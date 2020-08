Hitzewelle: Wismarer verbrauchen 20 Prozent mehr Wasser

Wismar

Bei täglichen Temperaturen um die 30 Grad kommt wohl jeder Wismarer mal ins Schwitzen. Und das macht sich auch im Wasserverbrauch der Hansestädter bemerkbar. Aus ihren Leitungen fließen am Tag zurzeit etwa drei Millionen Liter Wasser mehr als im Winter. Das bestätigen die Stadtwerke Wismar. Das Versorgungsunternehmen habe aber noch Reserven.

„Die Wasserversorgung in Wismar ist auch bei anhaltender Trockenheit und Hitze gesichert“, betont Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar. In der Hansestadt gebe es überall genügend und ausreichend Wasser, rund um die Uhr, in hervorragender Qualität. „Wir haben genügend Reserven, Spitzenverbräuche sind mit einkalkuliert. Auch wenn es in diesem Sommer weitere Wochen trocken bleibt, muss sich niemand Sorgen um sein Trinkwasser machen“, so Andreas Grzesko weiter.

Wismarer verbrauchen bis zu 12 000 Kubikmeter Wasser

Die Tagesabgabe der zwei Wismarer Wasserwerke in Wendorf und Friedrichshof liege derzeit bei 11 000 bis 12 000 Kubikmeter, das sind zwölf Millionen Liter Wasser. Das spiegele die derzeitige Hitzewelle wider. Den Tagesbedarf eines einzelnen Kunden könne das kommunale Versorgungsunternehmen zwar nicht ermitteln. Der gesamte Tagesbedarf der Stadtwerke-Kunden liege aber im Winter bei nur etwa bis zu 9000 Kubikmetern Wasser.

In den vergangenen Tagen sei der Verbrauch um bis zu 20 Prozent gestiegen. In der Regel verbrauchen die Hansestädter das meiste Wasser zwischen 6 und 8 Uhr und zwischen 17 und 21 Uhr. Das sei aber immer so.

Grundwasserpegel sei nicht mehr als üblich abgesunken

Knapp soll das Wasser nicht werden. „Bisher haben wir auch in den vergangenen Hitzeperioden keine Lieferengpässe verzeichnen können. Auch das Grundwasserdargebot ist ausreichend – und höhere Absenkungen des Grundwasserpegels als normal üblich sind nicht zu verzeichnen“, heißt es von den Stadtwerken.

Für die zwei Wasserwerke in Wendorf und Friedrichshof sei die Hitzewelle kein Problem. Auch die Wasserqualität bleibe unverändert, selbst wenn es wochenlang trocken bleibt. Das Wismarer Trinkwasser wird laut Stadtwerke ausschließlich aus dem Grundwasser aus 60 bis 90 Metern Tiefe gewonnen. Nach der Aufbereitung im Wasserwerk gelangt das Wasser über das 298 Kilometer lange Rohrnetz bis zu den Wasserhähnen in den Haushalten. Als „Reserve“ und zur Druckerhöhung dienen Wasserspeicher in Kritzow und am Köppernitztal mit einer Gesamtspeichermenge von 12 000 Kubikmetern.

Wasserversorgung Rund 6700 Wasserversorger fördern in Deutschland jährlich rund 5,4 Milliarden Kubikmeter Wasser für die Versorgung ihrer Kunden. Das sind aber nur etwa 3 Prozent der tatsächlich in der Bundesrepublik vorhandenen Wasserreserven von 182 Milliarden Kubikmeter.

An normalen Tagen sprudeln 6000 bis 9000 Kubikmeter Trinkwasser aus Wismars Armaturen, so dass jeder Wismarer im Durchschnitt 90 Liter Wasser täglich benötigt. Für Gesamtdeutschland liegt der Durchschnittsverbrauch bei 129 Litern pro Person.

Obwohl die örtlichen Wasserversorger in Mecklenburg-Vorpommern davon ausgehen, dass die Versorgung der Bevölkerung jederzeit gesichert werden könne, sollte sparsam mit Wasser umgegangen werden. Das mahnt das Agrarministerium in Schwerin an. Insbesondere sollten Grünflächen nicht übermäßig bewässert werden, wie es heißt. Rasen habe laut Ministerium ein gutes Regenerationsvermögen.

Von Michaela Krohn