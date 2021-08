Hier finden sich in Mecklenburg noch Spuren der deutsch-deutschen Grenze

Kühlungsborn/Börgerende/Boltenhagen

Deutschland 1989 – ein geteiltes Land: im Osten die Deutsche Demokratische Republik, im Westen die Bundesrepublik Deutschland. Getrennt durch eine mehr als 1400 Kilometer lange Grenze. Sie durchzog den heutigen Nationalpark Harz, verlief an der Ostsee auf der Halbinsel Priwall und teilte die A 2 in eine Ost- und eine Westautobahn – bis zum 9. November 1989.

Ihren Anfang nahm der Grenzstreifen mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 in Berlin. Im Norden Deutschlands, auf der Ostsee-Halbinsel Priwall, gab es die in ihrer Lage ungewöhnlichste Grenze zwischen der DDR und der BRD. Nur ein Weg führte vom Westen auf den Priwall: mit der Fähre über die Trave. Der Landweg war geschlossen. An der schmalsten, 300 Meter breiten Stelle zwischen Priwall und Land verlief die Grenze. 300 Meter Zaun, Stacheldraht, Grenztürme, Trennung. Heute erinnert nur ein Stein aus Granit daran. Im weiteren Verlauf lag die Grenze entlang des Ufers des Pötenitzer Wiecks und des Dassower Sees. Eine Mauer versperrte den Menschen den Zugang zum See.

Drei alte Türme in Nordwestmecklenburg

Wer die drei alten DDR-Grenztürme, die es in Nordwestmecklenburg noch gibt, nicht kennt und sich aufmacht, um auf eigene Faust nach ihnen zu suchen, wird in einem Fall zumindest leicht fündig. Eines dieser Überbleibsel alter DDR-Grenzanlagen Richtung Schleswig-Holstein befindet sich direkt an der Bundesstraße 105, hinter der Stadt Dassow, Richtung Selmsdorf. Zu betreten ist der Turm, der sich in Privathand befindet und bisher nicht restauriert oder renoviert wurde, nicht. Als Fotomotiv eignet er sich aber.

Kniffliger wird es schon beim alten Grenzturm im Wald zwischen Pötenitz, einem Dassower Ortsteil, und der Halbinsel Priwall. Sehr versteckt liegt er westlich der Mecklenburger Straße im Bereich des früheren Todesstreifens. Diese Fläche wurde 40 Jahre lang kahl gehalten, um Sicht- und Schussfreiheit für die Grenzsoldaten zu gewährleisten. Darüber hinaus findet sich hier am nahe gelegenen Strandaufgang die Gedenkstele aus dem Projekt „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen“. Auf Stelen, die sich an verschiedenen Punkten innerhalb der ehemaligen innerdeutschen Grenze befinden (dem heutigen „Grünen Band“, das durch Nordwestmecklenburg läuft), wird an das erinnert, was damals war, auch was passierte: Zeitzeugenberichte und Berichte über diejenigen, die ihr Leben an der Grenze ließen.

Letztes Todesopfer im Klützer Winkel im Mai 1989

Übrigens: Das letzte Todesopfer, das die Grenze im Klützer Winkel forderte, war Jörg Martelok. Der Tag, an dem der erst 19-Jährige beim Versuch, von Boltenhagen durch die Lübecker Bucht zu schwimmen, ertrank, konnte nicht genau geklärt werden. Am 22. Mai 1989, gegen 23.30 Uhr, fanden ihn DDR-Grenzer, angeschwemmt in Steinbek. Für die Zeit seines Todes wird der 8. bis 10. Mai 1989 angegeben. Auf Führungen, die der Dassower Heimat- und Tourismusverein unter dem Motto „Vom Priwall nach Dassow“ anbietet, wird unter anderem davon berichtet. Zu manchen Gelegenheiten ist auch ein ehemaliger Grenzsoldat dabei, der in Pötenitz wohnt.

Der alte Grenzturm auf der Teschower Halbinsel am Dassower See ist auf eigene Faust am schwersten zu finden. Ortsunkundigen kann es leicht passieren, dass sie ihn gar nicht entdecken und unverrichteter Dinge wieder umkehren müssen. Die Gemeinde Selmsdorf möchte den Turm für die Zukunft erhalten – ist mit der Sanierung bisher aber noch nicht sehr weit gekommen. Zu besichtigen ist auch dieser Turm zumindest kurzfristig nicht.

Viele erfolgreiche Fluchtversuche in Faltbooten

Ganz anders sieht es da beim Ostsee-Grenzturm in Kühlungsborn aus. Errichtet oberhalb der Strandpromenade im Mai 1973 von einem Pionierzug der Grenzbrigade Küste, konnten die Grenzer aus 15 Metern Höhe ein bis zu zwölf Seemeilen weites Seegebiet absuchen. 27 Türme dieses Typs BT 11 standen entlang der Seegrenze.

