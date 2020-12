Wismar

Ein Gänsebraten ist ab dem Martinstag traditionell Teil der Winterzeit. Vor allem im Advent und in der Weihnachtszeit gehört für viele Familien mindestens ein Gansbratenessen dazu. Normalerweise wird dazu ein Tisch in einem Restaurant gebucht – das geht dieses Jahr nicht. Was gastronomisch noch möglich ist: Gansbraten zum Mitnehmen. Doch so ein Essen ist nicht das typische Fast Food wie Döner oder Pizza, das man mal schnell so einpackt und mitnimmt. Daher gibt es nur relativ wenige Gastronomen, die Gänsebraten anbieten. Bei denen ist dieses Jahr meist auch die kleinere Kusine der Gans beliebter, die Ente.

„Ente to go“ beliebt

Im Restaurant „To`n Ossen“ im Hotel Alter Speicher gibt es Ente- oder Gänsekeule zum Abholen. Betreiberin Svenja Preuss meint, es dürften dieses Jahr ja aufgrund der Coronaregeln nicht so viele Gäste an einem Esstisch sitzen wie sonst zu Weihnachten. Also brauchen viele Familien eher auch mal kleinere Braten, eben eine Ente statt einer Gans, oder von der Gans nur eine Keule. Das gibt es beides beim „Ossen“ schön klassisch mit Apfelrotkohl, Orangensauce und Kartoffeln. Die gefüllte, ganze „Ente to go“ ist sehr beliebt, berichtet Svenja Preuss, schon jetzt in der Adventszeit. Aber auch für Weihnachten gibt es bereits Vorbestellungen. Es lohnt sich rechtzeitig zu bestellen, weil bei etwaigen momentanen Lieferengpässen dann das Motto ist: solange Vorrat reicht. Insgesamt soll es das Angebot an Ente oder Gans aber die ganzen Wintermonate bis in den März geben.

Nachhaltigkeit wichtig

Der Familie Preuss ist beim Betrieb ihres Hotels und Restaurants generell die Nachhaltigkeit wichtig. Das gilt, wie Svenja Preuss erklärt, auch und gerade beim Abhol-Geschäft: „Wir möchten so weit wie möglich den Verpackungsmüll reduzieren.“ Wenn gewünscht bekommt der Kunde natürlich sein Essen in der üblichen Verpackung mit Alufolie. Doch allen Kunden, die selber geeignete Gefäße mitbringen, bieten die Restaurantbetreiber ein kleines kostenloses Extra als Anreiz und Dankeschön an, wie eine Suppe oder ein Dessert pro Person gratis. Geeignete Gefäße wie Töpfe, Gläser oder Dosen müssen natürlich sauber sein und rundum gut verschließbar für den Transport, so dass nichts kleckert. Allerdings, bedauert Preuss, wählen die meisten Kunden trotz des Anreizes immer noch hautptsächlich das Alu-Verpackte: „Bei der Mitbring-Variante ist noch ziemlich Luft nach oben.“ Auch wenn das Befüllen von Kunden-Geschirr wegen der kostenlosen Zugabe für sie teurer kommt als die Wegwerfverpackung, wünscht sie sich trotzdem, dass noch mehr Kunden die umweltfreundlichere Lösung wählen, eigenes Geschirr mitbringen und so gerade auch zur Weihnachtszeit Verpackungsmüll sparen.

Bestellen kann man die gefüllte Ente oder die Gänsekeule mit mindestens einem Tag Vorlauf telefonisch unter der Nummer 03841 / 211746, montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr. Dann kann man das Essen zum Wunschtermin im Hotel Alter Speicher in der Bohrstraße 12 abholen.

Gerne im Komplettpaket

Auch das Wismarer Mixdorf-Catering bietet Enten- und Gänsebraten zum Mitnehmen an. Eckhart Mixdorf, der auch das Hotel und Restaurant Reuterhaus betreibt, erklärt: „Wir bieten aktuell nur die Keule an, eine ganze Gans nur auf Anfrage.“ Für so eine ganze Gans ist dann ein Vorlauf von etwa zwei Tagen nötig, um den richtigen Vogel zu besorgen und fachmännisch zuzubereiten.

