Schönberg/Gadebusch

Auf der Judomatte ist Yvonne Wolski fast unschlagbar. Viele Kämpfe hat sie schon bestritten – und auch gewonnen. Seit dem 24. September führt die Judosportlerin den härtesten Kampf ihres Lebens. Denn die 41-Jährige ist an Blutkrebs erkrankt – nur eine Stammzellenspende kann ihr helfen. Seit sie die Diagnose bekommen hat, ist Yvonne Wolski kaum noch zu Hause – die Therapie im Krankenhaus kostet viel Zeit und Kraft.

Freunde, Vereinsmitglieder und weitere Menschen aus der Region Schönberg und Gadebusch ihr wollen helfen. Sie haben bereits Geld gesammelt. Mehr zum Engagement der Judovereine aus Schönberg und Dassow lesen Sie hier.

Physiotherapeutin bietet Massagen für guten Zweck an

In Zusammenarbeit mit Physiotherapeutin Simone Staude soll am 10. und 11. Dezember in der Trainingsstätte des Schönberger Judovereins, Rudolf-Hartmann-Straße 13A, weiter gesammelt werden – für die Judosportlerin und für die DKMS. Die Organisation nimmt auch Spenden entgegen: Konto DE 60 700 400 608 987 000 172. Verwendungszweck: YWG 001.

Am 15. Dezember ist zudem von 10 bis 15 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch, Agnes-Karll-Straße 46, eine Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei geplant.

Von OZ