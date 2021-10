Wismar

Es war still geworden auf dem Campus der Hochschule Wismar. Onlinevorlesungen statt Hörsaal hieß es überwiegend rund 18 Corona-Monate lang. Das hat im neuen Wintersemester ein Ende: Seit Mitte September finden die Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz statt.

„Ich bin wirklich froh, das Semester und mein Studium direkt vor Ort beginnen zu können. So kann ich die anderen Studierenden auch direkt kennenlernen“, erzählt Luisa Zindler. Sie studiert Schmuckdesign im ersten Semester. Die jetzigen Zweit- und Drittsemester sehen sich dieses Studienhalbjahr dagegen teilweise zum ersten Mal, obwohl sie schon über ein Jahr miteinander studieren.

„Vor allem die Studierenden der höheren Semester, die noch einen Hochschulalltag ohne Corona kennen, finden es toll, dass es jetzt endlich wieder losgeht und sich alle persönlich wiedersehen können“, berichtet Gabriele Thormann, Verwaltungsleiterin der Hochschule.

Ohne Präsenz Praxiskurse kaum machbar

Viele Studiengänge in Wismar setzen auf Praxisunterricht. Während der Corona-Semester ist dieser größtenteils verschoben oder von den Studierenden zu Hause erfüllt worden. „Das macht nicht ansatzweise so viel Spaß wie auf dem Campus. Hier hat man auch ganz andere Werkzeuge und Möglichkeiten“, betont Luisa Zindler.

So sieht das auch Benedikt Schulze Hulbe. Der 25-Jährige ist im ersten Semester seines Architekturstudiums. „Ich hätte schon vergangenes Jahr anfangen können, aber das hätte ich nicht als studierenswert empfunden. Architektur lebt vom Austausch“, sagt er. Man könne sich besser gegenseitig motivieren, pflichtet ihm Kommilitone Tilman von Specht bei. „Zu Hause hat man außerdem nicht den Platz, um Modelle zu bauen.“

Einige Praxistermine konnten auch in der Corona-Zeit stattfinden. „Wir durften dann doch mal in die Labore. Da haben sich alle tierisch gefreut“, erinnert sich Lukas Gerhart, Student im Bereich der Ingenieurwissenschaften.

Hohe Impfquote ermöglicht Campusbetrieb

Dass das Semester mit Präsenzveranstaltungen beginnen konnte, ist den niedrigen Infektionszahlen sowie den hohen Impfquoten zu verdanken. „Studenten und Mitarbeiter sind zu 80 bis 90 Prozent geimpft. Trotzdem werden wir in Zukunft noch den ein oder anderen haben, der an dem Virus erkrankt“, ergänzt Gabriele Thormann. Dennoch sei sie zuversichtlich, in den ersten Wochen sei alles gut gegangen.

Dass Corona-Konzept auf dem Campus sieht so aus: Um an den Lehrveranstaltungen teilnehmen zu können, müssen Studierende und Lehrpersonal geimpft, genesen oder getestet sein. „Ich habe zwar schon meine zweite Impfung, muss aber noch etwas warten, bis ich den vollständigen Impfschutz habe“, erzählt Luisa Zindler. Sich testen zu lassen sei für sie kein Problem, da die Tests aktuell noch kostenlos sind.

Von ehemals 2 zu 70 Studiengängen Die Hochschule Wismar gibt es bereits seit 1908. Damals waren es genau 13 Studierende und zwei Lehrkräfte in den Studiengängen Maschinenbau und Bauingenieurwesen. Heute bietet die Hochschule über 70 Studiengänge (davon 29 Fernstudiengänge) an und zählt mehr als 8000 Studierende.

Durchdachte Platzverteilung in Hörsälen

In geschlossenen Räumen gilt zudem Maskenpflicht und das Mindestabstandsgebot von anderthalb Metern. Die Platzverteilung erfolgt deshalb im Schachbrettmuster. Das funktioniere in den meisten Seminar- oder Vorlesungsgruppen auch sehr gut, so Gabriele Thormann. Für andere fehlen größere Räume. Kurzerhand werden deshalb größere Gruppen halbiert, um so Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen.

„Eine Einführungsveranstaltung war zum Semesterbeginn digital. Aber nur, weil die Hochschule keinen Hörsaal hat, in den knapp 500 Studenten reinpassen würden“, erzählt Studentin Isabell Loskant.

Maskenpflicht wird unterschiedlich aufgenommen

Während des Unterrichts eine Maske zu tragen, macht den Wenigsten etwas aus. „Wir tragen die Maske jetzt schon über ein Jahr. Mich stört es überhaupt nicht mehr“, berichtet Daniela Kirschner. Sie studiert, genau wie Kommilitonin Isabell Loskant, Schmuckdesign im ersten Fachsemester. Letztere dagegen stört die Maske schon eher. „Ich habe ab und zu das Gefühl, nicht genug Sauerstoff zu bekommen, weil mir das Ding immer vorm Gesicht hängt und gehe dann manchmal mit einem dicken Schädel aus der Vorlesung“, erzählt sie.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass das Semester mit der bevorstehenden Grippezeit demnächst wieder digital weitergehen könnte, ist möglich. Aber: „Wir haben das letzte Jahr überstanden und sollte es weitergehen, dann schaffen wir das auch“, betont Lukas Gerhart.

Von Annalena Wallenta und Maria Lentz