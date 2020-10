Hochwasser in Wismar: Hansestädter haben Spaß statt Panik

Wismar

Schon am frühen Mittwochmorgen hatten sich die meisten Bewohner in Hafennähe mit Sandsäcken eingedeckt und die Eingänge ihrer Häuser geschützt. Seit Dienstag warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) vor einer Sturmflut, seit dem Nachmittag wurden Sandsäcke durch die Feuerwehr am Alten Hafen und in der Rabenstraße bereitgestellt. Die ganz großen Schäden und Überflutungen mit Bildern wie vom Januar-Hochwasser 2019 blieben den Wismarern dieses Mal aber zum Glück erspart.

Die Feuerwehr hatte den Anwohnern in Hafennähe Sandsäcke zur Verfügung gestellt. Quelle: Nicole Hollatz

Gegen Mittwochmittag schwankten die Prognosen des BSH für die frühen Abendstunden in der Hansestadt Wismar, die bei Sturmfluten in Mecklenburg-Vorpommern häufig am schlimmsten betroffen ist und die höchsten Wasserstände verzeichnet, zwischen 113 und 128 Zentimetern über Normal. Während am Nachmittag das erste Wasser vom Hafen über den Schiffbauerdamm trat, zeigten sich viele Einheimische und Touristen noch relativ unbeeindruckt und holten sich erst einmal ein Fischbrötchen von einem der Kutter am Hafen. Auch später, als der Pegel langsam immer weiter stieg, tummelten sich viele Menschen am Hafen, um sich das kleine Spektakel aus der Nähe anzusehen. Gegen 16.30 Uhr ertönte zum ersten Mal eine Sirene, eine Durchsage mit „Achtung, Hochwasser!“ folgte. Währenddessen machten es sich viele zum Sport, freudestrahlend mit dem Rad durch das Wasser am Hafen zu fahren – einige sogar in Badelatschen.

Alles ruhig bei der Feuerwehr in Wismar

Am späten Nachmittag hatte die Berufsfeuerwehr Wismar noch keinen einzigen Einsatz wegen des Sturms oder des Hochwassers. „Alles ruhig soweit“, bestätigte einer der Retter der OZ am Telefon. Es seien lediglich vorbereitende Maßnahmen getroffen worden. Es zeigte sich mal wieder: Die Hansestädter sind es gewohnt, auch mal mit einer solchen Situation zurechtzukommen. Gegen 18.30 Uhr hatte das Hochwasser den Höchststand mit 6,41 Metern erreicht, 141 Zentimeter über Normal.

Bereits am Mittwochmorgen sicherten Anwohner in Nähe des Wismarer Hafens ihre Häuser. Quelle: Nicole Hollatz

Und während sich die Wismarer, die in Nähe des Alten Hafens und in der Rabenstraße wohnen, in Ruhe mit Sandsäcken eindeckten, genossen einige Urlauber das stürmische Herbstwetter an der Ostseeküste. In Zierow beispielsweise war die Familie von Claudia Miszewski zum Drachensteigen an den Strand gegangen. Der Lenkdrachen sauste bei Windstärke 6 durch die Luft. „Das ist noch gar nichts“, meinte die Bielefelderin, die solch stürmisches Wetter liebt. Auf der holländischen Insel Texel habe sie schon stärkere Stürme erlebt. Die Leine ihrer Lenkmatte hat allerdings dem starken Wind an Zierows Küste nicht standgehalten.

"Ich liebe solch stürmisches Wetter." Claudia Miszewski, Urlauberin aus Bielefeld, bleibt auch bei Sturm und Hochwasser am Strand von Zierow gelassen. Quelle: Haike Werfel

Feuerwehr Zierow sperrt Straße ab

Während der Campingplatz, der sich ebenfalls unmittelbar am Strand befindet, durch die Steilküste geschützt ist, überschwemmt das Wasser bei Sturmfluten die Straße nach Eggerstorf. Es wird über die Salzwiese ins Hinterland gedrückt. In der Senke der Straße steht es dann so hoch, dass Autofahrer stecken bleiben. Deshalb hatte die Freiwillige Feuerwehr Zierow bereits am Mittag eine Absperrbarke mit dem Hinweis „ Hochwasser“ bereitgestellt, um die Straße im Ernstfall zügig sperren zu können.

Strand am Schwarzen Busch überflutet

Am Abend sorgte das Sturmtief „ Gisela“ an der Küste der Insel Poel für den höchsten Wasserstand. Am Schwarzen Busch überrollten die Wellen den Strand. In Richtung Gollwitz peitschte das Wasser an die Steilküste. „So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagte ein Urlauber aus Braunschweig beeindruckt. Er war im Laufe des Tages drei Mal dort. Seine beiden Nichten Julia und Emely trauten sich nahe ans Wasser und hatten Spaß, vor den Wellen davonzulaufen.

Von Michaela Krohn, Haike Werfel und Heiko Hoffmann