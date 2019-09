Hochschule Wismar begrüßt 1600 Studienanfänger

Wismar

Mit der feierlichen Immatrikulation hat die Hochschule Wismar am Mittwoch rund 1600 neue Studierende willkommen geheißen – 200 mehr als vor einem Jahr. 60 Prozent der Erstsemester wählten Fern- und Onlinestudiengänge, 40 Prozent schrieben sich vor Ort für ein Präsenzstudium ein. Der Festakt fand im Theater statt, mit Reden der wichtigsten Hochschulrepräsentanten und Wismars stellvertretendem Bürgermeister, mit Auszeichnungen leistungsstarker und engagierter Studierender und rockiger Musik der Berliner Band „Larrikins“. Nach traditionellem Brauch gab es im Anschluss Freibier.

Nach dem Festakt ließen sich die Erstsemester das Freibier schmecken, wie hier die Nautik-Studenten Wilhelm Schmidt (21) und Phillip Teubler (23) sowie Logistikstudent Nis Quelle: Haike Werfel

Viele Erstsemester kommen aus Norddeutschland, etwa die Bauingenieur-Studenten Martyna Nakonieczna (19) aus Mölln und Christian Stroman (20) aus Krummhörn, Landkreis Aurich, oder der Schiffstechniker Phillip Teubner (23) aus Brunsbüttel, der in Warnemünde Nautik studieren möchte. Wismar als schöne Stadt, die Ostsee und die Hochschule waren entscheidend für ihre Wahl. „Wir haben hier das Neueste vom Neuesten für unser Studium“, sagt Christian Stroman. „Die Fachhochschule ist schick und modern“, ergänzt Kommilitone Jonas Herrmann (21).

Zur Galerie Impressionen von der feierlichen Immatrikulation an der Hochschule Wismar

Als erstes begrüßte der Senatsvorsitzende Martin Krohn die neuen Studierenden an den drei Fakultäten Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften sowie Gestaltung. Der Professor dankte ihnen für ihre Entscheidung, die Hochschule Wismar gewählt zu haben. Er ermutigte sie, sich in der Studienzeit nicht nur Fachwissen anzueignen, sondern auch einen wachen kritischen Blick, um Fake News zu erkennen. Prof. Krohn bat sie, sich in Gremien einzubringen, etwa im erweiterten Senat. Von den 48 Senatorenplätzen seien 16 für Studierende bestimmt. Bislang ist aber nur einer besetzt. Der Senat entscheidet unter anderem über die Studien- und Prüfungsordnung und über Qualität von Studium und Lehre. Der Professor forderte die Neuankömmlinge ebenfalls auf, für einen bunten weltoffenen Campus einzutreten. Sie würden Direkt- und Austauschstudierende aus 49 Ländern antreffen.

7600 Studierende

Der Rektor der Hochschule, Professor Bodo Wiegand-Hoffmeister, nahm die Erstsemester schließlich offiziell in den Kreis der derzeit rund 7600 Studierenden auf. Die Einschreibungs- und Rückmeldephase vor allem bei den Fern- und den ausländischen Gaststudenten ist noch nicht abgeschlossen. „ Immatrikulation bedeutet, Sie sind Mitglied der Körperschaft der Hochschule Wismar. Sie sind mittendrin, wirken an wissenschaftlichen Erkenntnissen mit und sollten sie in demokratische Gestaltungsprozesse aktiv einbringen.“ Der Rektor hob die Bedeutung der akademischen Freiheit als Freiheit von Forschung, Lehre und Studium hervor.

17 Deutschland-Stipendiaten

Auch ein Vertreter der studentischen Gremien begrüßte die Neuen. Phillip Herbert, Präsident des Studierendenparlaments, lud die Erstsemester ebenfalls ein, sich zu engagieren. Das Deutschland-Stipendium könnte ein Anreiz sein, etwas mit der Hochschule zusammen zu bewegen, sagte er. Für das neue Studienjahr konnten es an 17 Studierende vergeben werden. Sie erhalten ein Jahr lang jeden Monat 300 Euro.

Zu guter Letzt hieß Michael Berkhahn als stellvertretender Bürgermeister die Studierenden in der Hansestadt willkommen. Er freue sich, wenn sie sich ins Gemeinwesen einbringen. Die Stadt wisse die Innovationskraft der Studierenden zu schätzen.

Mehrere Auszeichnungen

Als Höhepunkt des Festaktes und als Ansporn für die Erstsemester wurden mit zahlreiche Auszeichnungen hervorragende Studienleistungen gewürdigt. Die Absolventen Anke Schneider, Martin Seip und David Thiel erhielten den mit 500 Euro dotierten Gottlob-Frege-Preis für ihre Master-Arbeiten sowie Luisa Lore Ahlers für ihre Bachelor-Arbeit den Frege-Sonderpreis und 300 Euro. Alexander Thoms nahm als Jahrgangsbester 2019 – er hat mit Auszeichnung abgeschlossen – den Preis der Ingenieurkammer MV entgegen, eine Reise nach Madrid. Mit dem Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und 1000 Euro wurde der Brasilianer Luis Henrique Rocha de Araujo für seine Studienleistungen (1,0) sowie sein soziales Engagement im Wismarer Verein „Licht am Horizont“ und in seinem Heimatland geehrt.

81 Studiengänge Insgesamt 81 Studiengänge, 40 Präsenz- und 41 Fernstudiengänge bietet die Hochschule Wismar an. 45 werden mit dem Bachelor abgeschlossen (Fünf davon sind im dualen Studium möglich.), 31 mit dem Master und vier Studiengänge mit dem Diplom. Am beliebtesten ist der Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft. Dafür haben sich rund 90 Erstsemester eingeschrieben. Es folgt der Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen mit mehr als 80 Erstsemestern. In der Fakultät Gestaltung haben sich mit rund 50 Neustudenten die meisten für Architektur entschieden. Betriebswirtschaft ist auch als Fern- und Onlinestudium sehr beliebt. Letzteres beginnen mehr als 80 Studierende. Neu im Fernstudienangebot sind die Bachelor-Studiengänge Marketing, Personal- sowie Projekt- und Prozessmanagement, Wirtschaftspsychologie sowie Accouting (Buchhaltung) und Controlling. Einen Zuwachs an Erstsemestern von 46 Prozent zum Vorjahr verzeichnet der Master-Studiengang IT-Sicherheit und Forensik im Fernstudium. Dafür haben sich mehr als 90 Studenten eingeschrieben. Bei den internationalen Direktstudierenden sind in diesem Jahr die englischsprachigen Master-Studiengänge Informations- und Elektrotechnik sowie International Management und Architektur besonders stark gefragt.

Von Haike Werfel