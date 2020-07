Hochzeiten in Corona-Zeiten: Darum wurden nur wenige Hochzeiten in Mecklenburg abgesagt

Rostock

Der Rostocker Andreas Garling (43) fotografiert seit acht Jahren Hochzeitspaare. Nicht immer sind sie aus Mecklenburg-Vorpommern, doch oft wollen sie eben genau hier heiraten – am liebsten an der Ostseeküste. In den Monaten April und Mai, in denen die Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie besonders strikt waren, hatte Garling keine Aufträge. „Alle Termine wurden abgesagt.“, erzählt er. Seit ein paar Wochen läuft das Geschäft wieder an.

Anders als bei vielen Kollegen Garlings wurde aus der Krise keine existenzielle Bedrohung. Der Fotograf hat noch einen anderen Beruf, der ihm ein regelmäßiges Einkommen sichert: Andreas Garling arbeitet im Öffentlichen Dienst, beim Finanzamt in Rostock.

Die erste Hochzeit, die der Rostocker nach den harten Pandemie-Einschränkungen wieder fotografieren durfte, fand am 3. Juni statt. „Ich begleitete ein Paar aus Gerstetten in Baden-Württemberg durch ihren schönsten Tag in Ahrenshoop auf dem Darß. Die beiden haben ganz allein am Strand, nur im Beisein einer Standesbeamtin geheiratet.“

Corona als „Glücksfall“

Dass manche Hochzeitspaare Corona tatsächlich – zumindest in gewisser Weise – als eine Art „Glücksfall“ empfanden, berichtet Eva-Maria Schmidt, Standesbeamtin aus Bad Doberan: „Es gibt viele Paare, die eigentlich sehr gern nur zu zweit heiraten würden, bei denen die Familie aber auf einer großen Hochzeit besteht.“

Ein Paar aus Gerstetten in Baden Württemberg ließ sich im 3. Juni am Strand in Ahrenshoop trauen, – anwesend waren nur die beiden Hochzeitsleute und die Standesbeamtin. Quelle: Andreas Garling

Grundsätzlich, so Schmidt, ließe sich über die vergangenen Monate in „ihrem“ Standesamt sagen, dass einheimische Paare seltener ihre Hochzeit verschoben hätten. „Nach dem Motto: Wenn der Termin einmal feststeht, wozu dann noch warten. Wer weiß, wie lange das noch geht und was im nächsten Jahr sein wird!“ Manchmal waren es auch andere Gründe, warum eine Hochzeit nicht verschoben wurde, zum Beispiel, weil die Ringe mit dem Datum schon graviert waren oder die Geburt eines Kindes oder ein gemeinsamer Hauskauf anstand.

Paare, die von außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns kamen, waren meist von vornherein gezwungen, abzusagen. Lange Zeit durften sie nicht einreisen, ebenso wie viele der nicht einheimischen Hochzeitsgäste.

Anzahl der Eheschließungen steigt wieder

Eva-Maria Schmidt geht davon aus, dass die Anzahl der Eheschließungen im Verlauf des Jahres in Bad Doberan ähnlich hoch sein wird wie in den Jahren zuvor. „Wie eigentlich alle Standesämter an der Küste sind auch wir ziemlich ausgebucht.“, sagt sie.

13. Juni 2020: Corona-Auflagen hin oder her: Für Lina und Mark Gerhart aus Rostock passt alles an diesem Tag am Strand in Ahrenshoop auf dem Darß. Quelle: Andreas Garling

In der Hansestadt Wismar notierte das dortige Standesamt seit Mitte März bis zum Ende August bisher 25 verschobene Hochzeitstermine. Trotz Corona wollten im April 11 Paare nicht auf ihre Heirat in Wismar verzichten. Im Mai ließen sich sogar 25 Paare – trotz immer noch vorhandener strenger Einschränkungen – trauen. Und im Juni sagten 20 Paare in Wismar „Ja“ zueinander.

Besondere Hochzeit für Fotograf Garling

Eine Hochzeit, die der Rostocker Fotograf Andreas Garling am 13. Juni begleiten durfte, war eine ganz besondere für ihn. „Meine Stieftochter Lina hat ihren Freund Mark geheiratet. Es war berührend, das Glück dieser beiden zu dokumentieren.“ Garling selbst hat noch zwei Söhne.

