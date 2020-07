Hofführungen in Nordwestmecklenburg erlauben Blick hinter die Kulissen

Steinbeck

Bereits seit mehreren Jahren lädt der Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg zu Hofführungen ein. Auch in diesem Jahr können Einheimische und Touristen hinter die Kulissen schauen und erleben, wie auf den Höfen gearbeitet wird.

Im Juli macht Familie Mann in Steinbeck den Anfang. Am 8. Juli lädt sie auf ihren konventionell bewirtschafteten Betrieb mit Ackerbau und Milchviehhaltung sowie mit Hofladen. Wer an dem Tag nicht kann, ist herzlich einen Monat später, am 5. August, in die Dorfstraße 10 in Steinbeck eingeladen. Dann wird es eine weitere Führung geben.

In die Betriebsgemeinschaft Zierow Landwirtschafts-KG (Am Grundbarg 1) erhalten Neugierige am 15. Juli einen Einblick in die Funktionsweise einer Biogasanlage. Zudem können sie die hofeigene Milch an der Milchtankstelle kosten. Am 19. August gibt es eine Wiederholung.

Das Gut Brook ist ein ökologisch wirtschaftender Betrieb im Klützer Winkel. Es ist in der Dorfstraße 1 zu finden und öffnet seine Tore am 12. August. Im Raum Schwerin besteht die Möglichkeit, am Sonnabend, dem 25. Juli, die Agrargenossenschaft Brüsewitz e.G. kennenzulernen. Das ist ein moderner Ackerbaubetrieb mit Milchviehhaltung.

Von Jana Franke