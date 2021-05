Hochbrücke Wismar: Vorschlag für Schüttdamm statt Tunnel

Wismar

Der Wismarer Hans-Joachim Schaar hat sich mit einem Vorschlag für den Ersatz der maroden Hochbrücke an das Straßenbauamt Schwerin gewandt. Er favorisiert einen Schüttdamm statt den Bau eines Tunnels.

Auf alle Fälle ist der Dargetzower ein großer Befürworter einer Informations- und Diskussionsveranstaltung, damit „alle Argumente auf den Tisch kommen“. Er bezweifelt, dass die jetzige Brücke so marode ist, dass sie abgerissen werden muss. „Ist das eine politische Entscheidung oder könnte sie doch noch aufwendig saniert werden? Es kann doch nicht sein, dass alles kaputt ist.“ Hans-Joachim Schaar (79) ist mit der Hochbrücke aufgewachsen. „Ich war dabei, als die Brücke eingeweiht wurde.“ Das war 1970. Bei einer Infoveranstaltung „würde ich richtig nachbohren, was mit der Brücke los ist“.

Nachteile bei Vorzugsvariante

Kommt es zu einem Ersatzbau, sieht der Wismarer bei der vom Land favorisierten Variante, die zwischen dem Wismaria-Gebäude und der jetzigen Hochbrücke verlaufen soll, viele Nachteile. So wäre nach einigen Jahrzehnten erneut ein Neubau erforderlich. „Das ist nicht haltig.“ Ein weiterer Kritikpunkt ist der gewaltige Eingriff in die Natur. Scharr: „Er werden Tausende Tonnen Zement und Stahl verbraucht. Diese Baustoffe werden mit höchstem Energieaufwand produziert und gewaltige Mengen an CO2 freigesetzt.“

Keine zeitgemäße Anbindung

Der hohe technische Aufwand für Erschließung und Bau mit schlecht tragendem Untergrund und Gründungsarbeiten teils unter Wasser sowie die keineswegs zeitgemäße Anbindung mit Kreuzung und Ampeln an das vorhandene Straßennetz sind weitere Kritikpunkte. Der vom Wismarer Paul Stöckl entwickelten Variante einer Tunnellösung mit Kreiseln und der Trennung von innerstädtischem und überregionalem Verkehr schließe er sich prinzipiell an.

Schüttdamm statt Tunnel

Aber: „Meine Variante schlägt einen Schüttdamm statt eines Tunnels vor.“ Die Straße muss in diesem Fall unter den Gleisen verlaufen. Hans-Joachim Schaar ist überzeugt, dass sein Vorschlag finanziell günstiger, bautechnisch einfacher und der Eingriff in die Natur geringer wäre. Seine Lösung sei nachhaltig und komme ohne zusätzliche Werterhaltungsmaßnahmen aus. Lösungen für Wasserdurchlässe hat er ebenso parat wie für Fuß- und Radwege.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bitte, diesen Vorschlag bürgernah zu prüfen“, endet Hans-Joachim Schaar seinen Brief an das Straßenbauamt Schwerin. In Wismar wird er seine Fragen stellen und seinen Vorschlag demnächst unterbreiten können. Die Bürgerschaft fordert das Land zu einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung auf.

Von Heiko Hoffmann