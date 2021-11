Wismar

„192 Seiten, 199 Fotos, 15 Euro“, nennt Stadtarchivar Dr. Nils Jörn die Kerndaten von Heft 27 der Wismarer Beiträge, die gefühlt von Jahr zu Jahr dicker werden. Zumindest inhaltsschwerer: „Wir hätten auch 250 Seiten machen können, aber dann wird es zu teuer“, sagt der Historiker lachend.

Das Ergebnis ist ein „Ritt durch die Wismarer Stadtgeschichte“, angefangen vom Aufsatz von Dr. Anette Löffler, die über das älteste Stück Pergament im Wismarer Stadtarchiv schreibt. Sie erforscht deutschlandweit und auch in Wismar die sogenannten Fragmente. „Das sind Schriften aus den Klöstern, wie man zum Beispiel gebetet hat. Nach der Reformation waren die natürlich nichts mehr wert, aber mit dem Pergament konnte man noch Bücher einbinden“, erklärt Nils Jörn. So überdauerte manch ein Fragment die Zeit nach der Reformation.

Spektakulärer Fund

Dr. Anette Löffler: „Die Erschließung der abgelösten Makulatur im Wismarer Archiv förderte ein Fragment zutage, das nun als ältestes Schriftzeugnis in Wismar gelten darf.“ Zwei Spalten mit je 39 Zeilen voller karolingischer Minuskeln und Latein, datiert auf die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts. Zum Vergleich: Wismar wurde als Stadt erstmals 1229 urkundlich erwähnt, das Pergament ist also gut 100 Jahre älter. Angebracht war es auf einem „Register der Einnahme und ausgabe des Gotteshauses S. Mariae zue Wismar“, so die Beschriftung von 1553 im Wortlaut. Wer wissen will, was auf dem fast 1000 Jahre alten Schriftstück steht, dem sei der Aufsatz in den Wismarer Beiträgen empfohlen.

Drei Aufsätze berichten von den Ergebnissen archäologischer Untersuchungen in Wismar. Hendrik Lüers schreibt über die Ausgrabungen an St. Marien vom Mai bis zum September 2019 auf 69 Quadratmetern Fläche im „nördlich gelegenen Bereich des früheren Kirchengebäudes“ – also dem Bereich, wo jetzt die unterirdischen Wertstoffcontainer stehen. Im Grabungsbereich wurden 116 mittelalterliche und neuzeitliche Gräber mit einer hohen „Belegungsdichte“ und einigen Funden wie einem Kamm, einem Lederrest oder Steinzeug gefunden.

Cathrin Patzelt schreibt über ihre Ausgrabungen im Heilig-Geist-Hof und in der Neustadt, dazu in der Claus-Jesup-Straße. Beachtlich: Ein Sarg aus dem Kirchhof konnte auf die Zeit nach 1341 dendrodatiert werden. Aus der Zeit um 1354 stammt das Holz im gefundenen Straßenkanal in der Neustadt. Der Kanal versorgte das Hospital mit Wasser. In der Claus-Jesup-Straße gelang den Archäologen ein spektakulärer Fund: eine goldglänzende Königin aus dem späten 14. oder frühen 15. Jahrhundert. Das etwas über 20 Zentimeter lange Messer hat einen Griff in Form einer Königin. In Stralsund wurde ein ähnliches Stück gefunden, weniger gut erhalten und weniger gut ausgebildet. Zum Motiv schreibt die Archäologin: „Die Griffe stellen keine Persönlichkeiten, sondern Ideale dar.“

Juden im spätmittelalterlichen Wismar

Johannes Deißler von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz kam als Nutzer ins Stadtarchiv. Er schreibt höchst lesenswert über die „Juden im spätmittelalterlichen Wismar“ und entführt seine Leser in die 30er-Jahre des 14. Jahrhunderts. Seine Quelle zum jüdischen Leben ist das „Liber parvus civitatis“, das kleine Stadtbuch mit Rechtsgeschäften aus der Zeit von 1328 bis 1428.

