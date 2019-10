Hilferuf aus Roggendorf: Tierheim braucht dringend Katzenfutter

Roggendorf

Aktuell sind etwa 60 Katzen im Tierheim Roggendorf untergebracht und 20 weitere auf Pflegestellen verteilt. „Wir haben in diesem Herbst so viele Jungtiere wie schon lange nicht mehr“, stöhnt Tierheimleiterin Meike Jaworski. Und viele dieser so genannten Kitten seien auch noch ohne ihre Mutter in die Einrichtung vom Tierschutz Roggendorf und Umgebung gekommen. Das bedeutet dann immer die aufwändige Flaschenaufzucht – mindestens alle zwei Stunden, auch nachts müssen das Fläschchen gegeben, der Bauch massiert und die Kleinen gewaschen und getrocknet werden.

„Das ist ein Fulltimejob“, sagt Vereinsvorsitzende Maike Jessen. Wenn die Kätzchen dann größer werden, werden sie entwurmt, entfloht und grundimmunisiert, das heißt, mehrfach geimpft. Hinzu kommen das Kennzeichnen und Kastrieren der Tiere wenn sie mindestens sechs Monate alt sind. „All das ist sehr teuer, zeit- und kraftaufwändig. Ohne so ein engagiertes Team und die ehrenamtliche Unterstützung ginge das gar nicht“, ergänzt Jaworski.

Nicht genug Geld für gutes Futter

Damit die Jungtiere bei der Umstellung vom Fläschchen auf feste Nahrung keine massiven Probleme bekommen, ist man im Tierheim darauf angewiesen, hochwertiges Nassfutter anbieten zu können. „Damit verhindern wir, dass die Kleinen schlimme Durchfälle oder Giardien, das sind Einzeller welche sich im Darmtrakt ansiedeln und sogar zum Tod führen können, bekommen, sich Erbrechen oder das Futter ganz verweigern“, erklärt die Diplom-Biologin und ausgebildete Tierpflegerin.

Auch langfristig würden die Katzen bei einer hochwertigen Fütterung, ohne Getreide und mit hohem Fleischanteil, dauerhaft gesund bleiben, so die Erfahrung der Tierheimmitarbeiter. „Aber unser Budget ist klein, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Und momentan sieht es auch noch nicht so aus, dass die Kitten-Zeit vorbei ist. Erst Anfang der Woche haben wir wieder zwei aufgenommen - noch keine zwei Wochen alt. Drei ihrer Geschwisterchen konnten nur noch tot geborgen werden“, berichtet Meike Jaworski.

Passendes Zuhause gesucht

Ein weiteres Problem seien die vielen Abgabeanfragen von Besitzern die ihre meist schon alten Tiere nicht mehr halten können oder wollen. Auch wenn die verpflichtet werden, sich weiterhin finanziell zu beteiligen, sind diese Tiere meist pflege- und kostenintensiv. „Hinzu kommt, dass sie oftmals völlig verstört, weil sie mit der drastischen Veränderung nicht zurechtkommen. Auch da passiert es nicht selten, dass sensible Reaktionen auf das falsche Futter auch bei den älteren auftreten“, berichtet die Tierheimleiterin. Auch dafür würde dann hochwertiges Nassfutter gebraucht. „Natürlich freuen wir uns auch über 'normales' Katzennassfutter - eventuell hat ja jemand noch Dosen zu Hause, die der eigene Stubentiger nicht mag“, bittet Jaworski um jede Unterstützung. „Wir freuen uns über jede Hilfe!“ Natürlich wird für jedes Tier des Tierheims in erster Linie das passende Zuhause gesucht, weshalb Interessenten immer gern gesehen sind.

Von Peter Täufel