Wismar/Schwerin

Die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim starten mit der Landeshauptstadt Schwerin die gemeinsame Kampagne „Hör auf dein Herz“ zur Gewinnung von Fachkräften. Dass sich dafür drei Gebietskörperschaften zusammengeschlossen haben, sei in dieser Form einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern, sagt Harry Glawe ( CDU), Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit.

Die Kampagne richtet sich vor allem an Menschen mit emotionalem Bezug zu Mecklenburg. „Ob das abgewanderte Landeskinder, Pendler oder Menschen sind, die sich im Urlaub in unsere Region verliebt haben – sie alle wollen wir erreichen“, so Kerstin Weiss ( SPD), Landrätin von Nordwestmecklenburg. „Wir werden uns darauf konzentrieren, das Thema gutes Leben besonders in den Fokus der Kampagne zu stellen“, erklärt Stefan Sternberg, Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim. „Dazu gehören neben der Vereinbarkeit von Berufs- und Erwerbsleben auch beste kulturelle Angebote und attraktive Jobs“, ergänzt Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier.

Unternehmer haben sich beteiligt

Für die Umsetzung der Kampagne werden bestehende Kanäle genutzt. Die praktischen Maßnahmen wie Auftritte auf Job-Messen sollen von Institutionen umgesetzt werden, die schon heute in der Fachkräftesicherung tätig sind. So können ihre Erfahrungen und ihr Engagement mit in die Kampagne eingebunden werden. Auch die Mittel, die zur direkten Ansprache der Zielgruppe zur Verfügung stehen, sind durch die auf diese Weise umgesetzte Bündelung der Ressourcen umfangreicher. Vorgesehen ist eine solche Ansprache zum Beispiel auf einer Roadshow durch die Zielregionen, die auf digitalen und analogen Medien beworben wird.

Das Konzept zur Kampagne, die mit dem Slogan „Hör auf dein Herz“ arbeitet, ist kein theoretisches Konstrukt. Im Workshops sind Unternehmer der Region und regionale Akteure in die Entstehung eingebunden gewesen. Bereits im Oktober beginnt die Umsetzung. Während in den ersten Wochen noch vorbereitende Maßnahmen zu treffen sind wie die Entwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes, die konkrete Aufgabenverteilung, der Redaktionsplan für Social Media und viele andere Dinge mehr, wird die Kampagne ab März 2020 öffentlich sichtbar sein.

