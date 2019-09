Herbst-, Brau-, Apfel- und Kinderfest – das ist am Wochenende in der Region Wismar los

Wismar

Aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens lädt die Kreisvolkshochschule am morgigen Freitag ab 18 Uhr zur Langen Nacht ein. Sie bietet ein buntes Programm aus kostenfreien Workshops, Schnupperkursen und Vorträgen. Die Besucher können sich kreativ betätigen und ein gemeinsames Wandbild gestalten, die alte Handwerkstechnik Weben kennenlernen oder sich an der Liedbegleitung auf der Gitarre versuchen, vegane Köstlichkeiten verkosten, einem Computerspezialisten Fragen stellen, ein Sprachencafé besuchen, Yoga und Wirbelsäulengymnastik ausprobieren und vieles mehr. Die Angebote finden zwischen 18.30 und 21.30 Uhr statt.

Herbstfest in Gägelow

Das dreitägige Herbstfest beginnt am Freitag mit einem großen Laternenumzug durch Gägelow. Start ist um 19 Uhr am MEZ. Anschließend gibt es Herzhaftes vom Grill und ein Feuerwerk zu bestaunen. Am Sonnabend wird auf dem Parkplatz des MEZ gefeiert. Zuvor bewegt sich ein Festumzug durch den Ort. Ab 19 Uhr spielt die Band Partytime zum Erntetanz im MEZ, Musik vom Band legt DJ Vicky „Der Wikinger“ auf. Tags darauf findet ab 12 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Zudem wird ein Grillwettbewerb veranstaltet und es sind eine Kinder-, eine Rock’n’Roll- und eine Comedyshow zu erleben.

Erstes Braufest im Schabbell

Wismars Museumsleiterin Corinna Schubert freut sich auf viele Besucher zum Braufest. Quelle: Christoph Meyer

Zum ersten Braufest laden das Stadtgeschichtliche Museum Wismar und die Braufreunde vom Braukombinat Wismar am Samstag von 10 bis 20 Uhr ins Schabbell ein. Nach der Eröffnung mit Dudelsackmusik beginnt um 10.30 Uhr das Brauen im Museumsgarten. Ab 11 Uhr gibt es im Museum eine Führung „Vom Essen, Trinken, Brauen und Verdauen“, ab 12 Uhr einen Vortrag „Die Koch’sche Brauerei“. Ein Blick auf besondere Trinkgefäße aus der Sammlung des Museums ist ab 15.30 Uhr möglich – das Motto: „Trink mich aus und füll mich wieder“. Das Fest klingt gegen 18.30 Uhr mit Dudelsackmusik, Bratwurst und Bier aus. Der Eintritt kostet acht Euro, darin ist auch eine Kostprobe „Schabbell-Bier“ enthalten.

Apfelfest in Zurow

Die Kirchengemeinde feiert am Sonnabend ab 12 Uhr einen Erntedankgottesdienst in der Zurower Kirche. Anschließend findet bis 16 Uhr das traditionelle Apfelfest statt, das die Veranstalter mit dem Tag der offenen Tür in der Dorfschule Wismarer Land kombinieren. Hier wird nach Waldorf-Pädagogik unterrichtet.

Tanz und Musik in Dambeck

Am Samstag wird die restaurierte Pfarrscheune in Dambeck eingeweiht. Dazu lädt Pastorin Daniela Raatz herzlich ein. Nach einem Gottesdienst wird es ein Kinderprogramm, Tanz und viel Musik geben. Los geht’s um 14.30 Uhr auf dem Dambecker Pfarrhof.

Vokalensemble tritt in Kirchen auf

Das Vokalensemble der Evangelischen Kirchengemeinde zu Berlin-Staaken, der Cappella Vocale, tritt am Sonnabend, dem 21. September, ab 19 Uhr in der Dorfkirche Hohenkirchen auf sowie Tags darauf um 10 Uhr im und nach dem Gottesdienst in der Nikolaikirche Wismar. Unter der Leitung von Carsten Albrecht singt das Ensemble a cappella Chormusik von Monteverdi, Regnart, Leoni, Brahms, Wolf, Nystedt und Pärt.

Steinpilze und Pfifferlinge sammeln

Eine öffentliche Pilzlehrwanderung mit Wismars Pilzberater Reinhold Krakow führt am Sonnabend durch die Jülchendorfer Buchen (südlich von Brüel), wo es Steinpilze, Maronen und Pfifferlinge zu entdecken gilt. Treff ist um 8 Uhr auf dem schmalen Parkplatz am ZOB in der Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße in Wismar. Zweittreffpunkt kann gegen 9 Uhr in Höhe der Bushaltestelle in Jülchendorf, Gemeinde Weitendorf, sein. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro, für Vereinsmitglieder fünf Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 2,50 Euro.

Lautenmusik in Dorf Mecklenburg

Unter dem Titel „The Sound of Silence“ spielt Daniel Kurz zum Abschluss der Altarrestaurierung am Sonnabend ab 19 Uhr in der Kirche in Dorf Mecklenburg auf Laute und Theorbe. Die gefühlvollen Töne der Saiteninstrumente entführen die Zuhörer in eine intensive Klangwelt, die Akustik des Raumes ist Teil des Hörgenusses. Spanische Fantasien, gespielt auf einer achtchörigen Renaissancelaute, eröffnen das Konzert und geben einen stimmungsvollen Einblick in die hohe Lautenspielkunst des frühen 16. Jahrhunderts. Es folgen virtuose Stücke vom wohl größten englischen Lautenisten John Dowland. Im zweiten Teil des Konzertes erklingt frühbarocke Musik aus Frankreich und aus Italien. Gespielt werden diese Musikstücke auf der Theorbe, einer in Italien im 17. Jahrhundert entwickelten, durch den zwei Meter langen Hals optisch extravagant wirkenden Laute. Kurze Erläuterungen zur Musik und zu den Instrumenten geben dem Zuhörer Einblick in eine eher selten gespielte Musik. In unserer lauten Welt können die wunderbaren Klänge zu einem Ort der inneren Ruhe führen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Kirchengemeinde freut sich über Spenden.

