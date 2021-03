Wismar/Warnemünde

Lotsen kennen die Gewässer so gut, dass sie Schiffe sicher durch Untiefen und vorbei an Hindernissen manövrieren können. Doch der Weg zum Job ist lang. Das hat immer mehr Interessen abgeschreckt. Um vor allem junge Leute ins Boot zu holen, will die Bundeslotsenkammer mit den Hochschulen Wismar und Flensburg einen neuen Studiengang etablieren: „Maritime Pilotage“. Geplant ist, dass sich ab Sommersemester 2023 die ersten Interessenten für das Masterstudium einschreiben können.

Möglich wird das, wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die Entscheidung wird Anfang Mai erwartet – mit der Novelle des Seelotsgesetzes. Die hat die Bundeslotsenkammer zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium in den vergangenen Jahren vorbereitet. Deshalb gilt die Zustimmung als wahrscheinlich und ist auch nötig. Denn die Lage ist dramatisch. „Wir brauchen dringend neue Lotsen“, sagt Erik Dalege, Vorsitzender der Bundeslotsenkammer. Sollte die Zustimmung nicht mehr vor der Bundestagswahl erfolgen, würden vermutlich noch einmal drei Jahre bis zu einer Gesetzesänderung vergehen. „Und dann ist es zu spät“, warnt Erik Dalege. Grund: Ab dem Jahr 2025/26 würden jährlich etwa 40 Lotsen gebraucht, um Ruheständler zu ersetzen.

Eigenes Gesetz für Lotsen

Zurzeit gibt es etwa 900 Lotsen in Deutschland, darunter zwei Frauen. „Wir haben unserer eigenes Gesetz und darauf sind wir sehr stolz“, betont Erik Dalege. Fast zehn Jahre hätte es gedauert, die geplante Änderung vorzubereiten. Die sieht einen zusätzlichen Ausbildungsweg vor. Denn um Lotse werden zu können, wird bisher unter anderem das ausgefahrene uneingeschränkte Kapitänspatent benötigt. Bis das Frauen und Männer in den Händen halten, dauert es Jahre. Und auch die Ausflaggung der deutschen Flotte hat ein Übriges dazu beigetragen, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Bewerber für eine Lotsenposition in Deutschland stetig gesunken ist. Deshalb steuern Bundeslotsenkammer und die in ihr vereinigten Lotsenbrüderschaften mit einem neuen Studium gegen. Das bereits erfolgte Bewerbungsverfahren, an dem alle nautischen deutschen Fachhochschulen teilgenommen haben, hat gerade die Hochschule Wismar mit Flensburg als Juniorpartner gewonnen.

Blick ins Simulationszentrum in Warnemünde, Außenstelle der Wismarer Hochschule Quelle: OZ

Zuschlag für Standort Warnemünde

Die Seefahrtsbereiche beider Bildungseinrichtungen kennen sich gut und haben schon in Forschungsprojekten miteinander kooperiert. Angesichts der Größe der Herausforderung ist für die Mitarbeitenden der beiden Einrichtungen klar gewesen, dass sie ihre Kapazitäten und Kompetenzen bündeln müssen, um die Lotsen von ihrem Angebot zu überzeugen. Das hat geklappt. Mit großer Mehrheit hat die Bundeslotsenkammer einer Modernisierung der Ausbildung zugestimmt und sich für die Hochschul-Kooperationspartner entschieden.

Den Zuschlag für die Einrichtung des Lostenstudiengangs und des maritimen Ausbildungsstandorts hat Rostock-Warnemünde erhalten, der zur Hochschule Wismar gehört. „Die Mitarbeiter freuen sich auf die neue Herausforderung“, sagt Professor Jürgen Siegl, Leiter des Bereichs Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik. Neben der Kooperation mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zur Ausbildung des nautischen Personals in den deutschen Verkehrszentralen werde die Modernisierung der Seefahrtsausbildung damit weiter vorangetrieben und auf die zukünftigen Anforderungen ausgerichtet.

Gesetz soll 2022 in Kraft treten

Um „die großen Pötte“ sicher durch die deutschen Reviere, den Nord-Ostsee-Kanal oder die Elbe, zu den Häfen in Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Rostock und Stralsund zu navigieren, besteht ab bestimmten Schiffsgrößen die Pflicht zur Annahme eines Lotsen. Dieser berät den Kapitän und seine Brückenbesatzung mit seiner Revierkenntnis, den Manövererfahrungen und seinem Fachwissen beim Ein- und Auslaufen – und das bei „jedem Wind und Wetter“. Deshalb brauchen Lotsen viel Erfahrung.