Auch Mixdorf sieht in diesem Jahr aufgrund der Besuchsbeschränkungen den Bedarf für kleinere Festtagsbraten und Einzelportionen. Er bietet standardmäßig auf der Karte Mecklenburger Enten- und Gänsekeulen an. Die Mecklenburger Ente gibt es als halbe gefüllte Ente mit Soße, Rotkohl und wahlweise Salzkartoffeln oder Kartoffelklößen. Zur Gänsekeule bekommt man Soße, geschmorten Backapfel und Kartoffelklöße.

Große Nachfrage zum Fest

Die gebratenen Vögel, und weitere deftige Winterspeisen wie zum Beispiel Rippenbraten oder Rouladen, kann man sich ab zwei Personen auch von Mixdorf liefern lassen. Manche Kunden buchen sogar gerne für ein Festessen ein Rundumpaket von dem Catering-Unternehmen. Da wird nicht nur das Essen geliefert, sondern auch Geschirr, Besteck, Gläser, Tischwäsche und die passende Deko sind gleich mit dabei. Das, so meint Mixdorf, spart Zeit und Aufwand, wofür gerade im Weihnachtsstress viele Hausfrauen dankbar sind.

Wer sich dagegen voll in das kulinarische Abenteuer stürzen und selber eine Gans braten will, für den hat Benjamin Wilhelms, der Betriebsleiter des Mixdorf Catering Wismar, ein Rezept parat, wie es am besten gelingt (siehe Kasten).

Rezept für Gänsebraten Benjamin Wilhelms, der Betriebsleiter von Mixdorf Catering, hat uns folgendes Gänsebraten-Rezept geschickt, das für 4 bis 6 Personen reicht. Die Zutaten: 1 Gans (4 - 5 kg), 1 TL Salz, 0,5 TL gemahlener, weißer Pfeffer, 2 Zwiebeln (grob gewürfelt), 2 Äpfel (geschält und grob gewürfelt), nach Belieben Mandelblättchen. Und so geht’s: Salz und gemahlenen weißen Pfeffer im Verhältnis von 2:1 vermengen. Äpfel und Zwiebeln klein schneiden und mit Mandelblättchen nach Belieben für die Füllung vermengen. Die Gans mit der Salz-Pfeffer-Mischung von innen und außen würzen und mit der Apfel-Mandelmischung füllen. Für die ideale, gleichmäßige Garung die Keulen locker zusammenbinden. Backofen auf 180°C vorheizen. Mit der Brustseite nach unten in einen Bräter legen, mit 200 ml Wasser angießen und auf der untersten Schiene 45 Minuten garen. Die Gans wenden und in 1,5 bis 2 Stunden zu Ende garen, dabei immer wieder mit ca. 600 ml leicht gesalzenem Wasser begießen. Nach der Hälfte der Garzeit den Bratenfond und ausgetretenes Fett abgießen und für die Sauce auffangen. 15 Minuten vor Ende der Garzeit die Ofentemperatur auf 220°C erhöhen. Gans herausnehmen, restlichen Fond und Fett abgießen. Während der Saucenzubereitung die Gans bei 140°C warmhalten. Tipp: 200 ml Apfelsaft und ein TL Honig im Topf bei Hitze einkochen lassen. Den entstehenden Sirup verwenden, um damit die fertig gegarte und knusprige Gans zu lackieren.

Ab dem 23. Dezember bietet Mixdorf dann aufgrund der großen Nachfrage nur noch die Mecklenburger Ente oder einen Rehbraten an. Bestellen kann man durch eine Mail an info@mixdorf-catering.de oder zwischen 8 und 14 Uhr telefonisch unter der Nummer 03841 / 7830960.

Von Henrietta Hartl