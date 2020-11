Hochbrücke Wismar: Bürgermeister rechnet nicht mit Baubeginn vor 2025

Wismar

Bürgerschaft und Verwaltung werden unruhig in Sachen Ersatzbau für die verschlissene Hochbrücke. Gemeinsam wird der Druck auf das Land erhöht. Das ist zuständig für den Neubau, weil die marode Hochbrücke aus dem Jahr 1970 Teil der Landesstraße ist.

Bis zum Sommer war das Land davon ausgegangen, dass die neue Hochbrücke über das Wismaria-Gelände verläuft. Damit war der Abriss des Gebäudes verbunden. Im Juli ruderte das Infrastrukturministerium zurück. Am Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes wird nicht gerüttelt. Eine neue Variante muss her. „Voraussichtlich bis Jahresende soll das Ergebnis vorliegen“, so Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) im Juli.

Vorzugsvariante erst 2021

Doch daraus wird nichts. Es gibt lediglich den vagen Hinweis, dass Anfang 2021 ein Ergebnis vorliegen soll. Das ist der Wismarer Politik zu wenig. Sie hat den Bürgermeister beauftragt, bis Ende des Jahres mit dem Land „die Variantenplanung des Hochbrückenersatzbaus und einen konkreten Zeitplan zu verhandeln und voranzutreiben“. Es soll einen konkreten Zeitplan für die Bürgerschaft und die Bevölkerung geben. Dem Antrag der Linksfraktion ist die Bürgerschaft einstimmig gefolgt.

Linksfraktion: Wir müssen Druck machen

Liegen die Pläne nicht bis Jahresende vor, soll der Bürgermeister ab Januar 2021 regelmäßig über den Stand der Verhandlungen informieren. Linksfraktions-Chef Horst Krumpen: „Wir wollen den Zeitplan schneller wissen als das Land derzeit bereit ist, diesen mitzuteilen. Es geht darum, Druck zu machen und dem Land zu sagen: ‚Arbeitet und arbeitet etwas schneller!‘ Wir als Bürgerschaft sind daran interessiert, dass es möglichst schnell passiert.“

Laut Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) sollte das Land den Bauausschuss eigentlich schon längst über den Sachstand informieren. Dass das erst 2021 erfolgen soll, finde man unerhört. Berkhahn zitierte in der Bürgerschaft ein Schreiben der Projektgruppe Großprojekte in MV, wonach erst zu Beginn 2021 ein Gespräch mit der Stadt möglich sei, „soweit Ergebnisse des neuen Variantenvergleichs vorliegen“. Berkhahn: „Uns werden weiterhin die Hände gebunden.“

Beyer : Zustand der Brücke wird nicht besser

Für Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) liegt auf der Hand: „Der Zustand der Hochbrücke wird nicht besser, vor allem dann, wenn sie stärker frequentiert wird – wie jetzt aufgrund der Baumaßnahme in der Poeler Straße.“ Er unterstützt das Ansinnen, dem Land klarzumachen, dass das Planverfahren beginnen müsse.

Der Bürgermeister geht von einem noch langen Weg mit drei Stufen aus. Nach dem jetzigen Variantenvergleich und der Auswahl der zu planenden Vorzugsvariante beginnt das zeitaufwändige Planfeststellungsverfahren. Beyer: „Wir reden dann vielleicht über das Jahr 2024, der Baubeginn könnte eher 2025 sein.“ Einige Hürden seien zu überwinden. „Insofern ist es wichtig, dass wir Druck machen“, so Beyer.

René Domke ( FDP) meinte, dass die Diskussion schon früher hätte geführt werden können. Jetzt werde die frühzeitige Beteiligung der Stadt gefordert, sonst habe man immer auf den begrenzten Einfluss der Stadt hingewiesen. Für Domke ein Widerspruch. Das ändere nichts daran, das er den Antrag unterstützt.