Durch das neue Seelotsgesetz, das im November 2022 in Kraft treten soll, sollen nun Tradition und Moderne verbunden werden. Auch künftig wird der bisherige Weg zum Seelotsen erfahrenen Kapitänen offenstehen – genau wie qualifizierten Offizieren, die im Besitz eines Kapitänspatentes sind, jedoch über keine Fahrzeit mit diesem Patent verfügen. Doch darüber hinaus wird es künftig auch möglich sein, mit einem Bachelorabschluss der Fachrichtung Nautik und einem Befähigungszeugnis als Nautischer Wachoffizier die Ausbildung zum Seelotsen beginnen können.

Jahrelange Praxiserfahrungen nötig

Für diese Bewerbergruppe wird die dann zweijährige Seelotsenausbildung als berufsintegrierter Masterstudiengang angeboten. „Nach dem Abschluss können die Absolventen aber natürlich nicht sofort als Lotse von ganz großen Schiffen arbeiten“, erklärt Erik Dalege. Das sei erst nach etwa sechs weiteren Jahren möglich. Doch sind sie in den deutschen Revieren unterwegs und müssen nicht jahrelang in der Welt umherfahren, um die Befähigung zu erlangen. „Damit erhoffen wir uns mehr Bewerber, vor allem auch bei den Frauen, die nicht gerne so lange so weit weg wollen“, erklärt der Vorsitzende der Bundeslotsenkammer. Die kann mit ihrer neuen Ausbildung auch ins Rennen um die „besten Köpfe“ einsteigen. Denn durch den Rückgang von Schiffen unter deutscher Flagge und der damit verbundenen sinkenden Ausbildungszahl deutscher Seeleute sind qualifizierte Bewerber immer weniger geworden.

Auch Interessenten aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind laut Dalege nicht in signifikantem Maße zu verzeichnen. Durch die neue Ausbildungsform werde die klassische Seefahrtzeit durch eine bedarfsgerechte Praxisausbildung kompensiert. Da viele andere Nationen vor den gleichen Herausforderungen stünden, betrachtet die Bundeslotsenkammer die neue Ausbildung als international richtungsweisend.

Ist die Ausbildung der jungen Leute erfolgreich, gehören die Absolventen später einer Lotsen-Brüderschaft an. Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und werden von den freiberuflich tätigen Lotsen gebildet, die für das jeweilige Seelotsrevier zuständig sind. Jede Brüderschaft ist für einen anderen Abschnitt der deutschen Küste zuständig.

Anschubfinanzierung vom Bund

Da für die Vorhaltung des Seelotswesens der Bund verantwortlich ist, muss dieser auch die entsprechende finanzielle Ausstattung aufbringen. Geplant ist in den nächsten acht Jahren eine Anschubfinanzierung von insgesamt 17 Millionen Euro. Das Geld ist vor allem für den Aufbau der Infrastruktur wie der Einrichtung des Lehrstuhls, die Qualifizierung der Ausbilder und die Bereitstellung von geschultem Personal für psychologische Eignungstests. Denn „genau wie bei den Piloten müssen auch Lotsenbewerber auf ihre mentale Stärke überprüft werden“, erklärt Erik Dalege. Er betont, dass von den 17 Millionen 9,6 von den Lotsen in den kommenden Jahren wieder zurückgezahlt würden. „Die Abschubfinanzierung ist nötig, um das Projekt zu starten und zum Laufen zu bringen.“ Übrig bleiben dann noch etwa 1,2 Millionen Euro, die der Bund jedes Jahr übernehme.

An der Seefahrtsschule in Warnemünde gibt es einen modernen Simulator, um mögliche Gefahrensituationen auf hoher See nachzuempfinden. Quelle: Klaus Walter

Im November 2020 hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen Stopp im Maritimen Simulationszentrum des Bereiches Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik der Hochschule Wismar eingelegt. Während ein Training zukünftiger Fehmarnbelt-Operateure der Verkehrszentralen aus Dänemark und Deutschland lief, hat sich der Minister über die aktuelle Ausbildungssituation informiert. Die macht dank des Simulator auch Übungen möglich, wie sich Nautiker auf hoher See unter schwierigen Wetterbedingungen verhalten müssen.

Leitbild und Werbekampagne

Für die künftige Lotsen-Generation soll auch ein Leitbild erstellt und die Marke „Wir Lotsen“ aufgebaut werden – als Basis für die folgende Werbekampagne. Die Entwicklung eines Leitbildes, das Herstellen entsprechenden Filmmaterials, die Einrichtung von Social-Media-Kanälen können vor Herbst 2021 nicht abgeschlossen werden. Doch bis zum Sommersemester 2023, wenn die neue Ausbildung beginnt, muss die Kampagne „bereits gewirkt“ haben und bei jungen Leute bekannt sein, so die Bundeslotsenkammer.

Von Kerstin Schröder