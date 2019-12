Wismar

Die Spendenbereitschaft der OZ-Leser für die diesjährige Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion nimmt nicht ab. Mittlerweile sind schon fast 11 000 Euro zusammengekommen. Marit Kühn kam am Montag in der Redaktion vorbei, um 200 Euro in den Spendentopf zu werfen – 100 Euro von ihr, 100 von ihrem Partner Dr. Hartmut Thomas. Ein großes Dankeschön dafür!

„Uns geht es sehr gut, warum also sollten wir nicht einen kleinen Teil abgeben?“, begründet Marit Kühn ihre Spende. Seit drei Jahren wohnt sie in Wismar, zuvor hat sie mehrfach in Grimmen für die Tafel gespendet. „Ich halte sehr viel von deren Arbeit und finde es schön, die Bedürftigen zu unterstützen. Viele können schließlich nichts für ihre Situation.“ Marit Kühn hofft, noch weitere OZ-Leser zu motivieren, etwas zu spenden. Etwas Zeit ist auch noch: Die Aktion läuft bis Weihnachten. Am Mittwoch wird die Tafel mit vielen bedürftigen Kindern auf den Wismarer Weihnachtsmarkt fahren. Die Schausteller unterstützen die Aktion.

Michael und Kathrin Villwock spenden für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in Wismar. Kathrin Villwock steckte 50 Euro von den Teichfreunden Barnekow in die Spendenbox, ihr Bruder Michael spendete privat ebenfalls 50 Euro. Quelle: Michaela Krohn

Ehrenamtliches Engagement

Die Wismarer Lokalredaktion unterstützt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement von zwei Vereinen – das der Wismarer Tafel und das des Tierheimes in Dorf Mecklenburg. Beide benötigen dringend Geld, um ihre Arbeit weiter wie gewohnt ausführen zu können.

Hier können Sie für die OZ-Weihnachtsaktion spenden Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion unterstützt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement von zwei Vereinen – das der Wismarer Tafel und das des Tierschutzvereines der Hansestadt. Das sind die Kontodaten der Empfänger: Verein Wismarer Tafel IBAN: DE73 1405 1000 1006 0280 60 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Tierschutzverein Wismar und Umgebung IBAN: DE81 1406 1308 0004 1349 82 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Wer nicht genannt werde möchte, gibt das bitte im Verwendungszweck mit an.

Heute bedanken wir uns bei: Inga Thede (25 Euro), Christiane und Thomas Cunitz (50), Erika und Joachim Tesmer (50), Horst Radloff (201,80), Hedwig Schult (20), Karen Seidlitz (25), Mario Bauschat (50), Rainer Voss (25), Andrea und Frank Beitz (25), Monika und Klaus-Dieter Wittenburg (20), Marlies und Joannes van Meeteren (50), Margrit und Peter Vorbau (20), Horst Warbinek (24), Jens Eggert (200), Monika und Axel Burmeister (50), Thomas Erwin Fuchs (150), Ingrid und Peter Wiegand (20), Gerda Jacobs (50), Heidelore Manthey (25), Brigitta und Peter Manthey (100), Christoph Zoechling (100), Karen Bull (30), Hannelore Hartmann (20), Kathrin Villwock für die Teichfreunde Barnekow (50), Michael Villwock (50) sowie allen anonymen Spendern.

Hinweis: Die Namen der „Helfen bringt Freude“-Spender werden veröffentlicht. Wer nicht genannt werden möchte, gibt das bitte im Verwendungszweck an.

