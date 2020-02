In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch müssen Bewohner der Hansestadt wieder mit extremen Wasserständen rechnen. Die Feuerwehr stellt Sandsäcke ab einem erwarteten Pegel von 1,25 Meter über Normal zur Verfügung.

Bilder vom Hochwasser in Wismar am 2. Januar 2019 – in der Nacht vom 4. zum 5. Februar wird erneut ein extremes Hochwasser erwartet. Quelle: Heiko Hoffmann