Die Hochzeit der beiden Rostocker Lina und Mark Gerhart fand am 13. Juni in Ahrenshoop statt. Noch unter härteren Corona-Auflagen - 30 Gäste - Hochzeit bis 23 Uhr und kein Tanz erlaubt. Quelle: GVM

Eigentlich war die Hochzeit von Lina und Mark für den 4. April geplant – die beiden jungen Rostocker verschoben sie, obwohl das Datum schon in ihre Ringe eingraviert worden war und damit 2500 Euro „umsonst“ investiert waren. Sie entschieden sich für den 13. Juni in der Hoffnung, dass dann die härteste Corona-Zeit schon vorbei wäre. Hätten sie nur zwei Tage später geheiratet, also am 15. Juni, hätten sie bereits mit insgesamt 75 Gästen und der Erlaubnis zu tanzen heiraten können.

„Das konnte zum Zeitpunkt der neuen Terminplanung niemand wissen.“, sagt Andreas Garling. „So waren dann eben nur 30 Gäste erlaubt. Gefeiert werden durfte nur bis 23 Uhr und tanzen war auch nicht gestattet.“

Dass es dennoch offensichtlich ein schöner Tag für die Rostocker Brautleute war, die seitdem den gemeinsamen Nachnamen Gerhart tragen, davon zeugen die Fotos, die Andreas Garling an diesem Tag am Strand von Ahrenshoop auf dem Darß machte.

„Mr. und Mrs.“ – Masken mit Aufschrift

Viele Hochzeitspaare seien kreativ mit den Einschränkungen umgegangen, bestätigt auch Andreas Nielsen, Pressesprecher der Hansestadt Wismar: „Es gab zum Beispiel Mund-Nasen-Bedeckungen mit den Aufschriften „Braut“ und „Bräutigam“, oder auch „Mr.“ und „Mrs.“ und sogar „Trauzeugin“ und „Trauzeuge“.

Aus dem Grevesmühlener Standesamt kommt die Nachricht, dass aufgrund der Corona-Pandemie bisher überschaubare sieben Hochzeiten abgesagt oder verschoben wurden. In den Monaten April bis Juni fanden 16 Eheschließungen in Grevesmühlen statt. Für den Juli sind bisher acht geplant.

Im Standesamt in Schönberg wurden aufgrund von Corona bislang 22 Eheschließungen abgesagt. Im Zeitraum von April bis Juni haben sich in Schönberg immerhin noch 11 Paare getraut. Für Juli allerdings sind bisher lediglich vier Eheschließungen geplant. Die Brautleute aus dem Bereich Amt Schönberger Land oder die, dort heiraten wollten, bleiben also noch etwas verhalten.

Hochzeiten gefilmt oder live übertragen

In der Hansestadt Rostock sind bereits jetzt schon wieder bis zum Jahresende alle Termine ausgebucht. In Rostock fanden im April 49 Eheschließungen statt – im Vergleich dazu waren es 80 im April 2019. Im Monat Mai dieses Jahres heirateten 74 Paare in Rostock, im Mai 2019 waren es 127. Im Juni 2020 gaben sich in Rostock 99 Paare das „Ja-Wort“, im Juni des Jahres 2019 waren es 101.

„Die Paare haben sich alle mit den coronabedingten Auflagen gut arrangiert und wir haben auch Lösungen gefunden. So wurde bei einigen Eheschließungen gefilmt oder sogar live übertragen“, berichtet die Rostocker Standesbeamtin Anne Strauß.

Auch Andreas Garling ist zuversichtlich, dass er in diesem Jahr noch einige Hochzeitspaare fotografieren wird. „Ich komme eigentlich aus der Landschaftsfotografie, die ich auch immer noch betreibe. Lange dachte ich, Menschen zu fotografieren, sei zu schwierig. Sie halten nicht still wie Landschaften.“ Doch inzwischen sagt er, liebe er die Hochzeitsfotografie regelrecht. „Es macht so viel Freude, weil die meisten, denen ich an ihrem Hochzeitstag begegne, tatsächlich glücklich sind.“

Von Annett Meinke