Hohenkirchen

Etwas gegen das Insektensterben tun, das wollen Naturliebhaber aus der Gemeinde Hohenkirchen. Im Garten von Christine Sandig (2. v. r.) legen sie deshalb auf 200 Quadratmetern eine Blumenwiese für Wildbienen an. Die Geräte zum Bearbeiten der Fläche stehen bereit, die Blumensamen sind gekauft.

Am Projekt beteiligt sind auch (v. l.) Imker Joachim Kukula, der in einem benachbarten Garten bereits einige Bienenvölker hält und Honig macht sowie Horst Bartels, die Kinder Jeremy und Fabienne und Eva Jörhs. Christine Sandig hat noch ein weiteren Garten, in dem sie Hühner hält – ihren handzahmen Hahn „Bobo“ hat sie mit aufs Foto genommen.

Nicht genug Nahrung

In Deutschland gibt es über 500 heimische Wildbienenarten, davon ist fast die Hälfte vom Aussterben bedroht, weil sie nicht genug Nahrung finden. Das soll sich in Hohenkirchen nun ändern.

Die meisten Wildbienen leben nicht wie die Honigbiene mit anderen in großen Staaten zusammen, sondern allein und versorgen ihren Nachwuchs. Jede Art hat ganz besondere Ansprüche. Wenn es immer eintöniger in der Landschaft wird, gibt es auch immer weniger Bienen.

Pollen einer Pflanze

Mehr als 400 Arten bauen ihre Nester eigenständig, 135 Arten parasitieren an anderen Wildbienenarten und sparen sich das eigene Nest. 75 Prozent aller Wildbienenarten nisten im Boden, der Rest sucht sich Pflanzenhalme oder nutzt Fraßgänge von Käfern im Holz. Viele sammeln Pollen und tragen ihn als Nahrung für die Kleinen in die Höhlen, legen Eier hinein und verschließen die Röhre. Dabei gibt es Arten, die den Pollen genau einer Pflanzenart oder einer Pflanzenfamilie brauchen. Wenn diese Pflanzen nicht da sind, kann es keine Wildbienen geben.

Von Kerstin Schröder