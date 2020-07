Hier kann man Erdbeeren vor den Toren Wismars selbst pflücken

Gramkow

Es riecht nach Erdbeeren. Das unverwechselbare Aroma setzt sich schnell in der Nase von Luisa Hennings fest. „Da kriege ich gleich Appetit“, sagt die Urlauberin aus Niedersachsen. Wie ihr ergeht es den meisten Kunden des Erdbeerhofes Glantz. Der bietet vor den Toren Wismars etwas an, das Urlauber und Einheimische gerne nutzen: das Selberpflücken. Dirk Helwig aus Warin füllt sich hier mit seiner Frau Mandy Pech mindestens einmal im Jahr ein paar Körbe.

„Wir haben zu Hause keinen Garten“, erzählen sie. Hier können beide zusammen an der frischen Luft sein und etwas mit ihrem Enkel Finn unternehmen. Ihm zeigen sie, wie Erdbeeren wachsen und wie man sie pflückt. Der Vierjährige ist begeistert. Stolz holt er eine Frucht aus seinem Korb und freut sich: „Die ist groß, was?!“ Die Großeltern nicken.

Mit Milch und Zucker in die Schale

Genascht werden die roten Beeren zu Hause entweder so, wie sie sind, oder mit Milch und Zucker. „Das schmeckt mir am besten“, sagt Dirk Helwig. Er kann den Ausflug nach Gramkow mit dem Besuch bei einem Freund verbinden. „Der wohnt hier gleich um die Ecke“, erzählt er.

Das Selbstpflücker-Feld ist insgesamt fünf Hektar groß. Es befindet sich gleich neben der viel befahrenen Straße nach Wismar und Boltenhagen. So ist es schnell zu erreichen – für Einheimische und Urlauber.

Auf den Parkplatz rollen am Freitag immer wieder Autos. Die meisten Passagiere wollen Erdbeeren ernten. Aber es gibt auch Himbeeren. Auf die haben es Sarah und Viktor Hermann abgesehen. Das Ehepaar aus Berlin macht zwei Wochen Urlaub an der Wismarbucht und möchte sich etwas Süßes für den Nachmittagskaffee holen. „Bei der Hitze schmecken die besser als Kuchen“, sagen sie.

Bei großer Ernte gibt es Gratisbeeren

Am Häuschen bekommen sie Erntekörbchen. Dort bedient Sabine Philipp die Kundschaft. Sie wiegt die vollen Körbe und Eimer, verkauft außerdem Marmelade, Wein und Nektar, hergestellt mit den Beeren, die auf den umliegenden Feldern reifen. Bereits seit 2009 betreut sie das Selbstpflücker-Feld.

Auch privat kommt sie gerne hierher, dann mit ihrer Enkeltochter. „Wir haben zwar einen Garten, aber nicht so viele Pflanzen“, erzählt die Wismarerin. Die Arbeit gefalle ihr gut, die Kundschaft sei zufrieden. Auch weil es die Früchte nach eigener Ernte günstiger zu kaufen gibt. So bekommen die Pflücker zum Beispiel bei fünf Kilogramm 500 Gramm gratis. Bei Himbeeren sind es 300 Gramm, wenn drei Kilo geerntet werden.

Sabine Philipp wiegt zwei Körbe ab. Seit 2009 betreut sie die Kunden auf dem Feld. Quelle: Kerstin Schröder

Die Himbeeren wachsen in Sichtweite der Erdbeerpflanzen. „Sie sind vor etwa 20 Jahren dazugekommen“, berichtet Betriebsleiter Jan van Leeuwen. Erdbeeren gebe es von Beginn an – seit Anfang der 1990er Jahre. Früher seien viele ältere Menschen gekommen und hätten nicht selten bis zu 100 Kilogramm geerntet, um zu Hause damit Marmelade zu machen. Mittlerweile durchstreifen auch immer mehr junge Familien mit Kindern die Pflanzenreihen mit den vielen roten Früchten. Für sie sei es eine Freizeitbeschäftigung.

Familienbetrieb mit langer Tradition

Seit mehr als 300 Jahren widmet sich die aus Mecklenburg stammende Familie Glantz der Landwirtschaft. Paul Glantz hat im nahe gelegenen Hohen Wieschendorf einen Gutsbetrieb bewirtschaftet, bevor er in den Kriegswirren gezwungen wurde, mit seiner Familie nach Schleswig-Holstein überzusiedeln. 1991 hat Enno Glantz nach der Wiedervereinigung den größten Teil des großelterlichen Gutes in Hohen Wieschendorf wieder in Bewirtschaftung genommen. Auf insgesamt 380 Hektar werden zurzeit neben Erdbeeren und Himbeeren auch Weihnachtsbaumkulturen, Getreide, Raps und Zuckerrüben angebaut.

Wer noch selber pflücken möchte, muss sich beeilen. Betriebsleiter Jan van Leeuwen schätzt, dass das noch etwa zwei bis drei Wochen möglich ist. Dann ist die Erdbeerzeit vorbei. Geöffnet ist das Feld Freitag, Sonnabend und Sonntag von 8 bis 20 Uhr sowie Montag bis Donnerstag 8 bis 19 Uhr.

Von Kerstin Schröder