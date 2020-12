Rostock/Schwerin

Liebe Männer, liebe Spätberufenen, bis Heiligabend sind exakt noch null Tage – was Shopping angeht. Der Einzelhandel ist ab Mittwoch dicht. Wer also Weihnachten nicht mit leeren Händen dastehen und ein Gedicht aufsagen oder zur Tanke fahren möchte, sollte jetzt kreativ werden. Es gibt jede Menge Online- und Telefonanbieter in MV, die bis Heiligabend liefern.

Honig, Kaffee, Wolle oder Tassen: Gabriele Wulff vom Grevesmühlener Geschäft „jolis cardeaux – Schöne Geschenke“ mit einer Auswahl regionaler Produkte. Quelle: Jana Franke

Geschenkartikel aus Grevesmühlen

In Grevesmühlen liefert der Geschenkeladen „Jolis Cadeaux“ von Gabriele Wulff (52) bis 24. Dezember im Umkreis von 15 Kilometern alles, was vorrätig ist. Bei Facebook unter „Jolis Cadeaux“ und: 038 81 / 755 15 77. Geschenkartikel für Haus, Hof und Garten wie Tischwäsche (Männer: Das ist der Fachbegriff für so Zeugs, das auf dem Tisch rumliegt und keinen praktischen Zweck erfüllt), Glas und Keramik, Gewürze, Kreihnsdörper Tee, Pralinenhappen. Als Geschenk auf den letzten Drücker empfiehlt die Inhaberin: „Gewürze mit passendem Küchenbrett und schönen Geschirrtüchern für Menschen, die gern kochen.“

Ullrich Deprie, Inhaber der Schokoladerie de Prie, liefert bis Weihnachten Geschenke. Quelle: Axel Meyer

Schokolade aus Rostock

In Rostock gibt es die Schokoladerie Deprie, die bis Heiligabend 14 Uhr geöffnet hat. Inhaber Ulrich Deprie sagt: „Für Onlinebestellungen bis 16. Dezember garantieren wir, dass das Geschenk bis Heiligabend ankommt.“ Renner ist der Schoko-Weihnachtsmann mit Maske. Depries Geheimtipp neben Trüffelpralinen ist der Whiskey de fine Schluck aus der Brennerei des Darguner Kloster-Hofladens. Online: www.schokoladerie.com und 0381 / 375 99 54.

Konzertkarten wie für den Auftritt der argentinischen Cellistin Sol Gabetta am 28. August 2021 bei den Festspielen MV auf dem Landgestüt Redefin kann man sogar noch bis Heiligabend bestellen und zu Hause ausdrucken. Quelle: Olaf Malzahn

Konzertkarten für die Festspiele MV

In Schwerin bieten die Festspiele MV die Option Print@home. Damit ist es bis Heiligabend möglich, online zu bestellen, zu bezahlen und sich die Konzertkarten selbst auszudrucken. Klassikfans können bis 21. Dezember telefonisch Tickets bestellen, die noch vor Weihnachten per Post eintreffen. Die Klassikreihe empfiehlt Nils Mönkemeyer mit „feurig barock“ am 21. Juli 2021 in der Kirche von Fürstenhagen oder Weltstars in Redefin mit der argentinischen Cellistin Sol Gabetta am 28. August auf dem Landgestüt Redefin.

Ebenfalls in Schwerin bietet Birgit Dürr „Dezug – Design zum Gebrauch“. Unter info@dezug.com oder 0385 / 581 37 97 kann man von 10 bis 18 Uhr bestellen. Lieferungen innerhalb von Schwerin bis 23. Dezember. Garantie für Versand bei Bestellungen bis 17. Dezember. Birgit Dürr empfiehlt Wohn-Accessoires, Deko für Haus und Wohnung, Beleuchtung, kleinere Möbel. Ihr Tipp: Schalen von Alessi oder Lichthäuser von Räder.

Onlineshopping im Lockdown, Manfred Keiper, Inhaber der „anderen Buchhandlung“ in Rostock bietet McBook-Verkauf am Fenster des Buchladens. Quelle: Dietmar Lilienthal

Buchempfehlungen aus Rostock

Manfred Keiper, Inhaber von „die andere Buchhandlung“ hat schon im ersten Lockdown ausgeliefert und McBook-Verkauf am Fenster gemacht. Jetzt wird die Abholstation wieder eröffnet – 10 bis 18 Uhr. Ab 16. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Bestellungen unter 0381 / 49 20 50, im Web-Shop www.anderebuchhandlung.de. Keipers Empfehlungen: Der Rostocker Autor Christian Ahnsehl mit „Der Ofensetzer“ und Iris Wolffs Roman „Die Unschärfe der Welt“.

Geschenkeboxen der Wunscherfüller

Ebenfalls in Rostock erfüllt David Seidel Wünsche. Der Inhaber des Geschenkeladens „Wunscherfüller“ sagt: „Am Wochenende geht unser Onlineshop mit 60 Produkten ans Netz.“ Nach dem Click-and-collect-Prinzip können Kunden online Produkte aussuchen, im Laden abholen oder liefern lassen. Ab 16. Dezember gibt es Shopping per Videotelefon. Der Inhaber führt Kunden virtuell durch den Laden und packt Geschenkeboxen“. Im Schaufenster liegen 15 solcher Boxen aus. Fahrradkuriere liefern in Rostock bis Heiligabend aus, Telefon: 0381 / 252 729 95, Video-Shopping 0172 / 759 89 35, Mail: rostock@wunscherfueller.eu, Online-Shop: www.wunscherfueller.eu.

In Greifswald hat die Marketing GmbH die Initiative Greifswald kauft zu Hause ins Leben gerufen. Die Onlineplattform, die über Instagram (#greifswaldkauftzuhause) und online (greifswaldkauftzhause.de) läuft, bietet einen Überblick der Einzelhändler der Hansestadt, die Onlineangebote haben. Die Plattform zeigt den Kunden, wo was bis wann online geht – bis Heiligabend.

Von Michael Meyer und Lea-Marie Kenzler