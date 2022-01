Wismar

Sieben Tage nach der letzten Hochwasserwarnung gibt es eine neue für die Hansestadt Wismar: Laut einer Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ist am Freitag, 28. Januar, mit erhöhten Wasserständen zu rechnen.

Im Laufe des Tages soll das Wasser bis zu einem Meter über Normalnull ansteigen. Vor einer Woche war ein ähnlicher Wert vorhergesagt, es kam zur Überschwemmung der Kreuzung Schiffbauerdamm/Ulmenstraße im Bereich des Alten Hafens und des angrenzenden Parkplatzes.

In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass die Prognosen übertroffen wurden. Deshalb werden die Anwohner gebeten, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. So sollten Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet entfernt werden. Sandsäcke werden am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße bei einer Anstiegsprognose von mehr als 1,25 Meter über Normalnull zur Verfügung gestellt.

Von OZ