Wismar

Das Straßenbauamt Schwerin muss eine neue Variante für den Neubau der Hochbrücke in Wismar planen. Grund: Der Eigentümer und Investor des denkmalgeschützten „ Wismaria“-Gebäudes möchte dieses sanieren und das Quartier entwickeln. „Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege hat nun den Denkmalwert der ehemaligen Malzfabrik bestätigt“, so eine Sprecherin des Schweriner Infrastrukturministeriums. Damit ist der Abriss vom Tisch.

Weil die Hochbrücke Teil der Landestraße 12 ist, ist das Straßenbauamt Schwerin für einen Ersatzneubau des maroden Bauwerks aus dem Jahr 1970 zuständig. Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) sagt zur Prüfung der neuen Variante: „Voraussichtlich bis Jahresende soll das Ergebnis vorliegen.“

12 Varianten geprüft

In den vergangenen Jahren hat das Straßenbauamt zwölf verschiedene Varianten für den Ersatz der Hochbrücke erarbeitet – von Neubauten an anderer und der jetzigen Stelle bis hin zu einer ufernahen Verkehrsführung ohne Brücke über den Mühlenteich. Alle diese Varianten wurden nach Verkehrs-, Umwelt- und Kostenaspekten bewertet. Zudem wurden Ansprüche der Hansestadt und Auswirkungen während der Bauzeit auf das Straßennetz in und um Wismar herum berücksichtigt.

Vorzugsvariante wurde letztlich ein Brückenneubau, der den Abriss der „ Wismaria“ erfordert hätte. Die in den 1890er Jahren errichtete Malzfabrik steht seit Jahren leer und ist mittlerweile eine Ruine. Bislang ging das Land davon aus, dass der Abriss begründbar und damit genehmigungsfähig ist, so eine Ministeriumssprecherin. Das hat sich jetzt geändert.

Pegel sagte dazu: „Ende 2019 hat ein neuer Eigentümer den Gebäudekomplex übernommen. Er hat der Stadt Wismar ein Sanierungs- und Nutzungskonzept vorgelegt. Die Straßenbauverwaltung hat daraufhin entschieden, diese neue Sachlage rechtzeitig in die laufenden Planungen einfließen zu lassen.“

Einzeldenkmal soll erhalten bleiben

In der Folge habe die Straßenbauverwaltung eine Voranfrage beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern gestellt. Damit sollte gecheckt werden, ob die bisherigen Varianten zustimmungsfähig sind. Pegel: „Vor allem sollte so geklärt werden, ob das Wismaria-Gebäude wie vorgesehen abgerissen werden könnte und wir mit der bisherigen Vorzugsvariante weiter planen können.“

Note 3,5 Die Hochbrücke ist Teil der Landesstraße L 12 und damit eine der wichtigsten Straßen in Wismar. Bei der Hochbrücke aus dem Baujahr 1970 wurden bei turnusmäßigen Bauwerksprüfungen statische Mängel an der Spannbetonkonstruktion festgestellt. Um die Nutzungsdauer der Brücke soweit wie möglich zu verlängern, wurde sie im September 2011 für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt. 2012 wurden die vier Fahrstreifen auf zwei reduziert. Das Bauwerk wird einer jährlichen Prüfung unterzogen. Seit 2015 beträgt die jährliche Zustandsnote 3,5 auf der Skala von 1,0 bis 4,0. Die 3,5 ist nach Angaben des Straßenbauamtes Schwerin als ungenügender Zustand klassifiziert.

Das Ergebnis der Voranfrage sagt anderes: „Aus der nun vorliegenden Stellungnahme geht hervor, dass die Denkmalschutzbehörde die Wismaria als Einzeldenkmal ansieht. Das bedeutet, dass aus Denkmalschutzgründen keine Zustimmung für den Abriss des Gebäudes in Aussicht steht. Der Bau der Vorzugsvariante wie bislang geplant ist unter diesen Umständen nicht möglich“, erklärt der Minister.

Minister: Variante ohne Abriss

Pegel weiter: „Das ist einerseits bedauerlich. Gleichwohl ist es gut, dass wir bereits jetzt – und nicht erst wie eigentlich vorgeschrieben im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens – ein Signal zur Erhaltenswürdigkeit des Denkmals von der Denkmalschutzbehörde erhalten haben. Wir können uns nun auf die Varianten konzentrieren, die auch aus Denkmalschutzsicht realisierbar sind.“

Das Straßenbauamt wolle nun eine neue Variante auf Realisierbarkeit prüfen, die ohne Abriss des Wismaria-Gebäudes über das Areal des Investors geführt wird.

Wismar will keine Verzögerung

Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) sagt zu der neuen Entwicklung: „Wir haben lange darauf gewartet, dass das Landesstraßenbauamt die Landesdenkmalbehörde einschaltet. Es ist richtig, dass dies jetzt erfolgt ist, und es ist gut, wenn eine Trassenführung gefunden wird, die das Denkmal erhält. Für uns ist aber entscheidend, dass es beim Bau der Hochbrücke keine Verzögerungen gibt.“

In Wismar wird die veränderte Situation für neuen Diskussionsstoff sorgen. Anwohner und Vertreter der AG Baukultur, die gegen einen Neubau der Hochbrücke sind und eine Troglösung als Unterführung unter den Mühlenteich bevorzugen, werden neue Hoffnung schöpfen. Allerdings soll nach OZ-Informationen das Land weiter eine Brückenvariante bevorzugen. So soll auch eine Brücke zwischen dem Wismaria-Gebäude und den beiden Wohnhäusern „Down Under“ und „Down Town“ geprüft werden.

Eingeschränkter Verkehr

Im Jahr 2012 wurde die Restlaufzeit der Hochbrücke mit zehn Jahren angegeben. Um die Nutzungsdauer der Brücke soweit wie möglich zu verlängern, wurde sie im September 2011 für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt. 2012 wurden die vier Fahrstreifen auf zwei reduziert. Die Zeit läuft.

Von Heiko Hoffmann