen Arbeiter ist kein Vergleich zu den Jahren, als es kaum Aufträge für die Wismarer Schiffbauer gab. Das hat sich mit der Übernahme des Genting-Konzerns Hong Kong im März 2016 geändert. Seit 2017 werden in der Wismarbucht nun Kreuzfahrtschiffe gebaut, zurzeit das nach Passagierzahl (bis zu 9500) größte der Welt.

Zum Ausdocken gibt es eine Party

342 Meter lang und 20 Decks hoch soll es am Ende sein – die Länge ist bereits erreicht. Die untersten Teile von Heck und Bug sind mit dem Mittelstück verbunden. Das haben Anfang Dezember Schlepper von der Rostocker Werft nach Wismar gebracht. Hier wächst das Schiff seither weiter – und das im rasanten Tempo.

Bereits im Herbst soll die „ Global Dream“ ausgedockt werden – mit einer großen Party am Hafen und in der Stadt. Stefan Sprunk rechnet mit Zehntausenden Gästen und will das Spektakel in alle Welt übertragen. Gemeinsam mit der Stadt soll deshalb nun ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden – vor allem für den Hafenbereich. Denn schon als das Mittelstück in Wismar ankam, waren zahlreiche Menschen in die Stadt gekommen, um sich den Riesen auf Reisen anzuschauen. „Wenn er in voller Größe ausgedockt wird, ist das sicherlich noch spannender“, vermutet Sprunk.

Zehn Millionen Teile werden verbaut

Etwa zehn Millionen Teile werden in dem eine Milliarde teuren Giganten verbaut. Auch im zweiten Schiff. Ende des Jahres wird der Platz in der Werft wieder gebraucht. Grund: Schon seit Monaten wird in Rostock am Mittelstück des zweiten Schiffes der sogenannten Global-Klasse gebaut.

Voraussichtlich Mitte Dezember wird es nach Wismar gebracht, wo es auch Bug, Heck und die obersten Decks samt Schornstein bekommt. Die Aufsätze, mit denen Vorder- und Hinterteil in die Höhe schnellen, liegen für das Schiff Nummer eins zurzeit neben dem Baudock und sehen von oben aus wie ein zweites Schiff. Doch es sind nur weitere Teile eines schwimmenden Giganten. Der bekommt auch weitere Kabinen.

Für den asiatischen Markt Die beiden Schiffe der Global-Klassesind auf den boomenden asiatischen Kreuzfahrtmarkt zugeschnitten. Bei Doppelbelegung der rund 2500 Kabinen bietet es 5000 Passagieren Platz. Die Schiffe sind eigens auf asiatische Familien ausgerichtet und die Kabinen für bis zu vier Personen geeignet. So könnten während der stark nachgefragten Hochsaison in Asien bis zu 9500 Passagiere mit den Schiffen Urlaubsreisen unternehmen.

Tausende Kabinen kommen in den Neubau

Gefertigt werden sie in Wismar beim Schwester-Unternehmen MV Werften Fertigmodule GmbH. Die beschäftigt zurzeit 164 Mitarbeiter (plus 80 Leiharbeiter und 74 Werksverträge). Sie haben im vergangenen Jahr rund 1000 Kabinen zum ersten Mittschiff nach Rostock geliefert – nun fahren die Lkw noch 2400 zur Wismarer Werft und ab Sommer wieder Hunderte nach Rostock zum zweiten Mittelstück.

15 Kabinen werden laut Geschäftsführer Johannes Gößler zurzeit im Gewerbegebiet Wismar-Dammhusen pro Tag gefertigt. Das Lager, das 300 dieser Fertigmodule fasst, ist voll. Gefertigt werden die Kabinen an einem Riesenfließband. Etwa 20 Minuten dauert es, um aus Einzelstücken eine Wohneinheit zu machen. Außerdem sind einige Mitarbeiter jetzt auf dem Schiff im Einsatz, um rund 40 Crewkabinen zu komplettieren. Ziel ist es, dass künftig alle Fertigmodule von den Kabinenbauern selbst auf den Neubauten installiert werden. „Wir hoffen, dass es beim dritten Schiff klappt“, so Gößler.

7000 Kilometer Kabel werden verlegt

Das Innere des Kreuzliners erinnert zurzeit an ein großes Wohnhaus ohne Orientierungspläne. Überall sind Gänge, Treppen und Räume. Schweißfunken sprühen, an Wänden und Decken hängen dünne und dicke Leitungen. Etwa 7000 Kilometer Kabel werden in der Global-Klasse verarbeitet. Rund 2000 verschiedene Kabel und Kabelquerschnitte kommen zum Einsatz. Zum Beispiel für Lautsprecher in den Schiffskabinen, andere für das Bugstrahlruder, das Feuermeldesystem oder die Kapitänsbrücke.

Die Ansprüche an die Kabel sind höchst unterschiedlich und reichen von selbstverlöschend bis schwer entflammbar und feuerfest. Feuerfest müssen auch die Abdeck- und Sicherheitsplanen sein, die überall im Baudock und am Schiff angebracht sind. Grund sind die vielen Schweißarbeiten – Funken sprühen überall.

Von Kerstin Schröder