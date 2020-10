Wismar

Viele Ferienaktion hat das DRK-Mehrgenerationenhaus in der Wismarer Hans-Grundig-Straße 34 organisiert. Am Montag, 5. Oktober, geht es von 13 bis 16 Uhr zum Volleyball spielen in den Bürgerpark.

Am Dienstag, 6. Oktober, wird von 14 bis 16 Uhr mit Sachen Herbstbilder gemalt und gebastelt mit Materialien, die zuvor in der Natur gesammelt wurden.

Anzeige

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Am Mittwoch, 7. Oktober, geht es von 13 bis 16.30 Uhr in den Tierpark. Start und Ziel ist das Mehrgenerationenhaus. Am Donnerstag, 8. Oktober, öffnet von 14 bis 16 Uhr das Lesestübchen, in dem aus den Lieblingsbüchern der Ferienkinder vorgelesen wird.

Am letzten schulfreien Tag, 9. Oktober, findet von 14 bis 17 Uhr eine große Abschlussveranstaltung statt. Auf der werden die Kinder, die die ganze Woche aktiv am Herbstferienprogramm teilgenommen haben, überrascht.

Anmeldungen sind möglich bei der Koordinatorin des Mehrgenerationenhaus Anett Paetz unter der Telefonnummer 03841 / 71 23 15.

Zwei Spielplatztage

Am 5. und 6. Oktober lädt die Johannes-Kirchengemeinde Wismar-Wendorf ein zu Spielplatztagen auf dem Spielplatz Max-Reichpietsch-Weg. Am 5. Oktober wird ab 10 Uhr das weiße Zelt aufgebaut, es gibt Spiele und Spaß für große und kleine Leute. Am 6. Oktober beginnt das Programm um 11 Uhr: Die Handpuppe Jojo entdeckt das Ernte-Danke-Fest. Dazu gehört gemeinsames Apfelmus-Kochen, Spiele, singen und vieles mehr. Jeder ist herzlich willkommen. Gastgeber sind Gemeindepädagoge Jens Wischeropp sowie die Pastoren Helga und Mathias Kretschmer

Angebote im KJFZ

Auch im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum (KJFZ) in der Friedrich-Techen-Straße 20 in Wismar können Kinder und Jugendlichen in den Herbstferien kreativ werden. Unter anderem können sie Herbstdekoration basteln, Porzellan gestalten und mit Reliefpaste arbeiten. Sportliche Wettbewerbe gibt es täglich ab 14 Uhr. Am Freitag beginnt um 16 Uhr ein Jugendtag mit verschiedenen Spielen und einer Filmvorführung. Anmeldungen für die Angebote sind möglich unter der Telefonnummer 03841 / 360020.

Von OZ