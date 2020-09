Hochzeitsgesellschaft ahoi! So ist eine Trauung auf der Poeler Kogge

Wismar

Die Gäste kommen an Bord. Alle haben sich schick gemacht. Mit Blick auf ihre Füße fällt auf: Sie tragen bequeme Schuhe. Die braucht die Hochzeitsgesellschaft auch – für die Feier danach. Denn die führt sie hinaus auf die Wismarbucht.

Christine und Christian Kuhn freuen sich auf die Fahrt. Sie sind gerade in den Hafen der Ehe eingelaufen. Auf der Poeler Kogge haben sie Ja zueinander gesagt. „Ich bin in Wismar aufgewachsen und wollte unbedingt auf dem Schiff heiraten“, erzählt die Braut. Obwohl sie schon ewig in der Nähe von Berlin wohnt, sei sie ihrer Heimat nach wie vor sehr verbunden. Regelmäßig kehrt die 39-Jährige nach Wismar zurück. In den vergangenen Jahren hat sie die Stadt mit ihrem Christian erkundet. Auch er fühlt sich wohl hier und hat seiner Liebsten deshalb gerne den Wunsch der Schiffshochzeit erfüllt.

Christine und Christian Kuhn (beide 39) kurz nach dem Jawort auf der Poeler Kogge Quelle: Kerstin Schröder

Nachbau einer Kogge

Es ist die achte Hochzeit in diesem Jahr auf der „Wissemara“. Sonst sind es weitaus mehr. Doch die Corona-Pandemie hat auch romantische Trauungen auf dem Nachbau einer hanseatischen Kogge aus dem 14. Jahrhundert schwieriger gemacht. Langsam nehmen die Hochzeiten aber wieder Fahrt auf, berichtet Gerd Lemke vom Förderverein, dessen Mitglieder das Schiff pflegen und erhalten.

Die Poeler Kogge ist eine Außenstelle des Wismarer Standesamtes. Ein goldenes Schild über dem Eingang zum Feierraum unter Deck weist darauf hin. Doch heute scheint die Sonne. Die Hochzeitsgesellschaft kann oben bleiben. Dort wird das Brautpaar von Marika Hoedt empfangen. Sie ist seit zwei Jahren Standesbeamtin in Wismar und hat seither um die 20 Trauungen auf der Kogge vollzogen. Auch für sie sind diese Jaworte etwas Besonderes: „Sie spiegeln das maritime Flair von Wismar wieder“, sagt Marika Hoedt.

Allzeit gute Fahrt!

Auch in ihrer Rede lässt sie Redewendungen aus der Seefahrt einfließen. Das Paar sei jetzt zu zweit auf großer Fahrt des Lebens und soll sich nicht nur vom Wind leiten lassen. „Es kommt auch darauf an, wie man die Segel setzt“, gibt sie als Rat mit auf den Weg. Und danach folgen gute Wünsche: Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!

Bräutigam Christian Kuhn trägt einen Anzug in maritimem Blau. Er hat seine Frau vor fünfeinhalb Jahren bei einem Familientreffen kennengelernt. „Seine Mutter war meine Arbeitskollegin und hatte mich dazu eingeladen“, erzählt die Braut. Christian und sie hätten sich gleich gut verstanden, sich aber erst ein Jahr später wieder gesehen. „Dann waren wir beide alleine und ungebunden“, erzählen sie. Es funkt, die beiden verlieben sich und sind seit dem 3. September verheiratet. Zu ihrer Patchwork-Familie gehören fünf Kinder: Robin (14), Thea (12), Nico (10), Josephine (10) und Clemens (9). Auch sie sind bei der Schiffshochzeit dabei. Die jüngsten Söhne tragen Fischer-Hemden.

Besonderes Geschenk

Zwei Stunden geht es nach der Trauung hinaus auf die Wismarbucht. Beim Ablegen im Alten Hafen grüßen andere Fahrgastschiffe mit ihren Schiffshörnern. Die Hochzeitsgesellschaft winkt zurück. Am Sonnend wird noch einmal in Berlin gefeiert und von der Trauung in Wismar erzählt. Von der gibt es auch ein maritimes Andenken: einen Seesack aus dem ersten Segel der Kogge. „Daraus haben wir viele Seesäcke genäht und verschenken die nun an die Brautpaare“, berichtet Gerd Lemke. Wenn alle weg sind, gibt es ein anderes Hochzeitsgeschenk – vielleicht Baumscheiben aus dem alten Mast. Sein Ersatz wird gerade in der Poeler Bootswerft auf die neue Aufgabe vorbereitet – loszuschippern auf die Ostsee und in den Hafen der Ehe.

