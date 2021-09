Herbstmarkt in Wismar: Schausteller freuen sich über Neustart

Wismar

Das Geschäft der Schausteller läuft langsam wieder an. Die Corona-Zwangspause hat viele hart getroffen. Denn die meisten Karussell- und Budenbesitzer sind mit dem Umherziehen von Stadt zu Stadt aufgewachsen – auch Rainer Taube. Mit seinem kleinen Riesenrad ist er Teil des Wismarer Herbstmarktes am Alten Hafen. Der öffnet bis zum 3. Oktober täglich von 12 bis 20 Uhr.

Viele sind von klein auf dabei

Rainer Taube kann sich keinen anderen Beruf vorstellen. „Seit ich ein Baby war, bin ich dabei. Mein Großvater und mein Vater sind auch Schausteller gewesen“, erzählt der 65-Jährige. Es liege ihm eben einfach im Blut. Vom Aufbau, über den Verkauf bis zum Abbau und Transport hat er von Klein auf alle Abläufe verinnerlicht. „Ich bin da mit der Zeit reingewachsen und habe gesehen wie schön, aber auch wie anstrengend der Beruf sein kann“, sagt der Rostocker, der von seinen Kollegen nur liebevoll Onkel Rainer genannt wird.

Als die Corona-Pandemie ihn und seine Kollegen zum Nichtstun verbannt hat, „habe ich nicht gewusst, was ich so lange zu Hause anstellen sollte“, erzählt er. Schließlich ist er seit 1979 selbstständiger Schausteller. „Zum ersten Mal konnte ich selber etwas in der Vorweihnachtszeit unternehmen, anstatt auf dem Markt zu stehen.“ Seine Frau ist auch oft dabei. Zusammen gehört ihnen auch noch eine Schießbude. Die ist auch in Wismar aufgebaut.

Schausteller haben Zukunftssorgen

Direkt nebenan befindet sich der Losstand von Christine Stranzky. Auch die Wismarerin gehört einer Familie mit langer Schaustellertradition an. Tochter Franziska Geberth ist auch schon immer dabei und soll das Geschäft später übernehmen. Das will sie auch: „Ich wollte nie etwas anderes machen“, betont sie.

Seit Oktober vergangenen Jahres sei es für sie fast unmöglich gewesen, ihren Beruf auszuüben. „Ich dachte nur: Wenn wir zwei Jahre lang nichts machen können, dann wars das. Irgendwann ist Ende“, erzählt Franziska Geberth. Auch Rainer Taube hat Zukunftssorgen: „Letztes Jahr war echt schlimm, und man hat auch Leute zu bezahlen“, berichtet er. Wenn es nach dem Herbstmarkt normal weitergehen würde, hätten die Schausteller zumindest einen Hoffnungsschimmer.

Neustart in der Heimatstadt

Franziska Geberth und ihre Familie freuen sich über jeden Platz, auf dem sie mit ihrem Stand stehen und ein bisschen Geld verdienen können. Dass sie in ihrer Heimatstadt einen Neustart machen können, freut beide sehr. Sie sind gerne mit Stand in Wismar. „Die Kundschaft hier ist super nett und umgänglich. Es macht einfach viel Spaß“, schwärmen Christine Stranzky und Franziska Geberth.

Aufgebaut ist der Herbstmarkt zwischen Thormannspeicher und Baumhaus. Dort gibt es Fahrgeschäfte wie Zielwerfen, Eis, Speisen, Getränke und Lose.

Von Annalena Wallenta