Der Turm war zu DDR-Zeiten mit ein bis zwei Soldaten besetzt. Die Dienstzeit betrug sechs bis zwölf Stunden. Jede verdächtig erscheinende Bewegung wurde protokolliert, mit starken Ferngläsern Strand und Ostsee abgesucht. Über eine ständige Telefon- und Funkverbindung zur Grenzkompanie wurden verdächtige Beobachtungen gemeldet und der Einsatz von Hubschraubern, Suchpatrouillen sowie Grenz- und Marineschiffen ausgelöst. Der Suchscheinwerfer auf dem Dach diente der Ausleuchtung des Nahbereiches.

Vor allem mit Faltbooten hätten die Menschen versucht, über die Ostsee zu flüchten, sagt Knut Wiek, Vorsitzender des Vereins „Ostsee-Grenzturm“: „Viele Leute, die abgehauen sind, waren unpolitisch. Sie wollten die Welt sehen – die Faltboote waren als Fluchtmittel beliebt und auch erfolgreich.“ Kühlungsborn war ein Ort voll mit Menschen – „hier kam man unbemerkt an die See ran, man tauchte in der Menschenmasse unter.“ Etwa 40 Fluchtversuche vom Ostseebad über das Wasser seien dem Verein bislang bekannt, so Wiek.

Grenzturm in Kühlungsborn wurde zum Museum

Der Beobachtungsturm BT 11 in Kühlungsborn kann besichtigt werden. Er ist der einzige öffentlich zugängliche. Im Jahr 2002 gründete sich der Verein „Ostsee-Grenzturm“ mit dem Ziel, das Relikt aus DDR-Zeiten als Denkmal zu erhalten. Am Turm soll Geschichte erlebbar dargestellt werden. Es wird über Schicksale, Hintergründe und das Leben im Grenzgebiet informiert. Mit dem Vereinsarchiv ist eine umfangreiche Sammlung zu diesem Thema entstanden.

Der Turm lässt sich über versetzte Leitern besteigen, die Kanzel ermöglicht einen 360 Grad Panoramablick. Nebenan befindet sich ein kleines Museum. Draußen am Turm wird an einer Tafelwand über Flucht und Grenzkontrolle an der Ostsee informiert. „Am Turm stehen immer Leute, die fragen nach der Mauer, nach Relikten und sehen diesen einzelnen Turm. Aber es war eine ganze Kette von Einrichtungen“, sagt Knut Wiek in Bezug auf die Grenzsicherungsanlage. „Alle paar Kilometer ein Turm und alle paar Kilometer eine Scheinwerfer-Stellung. Das gehört alles zusammen. Die Menschen sind so dankbar, wenn man die Dinge aus dieser Zeit zeigen kann, wenn man sie anfassen kann.“

So wurden etwa Anfang dieses Jahres einige wenige Platten auf der Steilküste in Wittenbeck freigelegt, die deutsche Grenz-Geschichte erzählen. Die weißen Markierungen auf dem Rand der Platten zeugen noch davon, wo der Wagen mit dem Scheinwerfer abgestellt wurde. Auch von hier aus wurde die Grenze der DDR bewacht. Das Fundament der Scheinwerferstation soll jetzt unter Denkmalschutz gestellt werden.

Börgerender Relikt soll vor Verfall gerettet werden

Heute sind nur noch zwei Grenztürme direkt entlang der Ostsee erhalten. Auch in Börgerende soll der aktuell leer stehende Turm nach Kühlungsborner Vorbild vor dem Verfall gerettet und restauriert werden. „Wir wollen dieses Stück deutsch-deutsche Geschichte für die Öffentlichkeit nutzbar machen“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Der Turm wird künftig auch an unser Museum angegliedert.“

Um dieses Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, soll sich zunächst ein „Generalplaner“ um die Fundamentverstärkung sowie das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren zur Verstärkung der Küstenschutzanlage kümmern. „Das war eine Forderung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Natur“, erklärt Hagemeister. „Damit sind die Projekte Küstenschutz und Turmsanierung in einer Hand.“

Einem entsprechenden Bauantrag zur Sicherung der Standfestigkeit soll die Gemeindevertretung nach Empfehlung des Bauausschusses auf ihrer Sitzung am 26. August zustimmen. „Im nächsten Schritt brauchen wir eine Baugenehmigung“, sagt Hagemeister. „Ich hoffe, dass es hier jetzt nach vielen Verzögerungen endlich vorangeht.“

