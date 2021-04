Hochbrücke Wismar: Bürgermeister will schnelle Planung

Wismar

Das Landesstraßenbauamt hat seine favorisierte Variante für den Ersatzneubau der Hochbrücke in dieser Woche im Bauausschuss vorgestellt. Eine nochmalige Prüfung verschiedener Varianten war notwendig geworden, weil das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege das Einzeldenkmal „Wismaria“ als erhaltenswert eingestuft hatte.

Die Vorzugsvariante des Landesstraßenbauamtes soll parallel zur bestehenden Hochbrücke verlaufen. Das Errichten des Ersatzneubaus wäre demnach über einen langen Zeitraum parallel zur Nutzung der jetzigen Hochbrücke möglich. „Dies war eine Forderung der Hansestadt, um zu lange Vollsperrungen für Bevölkerung und Wirtschaft zu vermeiden“, so Marco Trunk, Sprecher der Stadtverwaltung.

Langes Planfeststellungsverfahren

Nach seinen Angaben werden die Hansestadt und das Straßenbauamt nun die zu planenden städtischen Wegebeziehungen abstimmen. Daraus werde sich die konkrete Bauwerksplanung – im Hinblick auf Dämme oder Stützen – ableiten. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Wichtig ist nun, dass diese Vorzugsvariante schnellstmöglich ins Planfeststellungsverfahren geht, denn das allein dauert bis zu zwei Jahre.“

Baubeginn 2025?

Im Oktober letzten Jahres hatte Beyer erklärt, dass nach einem zeitaufwendigen Planfeststellungsverfahren der Baubeginn 2025 sein könnte. Bei der Bauzeit geht das Land von drei Jahren aus.

Die neue Trasse soll zwischen dem „Wismaria“-Gebäude und den beiden Wohnhäusern „Down Under“ und „Down Down“ verlaufen. Hier rechnet das Land mit umfangreichen Maßnahmen zur Gebäudesicherung.

Drei unbewohnte Häuser, die sich in der Mitte befinden, sollen abgerissen werden. Wenn es zu der Vorzugsvariante 8.1 und damit dem Abriss der drei Häuser kommt, erhält der Eigentümer „eine Entschädigung in Höhe des Verkehrswerts des Gebäudes“, so eine Sprecherin des Verkehrsministeriums.

Die neue Hochbrücke soll zwischen dem Wismaria-Gebäude (r.) und den beiden bunten Häusern (l.) verlaufen. Die drei unbewohnten Häuser in der Mitte sollen abgerissen werden. Quelle: Heiko Hoffmann

Wahrscheinlich, aber nicht sicher

Auf die Frage, ob bei der Vorzugsvariante das Haus Platter Kamp 7a, bekannt auch als Storchennest, erhalten bleibt und die Brücke dann über dem Haus verläuft, sagt Ministeriumssprecherin Renate Grundlack: „Nach derzeitigem Kenntnisstand kann das Gebäude wahrscheinlich erhalten bleiben. Eine endgültige Aussage dazu kann aber erst in der Entwurfsplanung getroffen werden.“

Das Straßenbauamt Schwerin will jetzt die Planungen zum Bau der Hochbrücke mit beidseitigen Rad- und Gehwegen fortsetzen. Im dritten Quartal will das Land Ergebnisse der Vorplanung zu Kreuzungen vorstellen und Möglichkeiten zu städtischen Wegebeziehungen unterhalb der Brücke prüfen.

Von Heiko Hoffmann