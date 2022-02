Hochzeit am 22.2.22: Wahl-Wismarer geben sich das Ja-Wort

Wismar

Solch ein Schnapszahl-Datum wie das heutige kommt nie wieder. Der 22.2.22 ist für viele Liebespaare der perfekte Tag, den Bund fürs Leben einzugehen. Termine im Wismarer Standesamt waren deshalb heiß begehrt und schon lange ausgebucht. Fünf Paare haben sich im Trausaal des Rathauses das Ja-Wort gegeben.

Hochzeitstradition: Reiskörner werfen

Unter ihnen Fiona Scholz und Tobias Dinkelacker. Auch für sie ist der 22.2.22 ein schönes Datum für die Hochzeit. Die Wahl-Wismarer sind im Beisein ihrer engsten Familienangehörigen den Bund der Ehe eingegangen. Nach der Trauung haben die Gäste die frisch Vermählten mit Reis beworfen. Eine von vielen Hochzeitstraditionen. Reiskörner sollen in den folgenden Ehejahren für Glück, Wohlstand und vor allem reichlich Familienzuwachs sorgen. „Mit dem Kinderwunsch lassen wir uns noch Zeit“, meinte der Bräutigam lachend. Die Hochzeitsgäste gratulierten dem Brautpaar und stießen mit ihm mit Sekt an, bevor es zum Mittagessen in die „Kaminstube“ ging.

Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen haben sich die Eheleute für eine Feier im kleineren Kreis entschieden. „Alle Menschen, die uns wichtig sind, sind heute hier“, sagen sie. Ihre Eltern, Großeltern, Geschwister. Mit ihnen wollen sie den schönsten Tag im Leben verbringen. Ein größeres Fest mit Freunden soll es später irgendwann geben. Auch die Flitterwochen sind vorerst verschoben.

Auch besondere Hochzeitstage Wer auf der Suche nach einem besonderen Hochzeitsdatum ist, der wird vielleicht bei dieser Auswahl fündig. Am 20. März ist Weltglückstag – in diesem Jahr fällt er allerdings auf einen Sonntag. Bei Hochzeitspaaren ist besonders der Freitag als Wochentag beliebt. Am Freitag, dem 29. April, ist Welttanztag. Wer nicht abergläubisch ist, sondern die 13 als Glückszahl sieht, der sollte sich Freitag, den 13. Mai, vormerken. Am 6. Juli wird der Tag des Kusses begangen. Auch der 24. Juli als Tag der Freude ist zu empfehlen, dieses Jahr aber ein Sonntag.

Bräutigam arbeitet im Gutshaus als Küchenchef

Das Paar kam vor drei Jahren nach Wismar. Die Braut wurde im niedersächsischen Oldenburg geboren, der Bräutigam stammt aus Kaltenkirchen (Kreis Bad Segeberg in Schleswig-Holstein). Den gelernten Koch verschlug es aufgrund eines Jobangebots nach Mecklenburg. „Ich arbeite als Küchenchef im Gutshaus Kaltenhof auf der Insel Poel“, sagt der 34-Jährige. Vorher war er fünf Monate auf einem Kreuzfahrtschiff tätig gewesen. Auf dem hat er auch seine Frau kennengelernt.

Die 32-jährige Braut, die den Familiennamen ihres Mannes angenommen hat, ist selbstständige Musical-Darstellerin und folgte ihrem Freund an die Ostsee. „Ich möchte gerne Kindern Gesangsunterricht geben und mehr Schwung in die hiesige Kulturszene, mehr Leben ins Theater bringen“, umreißt Fiona Dinkelacker ihre beruflichen Vorstellungen.

Insgesamt acht Brautpaare am 22.2.22 in Wismarer Region

Insgesamt acht heiratswillige Paare sind am 22.2.22 in der Region Wismar die Ehe eingegangen: Außer in Wismar ließ sich ein einheimisches Paar in Neukloster trauen. Im Standesamt Neuburg und dessen Außenstelle Schloss Gamehl gab sich ebenfalls jeweils ein Paar das Ja-Wort. 22.2.22 – ein Datum, das man nicht so schnell vergisst. Einige Paare haben sich nur zusammenschreiben lassen. Sie waren ganz und gar ohne Gäste im Standesamt und wollen im Sommer ihre Hochzeit feiern.

Von Haike Werfel