In dem sind ihm Zeichnungen von „Judenhüten“ ins Auge gefallen, als Randnotiz zu Geschäften mit einem „Juden namens Danis“. Und der war, so die Forschung von Johannes Deißler, ein besonderer Bewohner Wismars. „Zwischen 1337 und 1339 ist er mehrfach in den Quellen belegt, er wird unter der Vermittlung Albrechts II. von Mecklenburg als Bürger (!) in Wismar aufgenommen und erwirbt dort von Johannes von Kröpelin ein Haus“, schreibt Johannes Deißler. „Die Verleihung des Bürgerstatus an Juden ist in dieser Zeit jedenfalls selten und ein besonderes Merkmal Wismars.“

Oper im Pferdestall

Gunter Kahlert, Professor für Korrepetition, Partiturspiel und Dirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, schreibt über sein erstes Engagement 1959 als junger Posaunist im Theaterorchester Wismars. „Das Probespiel war kurz, das Orchester war in Nöten, eine Premiere stand bevor, und der erste Posaunist war kürzlich ‚in den Westen verschwunden‘, kurz vor dem Mauerbau noch kein größeres Problem.“ Bei der Premiere handelt es sich um „Arabella“ von Richard Strauss. Gunter Kahlert erinnert sich weiter: „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass in einem Hause, das wie ein Pferdestall aussah, ‚Große Oper‘ gespielt werden sollte.“

In den 18 Monaten, in denen Gunter Kahlert in Wismar musizierte, „wurden neun Opern, vier Operetten und zwei Ballettabende inszeniert“, dazu neun Schauspielinszenierungen und ein Kindermärchen. „Diese Intensität eines Theaters in einer solchen Stadt wie Wismar kann ich noch heute, der ich 35 Jahre am Deutschen Nationaltheater Weimar als Operndirigent arbeiten durfte, nur bestaunen. Auch ein wenig stolz darf ich sein – ich bin dabei gewesen“, schreibt Kahlert.

St. Marien mit moderner Konzerthalle

Ebenfalls aus Weimar kommt ein ganz anderes Schmankerl für Wismar. Dirk-Joachim Glävke schreibt über den „Entwurf einer Konzert- und Stadthalle Wismar aus dem Jahr 1968, eine Diplomarbeit von Winfried Heyn an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar“. Die „Vision eines neuen Theaters für Wismar“ schließt fast an die Erinnerungen des vollen Spielplans von Gunter Kahlert an.

Aber neun Jahre später war das Wismarer Theater nur noch eine „Bespielstätte“ ohne Ensemble. Winfried Heyn entwarf für Wismar eine Konzert- und Stadthalle auf den Trümmern des wenige Jahre vorher gesprengten Marienkirchschiffs – ein moderner Bau mit spannender Gestaltung und Hotel. Die Zeichnungen und die Ausführungen dazu sind im Heft enthalten. Erhältlich ist es im Wismarer Buchhandel.

Inhalt von Heft 27 der Wismarer Beiträge Nils Jörn: „Dank an Matthias Schubert, Namenspatron der Wismarer Beiträge und Nestor der Wismarer Hochschulgeschichtsschreibung“ Anette Löffler: „Ego sum pastor bonus – das älteste Schriftzeugnis im Archiv der Hansestadt Wismar“ Hendrik Lüers: „Ergebnisse archäologischer Untersuchungen auf dem mittelalterlichen und neuzeitlichen Kirchhof der St.-Marien-Kirche in Wismar“ Johannes Deissler: „Juden im spätmittelalterlichen Wismar“ Cathrin Patzelt: „Die Ausgrabungen auf und neben dem Gelände des Heiligen-Geist-Hospitals in Wismar 2018 und 2019“, „Eine Königin in der Claus-Jesup-Straße“ Nils Jörn: „Klein, aber fein! Bose Newe Zeitunge von den MordtBrenneren“ aus dem Jahr 1577“ Arno Hoppe und Klaus-Dieter Hoppe: „Katalog der bekannten Wismarer Notgeld-, Geldersatz- und Wertmarkenformen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Teil 2“ Thomas Kibelksties: „Der ‚Ohlerich-Speicher‘ sollte einen neuen Namen bekommen. Zwei denkmalgeschützte Monumente jüdischer Kommerzienräte in Wismar“ Gunter Kahlert: „Große Oper im Pferdestall. Mein liebes Wismar.“ Rainer Däbritz: „Das Ende einer Ära“ Dirk-Joachim Glävke: Entwurf einer Konzert- und Stadthalle Wismar aus dem Jahr 1968. Eine Diplomarbeit von Winfried Heyn an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar“ Frank Braun: „Zur Denkmalpflege-Ausbildung in den Studiengängen Architektur und Bauingenieurwesen an der Hochschule Wismar“ Nils Jörn: „Wer hat an der Uhr gedreht? Das Geschichtsportal zeitreise-wismar.de –Idee, Umsetzung, Perspektiven“

Von Nicole Hollatz