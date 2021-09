Poel

„Das Badezimmer haben wir zusammen“, freute sich Anke Leo-Becker. Ihr zweijähriger Enkel Fiete leidet an einer unheilbaren Muskelkrankheit. Viele Hilfsaktionen sind für ihn ins Leben gerufen worden – zuletzt am vergangenen Wochenende bei der größten Schlammschlacht MVs, Mudder Island, auf Poel und im Ladencafé von Anke Leo-Becker.

Am Ende waren es stolze 1780 Euro, die in die Spendenbox wanderten. Somit sind bereits mehr als 10 000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld soll das Haus von Fietes Familie barrierefrei hergerichtet werden, denn er kann sich aufgrund seiner Erkrankung kaum alleine bewegen.

„Die Gäste waren am Wochenende so spendabel. Ich bin überwältigt“, sagte die liebevolle Omi. In ihrem Ladencafé hatte sie am Sonnabend Kuchen für den guten Zweck verkauft. Unterstützung auf ihrem Grundstück in Gollwitz hatte sie von den Unternehmern Karina und Dirk Biedermann, die eine Tombola veranstalteten. Mehr als 70 Lose für 2,50 Euro verkauften sie. 190 Euro kamen zusammen. „Wir haben auf 250 Euro aufgestockt“, erklärte Dirk Biedermann.

Auch im Ladencafé von Fietes Oma Anke Leo-Becker (r.) liefen Aktionen. Sie verkaufte Kuchen für den guten Zweck, Karina (2.v.r.) und Dirk Biedermann Lose. Quelle: Jana Franke

Rudern für den guten Zweck

Sportlich ging es dagegen in Neuhof zu. Poeler nutzten das Gelände von „Mudder Island“, um für Fiete zu rudern. Ziel waren 100 Kilometer in vier Stunden. „Sieben Leute sind gerudert. Wir haben es in drei Stunden und 40 Minuten geschafft“, resümierte Berufsfeuerwehrmann Thomas Albert, der an der Aktion maßgeblich beteiligt war. Mit der rief die Sportgruppe zu Spenden für Fiete auf.

Unter anderem stellten sie ein Rudergerät auf, an dem sich die Gäste für einen kleinen Geldbetrag ausprobieren konnten. Diese Gelegenheit nutzten unter anderem Anni Deutschmann, Leif Scheffler und Ben Alexander Haa (alle 12). „Wir haben das vorher noch nie gemacht, wollten uns fit halten und dabei noch etwas Gutes tun“, begründete Anni. Jeder packte zwei Euro in die Spendenbox.

Anni Deutschmann, Leif Scheffler und Ben Alexander Haa (alle 12, v.l.) setzen sich für Fiete an das Rudergerät. Jeder spendete zwei Euro. Quelle: Jana Franke

Friseure mit Verein für kranke Kinder

Am Samstagabend waren darin dann insgesamt 350 Euro. Hinzu kamen 180 Euro, die eine Teilnehmerin von „Mudder Island“ zur Verfügung stellte. Auf dem Gelände kam aber noch mehr Geld zusammen, das noch nicht ausgezählt ist. Sebastian Uerz und Martin Schütt vom Norderstedter Salon „Martin & Sebastian cuts and shaves“ schnitten für den guten Zweck Haare. „Das haben viele Gäste genutzt, auch Sportler, nachdem sie den Parcours hinter sich hatten“, freute sich Martin Schütt. Im August 2020 gründeten beide Geschäftsinhaber einen Verein, der sozialeschwache und kranke Kinder unterstützt – und nun eben Fiete.

Schnitten auf Poel für den guten Zweck Haare: Sebastian Uerz und Martin Schütt vom Norderstedter Salon "Martin & Sebastian cuts and shaves". Quelle: Jana Franke

Fiete selbst war mit seinen Eltern Johannes und Anna Becker auch am Samstag auf dem Gelände. Der 33-jährige Papa setzte sich selbst ans Rudergerät. „Es ist der Wahnsinn, wie viel Solidarität wir erfahren“, zeigte er sich dankbar. Und diese Solidarität geht sogar über Mecklenburg-Vorpommerns Grenzen hinaus. So wurde auf der Facebookseite „FireFit Europe“ zu einer Spendenaktion aufgerufen. Bei einem Feuerwehrwettkampf in Südtirol wird für Fiete ein Helm versteigert. Der Umbau des Hauses von Familie Becker soll im kommenden Jahr starten.

Von Jana Franke