Hitze im Tierheim bei Wismar: So werden die Hunde abgekühlt

Dorf Mecklenburg

Mehr Wasser als sonst wird gerade im Tierheim in Dorf Mecklenburg bei Wismar verbraucht. Das wird benötigt, um die hitzigen Temperaturen im Hundehaus runterzukühlen. Denn heiße Sommertage sind keine Hundstage – vor allem nicht, wenn die Vierbeiner dickes, langes und dunkles Fell haben. Deshalb bekommen sie gerade sehr viel Wasser und nicht nur im Trinknapf.

„Wir legen in alle Stuben nasse Handtücher auf den Boden, das kühlt die Räume ab“, berichtet Tierheim-Leiterin Doreen Kuhn. Auch die Flure und Ausläufe werden mit Wasser bespritzt, um die Innentemperatur zu senken. Zudem gibt es mehrere Wasserbecken, in denen die Hunde baden gehen können. „Die meisten lieben das, aber natürlich gibt es auch einige wasserscheue Tiere“, berichtet Doreen Kuhn.

Wolf liebt das Baden

Der Deutsche Schäferhund „Wolf“ liebt das Wasser. „Ein bisschen baden und schwimmen, dabei Stöckchen holen, das findet er toll“, berichtet die Tierheim-Chefin. „Wolf“ ist September 2019 in Dorf Mecklenburg abgegeben worden und sucht seither ein neues Zuhause. Er ist wachsam, liebt es, gefordert zu werden und neue Aufgaben zu bekommen – und bei Hitze eine Schwimmeinheit.

Auf ausgiebige Gassi-Runden mit ihm und den anderen Hunden wird aber bei den derzeitigen tropischen Temperaturen tagsüber verzichtet. „Sobald es wärmer als 26 Grad ist, geht es mit den Tieren nicht mehr raus“, betont sie. Die ehrenamtlichen Spaziergänger sind deshalb zurzeit nur morgens und abends unterwegs. Andernfalls könnten – vor allem bei älteren Tieren – Kreislaufprobleme auftreten. Und sie können sich verletzen. „Zur Sicherheit immer den Boden, insbesondere heißen Asphalt, mit der eigenen Handfläche testen“, rät die Expertin. Ist er für die menschliche Haut zu heiß, würden sich auch die Hunde ihre empfindlichen Pfoten verbrennen.

Sonnenbrand möglich

Bleiben die Temperaturen weiterhin so tropisch, „machen wir mit den Hunden einen Ausflug zum Strand, damit sie sich mal richtig abkühlen können“, verrät Doreen Kuhn. Da auch Hunde auf unbehaarten Stellen einen Sonnenbrand bekommen können, sollten sie im Sommer nicht zu kurz geschoren und aus der prallen Sonne geholt werden. Denn es gibt auch Sonnenanbeter unter den Vierbeinern. „Wir haben auch einige, die holen wir dann rein“, berichtet die Wismarerin.

Aktuell sind 15 Hunde im Tierheim Dorf Mecklenburg – vier als Pensionsgäste. Starkes Hecheln und Unruhe bei Hunden sind übrigens oft erste Anzeichen von Überhitzung. Lebensgefährliche Kreislaufprobleme können sich durch stark gerötete oder sehr blasse Schleimhäute, flache Atmung, verlangsamte Reaktionen und apathisches Verhalten äußern.

Abkühlung mit Tüchern

Die Katzen haben in Dorf Mecklenburg gerade erst ein neues Haus bezogen. Samtpfoten können mit feuchtem Fell abgekühlt werden – in dem man sie mit nassen Händen, Tüchern oder Waschlappen streichelt. Katzen können Hitze aber meist besser vertragen als Hunde, Bello und Co. bevorzugen eine Temperatur von 15 Grad.

Wer Interesse an Schäferhund „Wolf“, anderen Hunden und Katzen hat, kann sich vorab auf der Internetseite des Tierheims https://www.tierheim-dorf-mecklenburg.de/ über sie informieren und sich dann telefonisch melden unter der Nummer 03841 / 790179.

Von Kerstin Schröder