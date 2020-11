Wismar

Dr. Rainer Löwe aus Wismar hat mit seinen Aussagen zur Corona-Pandemie eine Diskussion ausgelöst. Im Artikel „Nicht Politiker sollten entscheiden, wer krank ist“ in der OSTSEE-ZEITUNG vom 14. November hat er unter anderem gesagt, dass es sehr viele Viren gibt, doch nur auf eins werde getestet. Und nicht jeder, der auf das Corona-Virus positiv getestet werde, sei auch krank ist. Sondern nur diejenigen, die auch Symptome hätten. Anstatt ständig Zahlen für nur ein Virus zu veröffentlichen, wünscht er sich eine andere Corona-Strategie. Und wie er selbst erwartet hat, ist die Gesellschaft bei dem Thema stark polarisiert. Das spiegelt sich auch in den Lesermeinungen wieder.

Kein Respekt

Susanne Wagner fragt: Warum wird solcher Außenseiter-Meinungen eine Plattform gegeben? „Wo ist der Respekt vor allen Ärzten und Pflegern, die gerade auf den Intensivstationen ihre Gesundheit riskieren? Wo ist der Respekt vor der Mehrheit der Menschen, die anerkennen, dass die exponentielle Ausbreitung dieser Krankheit gefährlich ist?“ Und Silke Boeck fragt, ob der Mediziner „wirklich keinen Plan davon habe, dass auch die leicht Erkrankten eine Ansteckungsgefahr für das Umfeld bedeuten?“

Ullis Tegemann bezweifelt, dass der Wismarer kompetenter ist als die weit überwiegende Mehrzahl der Intensiv- und Notfallmediziner, Virologen und Epidemiologen in Deutschland und auf der Welt.

Kritik nicht möglich

Erna Mischke kommentiert, sogar der Gesundheitsminister habe gesagt, dass infizierte Ärzte und Pflegekräfte im Notfall weiter arbeiten gehen sollen. Claire Grube stimmt Rainer Löwe in allen Punkten zu. „Allerdings befürchte ich, dass er sich nun ins Abseits gestellt hat. Eine kritische/andere Meinung kann zurzeit ins Verderben führen“, schreibt sie.

Mitgefühl allen Kranken

Tina Helbig findet es unerfreulich, dass man sich für eine andere Meinung mit „Ich bin kein Verschwörungstheoretiker“ heutzutage rechtfertigen muss. Und weiter schreibt sie in einer Mail an die OSTSEE-ZEITUNG: „Ein Arzt, der endlich mal an die Eigenverantwortung der Menschen bezüglich ihres Lebensstils appelliert... und, dass ein gesundes Immunsystem eine gewisse Viruslast benötigt, um eine Abwehr zu entwickeln. Mein Mitgefühl gilt allen kranken Menschen. Meine Mutter ist 2015 noch vor der ersten angesetzten Chemotherapie an einer Lungenentzündung im Wismarer Krankenhaus gestorben. Kein Antibiotikum konnte ihr mehr helfen. Waren es Pneumokokken? MRSA? Andere Viren? Wer weiß das schon. Damals war sie eine der jährlich etwa 220 000 Krebstoten in Deutschland und man hat sich nicht die Mühe gemacht, nach dem zu suchen, woran sie eigentlich gestorben ist.“

