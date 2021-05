Rostock

Die Schüler gehen wieder zur Schule, doch die Studenten bleiben zu Hause. Während in Mecklenburg-Vorpommern alle Schüler in den Klassenzimmern sitzen und am 1. Juni sogar die Maskenpflicht auf Schulhöfen entfällt, gibt es an den Hochschulen bislang keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Doch nach drei Online-Semestern in Folge können die Studierenden jetzt auf eine Rückkehr zur Präsenzlehre hoffen.

Erste Seminare wieder in Präsenz

Denn: Ab 1. Juni sind prüfungsvorbereitende Veranstaltungen, Seminare, ausgewählte Lehrveranstaltungen für das 1. und 2. Semester sowie Veranstaltungen und Kurse am Studienkolleg wieder in Präsenz möglich, heißt es aus dem Schweriner Bildungsministerium. Sie könnten mit Hygienekonzepten und Teststrategien der Hochschulen stattfinden. Die Hochschulbibliotheken und -archive dürfen wieder geöffnet, Lesesäle unter Vorlage eines negativen Tests benutzt werden.

Auch die Mensen können unter Auflagen wieder öffnen. Präsenzveranstaltungen in der Medizin sind ebenso wie Lehrveranstaltungen, die spezielle Labor- und Arbeitsräume erfordern, weiterhin möglich. Ab dem 21. Juni sind auch wieder Prüfungen in Präsenz möglich – in Ausnahmefällen und für bestimmte Fachgebiete. Auch dabei müssten die Hygienekonzepte der Hochschulen sowie entsprechende Teststrategien beachtet werden.

Sommersemester geht digital zu Ende

Jedoch: Grundsätzlich soll das Sommersemester 2021 digital zu Ende geführt werden. „Wir werden behutsam öffnen – ganz im Sinne der Studierenden“, erklärt Wolfgang Schareck, Rektor der Uni Rostock. Hier endet das Semester Mitte Juli. Natürlich sehne man sich nach Präsenzveranstaltungen und natürlich gebe es auch Studenten, die depressiv verstimmt seien, aber: „Ein plötzliches Öffnen würde auch etliche Studenten, die nicht am Hochschulstandort leben, in Bedrängnis bringen“, erklärt Schareck. Zudem könnten sich Studenten selbstständig Wissen aneignen, während zumindest jüngere Schüler „das Lernen erst lernen“ müssten, so Schareck.

Ab 1. Juni einzelne Lehrveranstaltungen in Präsenz

Ganz ähnlich argumentiert die Hochschule Wismar: Auch hier werden „ab 1. Juni einzelne Lehrveranstaltungen in Präsenz stattfinden“, erklärt Sprecherin Kerstin Baldauf, zum Beispiel in Maschinenlaboren, Übungen an Simulatoren, Prüfungsvorbereitungen. Die bewährten digitalen Module aber würden bis zum Semesterende beibehalten. Die Studierendenvertretung sei einverstanden – „auch wenn wir uns natürlich alle auf einen lebendigen Campus freuen“. Die letzte Vorlesung in Wismar findet am 18. Juni statt, die lehrveranstaltungsfreie Zeit beginnt am 12. Juli.

Auch an der Uni Greifswald steht fest, dass der Studien- und Lehrbetrieb im Sommersemester digital beendet wird, informiert Sprecherin Julia Lammertz. Konkret werde sich die Uni-Leitung aber erst äußern, wenn der neue Erlass des Kultusministeriums zu den Hochschulen in MV vorliege.

Wintersemester im Regelbetrieb

Für den Beginn des Wintersemesters 2021/22 sieht der MV-Plan die Rückkehr zum Regelbetrieb vor. Auch dann müssen allerdings die Hygienekonzepte der Hochschulen Beachtung finden.

„Die Hochschulen haben in den vergangenen Monaten enorme Anstrengungen unternommen, um den digitalen Lehrbetrieb zu organisieren. Es ist eine große Leistung aller Lehrenden, dass die Studierenden trotz dieser schwierigen Pandemie ihr Studium weiterführen konnten“, sagt Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD).

Viele Erstsemester haben Hochschule kaum persönlich erlebt

„Für viele Studierenden waren die vergangenen 14 Monate des überwiegend digitalen Studierens schwer“, erklärt Martin. Es sei für sie deshalb eine gute Nachricht, dass „erste Schritte in die Präsenzlehre wieder möglich sind“.

Gerade für die Erstsemester sei das wichtig, denn viele hätten die Hochschule bisher kaum persönlich erleben können. „Das Sommersemester ist nicht mehr lang, es wird grundsätzlich digital zu Ende geführt. Ich freue mich aber sehr, dass jetzt auch die Hochschulen ein Signal für mehr Normalität in Präsenz setzen können. Wenn die Entwicklung der Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern weiter so positiv verläuft, stellen sich nun die Hochschulen und Universitäten auf ein Wintersemester 2021/22 im Regelbetrieb ein“, so Martin.

Von Thomas Luczak