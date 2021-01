Wismar

Jungs spielen gut Fußball, tragen keine Kleider und können besser Mathe als Mädchen. „Stimmt das?“, fragt Thomas Rupf. Er bekommt Antworten – viele. Die muss der Erziehungsexperte zu Hause auf seinem Bildschirm lesen. Und zwar schnell. Denn mehr als 70 Kinder haben sich am Freitagnachmittag zur ersten Wismarer Online-Kinderuni eingeloggt und sind eifrig am schreiben.

Es geht um Wettkampfspiele. „Die sind unter Jungs ganz normal“, berichtet der Dozent. Auch Erwachsene würden so noch ihre Kräfte messen. Ein lustiges Erlebnis habe er auf einer Toilette gehabt. Beim Reingehen hätte er jemanden laut stöhnen hören. „Zwei Männer standen vor einem Pissoir. In dem war ein Fußballtor aufgebaut und beide versuchten, beim Pullern so viele Tore wie möglich zu schießen“, erzählt Thomas Rupf.

„Ich mag Bayern“

Hätte die Vorlesung wie sonst im großen Hörsaal auf dem Hochschul-Campus stattgefunden, wäre der Dozent für dieses Erlebnis mit Gekicher belohnt worden. Doch die Mikrofone an den Bildschirmen der Kinder sind ausgeschaltet. Diese und andere Fußballgeschichten animieren die Jungs zum Schreiben: „Ich bin für PSV Wismar“, „Ich für den BVB“ und „Ich mag Bayern“.

Wer kann was am besten, wer am längsten und wer schafft es am höchsten – das seien typische Spiele für Jungs. Kinderuni-Student Karl schreibt passend dazu: „Ich bin der Größte aus der Klasse.“ Und Zuschauer-Kind Ben antwortet: Ich bin der Zweitgrößte.“ Thomas Rupf findet es toll, wie viel die Kinder während seiner Vorlesung schreiben. Nur die Verbindung hackt ab und zu.

Wer spielt mit wem?

Bei Mädchen gehe es laut Thomas Rupf mehr darum: Wer spielt heute mit wem? Und sie weinen mehr. „Dürfen Jungs das auch?“, fragt der Dozent. Ben meint ja. „Aber dürfen Jungs auch Kleider tragen und damit zur Schule gehen?“, will Thomas Rupf danach wissen und ergänzt: „Mädchen dürfen schließlich auch Hosen tragen.“ Charlotte schreibt, sie hasse Kleider. Kyrill berichtet, dass er schon einen Jungen gesehen habe, der ein Kleid trug. Er selber würde aber keins anziehen. Und Amelie kommentiert: „Jeder soll tragen, was er will.“ Thomas Rupf findet die Antworten toll und unterstreicht: „Jeder sollte das tun, was ihm Spaß macht und nicht das, was andere von ihm erwarten.“ Jungs könnten auch nur mit Mädchen spielen. Das tue der Junge nicht, weil er ein Weichei sei, sondern „die gleichen Interessen wie die Mädchen hat“. Der Dozent spricht 45 Minuten und bindet die Kids mit ein, indem er ihre Antworten laut vorliest und diese kommentiert. „Ich habe so viel gequatscht – wie fandet ihr die Vorlesung?“, fragt er und bekommt zu lesen: „cool“, „toll“ und „sehr gut“.