Gitarrenkonzert auf Schloss Bothmer

Zwei Gitarren – ein Gedanke, so könnte man die Liveperformance des Enyp Guitar-Duo am besten beschreiben. Die Gitarristen Timo Bautsch und Oliver Heinze begeistern in ihren Konzerten das Publikum mit einem ganz eigenen Sound. Am Samstag sind sie im Rahmen der Interkulturelle Woche auf Schloss Bothmer zu Gast. Ab 19 Uhr erwartet die Zuhörer eine energiegeladene Mischung aus Latin, Klassik, Rock und Weltmusik mit viel Platz für ausgefeilte Arrangements und Improvisation. Die Herren kommen nicht allein: Mit dabei ist Tatiana Nova, die mit Gesang und viel Charme den Abend bereichert. Das Catering mit kleinem Imbiss und Getränken übernimmt die Orangerie Schloss Bothmer. Einlass ist um 18.30 Uhr. Eine Karte kostet 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Karten gibt’s im Vorkauf im Schloss Bothmer sowie in der Buchhandlung Peplau in Wismar und Grevesmühlen, Restkarten an der Abendkasse.

Das Enyp Guitar-Duo Quelle: Michael Wins

Flohmarkt im „Zwergenland“

Ein Flohmarkt findet am Sonntag, dem 22. September, in der Wismarer Kita „Zwergenland“, Philosophenweg 18, statt. Besucher sind von 9 bis 12 Uhr willkommen. Sie können sich an Ständen umschauen, an denen Baby- und Kinderbekleidung sowie Spielsachen angeboten werden. Außerdem gibt es einen Kuchenbasar. Anmeldungen für die Standplätze nimmt Kita-Leiterin Kathy Wienecke entgegen (Telefon 038 41 / 22 33 93; per Mail an kita.zwergenland@asbwismar.de). Die Standgebühr beträgt fünf Euro und einen selbst gebackenen Kuchen.

Weltkindertag im Techenhaus

Anlässlich des 30. Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention und des Weltkindertages laden der Stadtjugendring Wismar und das DRK am Sonntag, dem 22. September, zu verschiedenen Mitmachaktionen auf dem Gelände des Kinder- und Jugendfreizeitzentrums in der Friedrich-Techen-Straße 20 ein. Los geht es um 10 Uhr. Neben einer Bewegungsbaustelle, Sport- und Kreativangeboten, einer Hüpfburg und Kinderschminken sorgen Musik, gesunde Smoothies, Grillwurst, Kaffee und Kuchen für gute Laune. Zu einer besonderen Aktion ruft der Stadtjugendring Wismar alle Kinder auf. Es sollen gemeinsam lebensgroße Aufsteller als Symbol für Vielfalt und Chancengleichheit gestaltet werden. Auf Karten können sie zudem Wünsche zu ihrem Lebensumfeld formulieren oder gestalten. Die Aufsteller und die Karten werden am Ende der Aktion an Vertreter der Bundes- und der Landespolitik übergeben.

Dinos in der Markthalle

Eine Dinosaurierausstellung ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Markthalle im Alten Hafen von Wismar zu sehen. Mit mehr als 30 Exponaten ist es die größte mobile Schau dieser Urzeitwesen. Besucher können sie berühren und hören. Die Dinosaurier wurden in realer Größe reproduziert und sind beweglich. Stündlich wird ein „freilaufender“ Tyrannosaurus Rex unterwegs sein. Außerdem dürfen Kinder auf einem Dino reiten. Auch Babydinos werden präsentiert. Das größte Exemplar misst von Kopf bis Schwanzende neun Meter, das kleinste etwa einen Meter. Zu den Lebewesen und der Zeit, in der sie lebten, gibt es informative Beschreibungen und Dokumentationen, die auf Forschungsergebnissen basieren. Für die Ausstellung wurde ungefähr zehn Tonnen Material benötigt. Der Eintritt für Erwachsene kostet neun, für Kinder sieben Euro.

„Friedhofsgeflüster“ am Sonntag

Am Sonntag ist wieder die „schwarze Witwe“ zu Besuch mit ihrem „Friedhofsgeflüster“. Dr. Anja Kretschmer lädt zu einer besonderen Lesung in das ehemalige Leichenwärterhaus auf dem Friedhof ein. Dieses Jahr erschien das Buch zur Führung, angereichert mit uraltem Wissen rund um die Bestattungs- und Trauerkultur, mit herzerfrischenden Anekdoten, skurrilen Sitten und spannenden Bräuchen, resultierend aus dem damaligen Aberglauben. All das wird ab 18 Uhr bei Kerzenschein zu neuem Leben erweckt. Es wird ein Obolus von fünf Euro erhoben. Anmeldung unter info@friedhofsverein-wismar.de

Als „schwarze Witwe“ lädt die Kunsthistorikerin Dr. Anja Kretschmer am Sonntag zur Buchlesung im ehemaligen Leichenwärterhaus. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-WIS

