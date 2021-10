Wismar

Was waren das für Zeiten: Wer noch eine Tankquittung von November oder Dezember 2020 findet, bekommt große Augen. Im Durchschnitt lag der Preis pro Liter Superbenzin (95 Oktan) bei 1,26 Euro. Dieselfahrer mussten im Schnitt 1,05 Euro pro Liter zahlen. Ein Witz gegen die Zahlen, die heute an den Tanksäulen aufleuchten.

Die Preise für Super bewegten sich am Montagvormittag (10 Uhr) je nach Tankstelle in Wismar zwischen 1,74 und 1,78 Euro, für Diesel zwischen 1,61 und 1,65 Euro. Am Nachmittag (16 Uhr) sanken sie etwas auf 1,68 bis 1,75 Euro beziehungsweise 1,54 bis 1,62 Euro.

Freien Tankstellen günstiger

Am günstigsten befüllen Fahrer ihre Autos bekanntlich an freien Tankstellen. Auch in Wismar lassen sich bei ihnen ein paar Cent pro Liter gegenüber den großen Marken wie Shell und Aral sparen. Hintergrund ist nach Aussage des Verbands der freien Tankstellen, dass die Freien meist Familienunternehmen sind und geringere Kosten für Personal sowie für Verwaltung und Marketing haben. Außerdem würden sie deutlich günstiger wirtschaften, da sie keinen großen Shop und wenige Zapfsäulen haben. Doch auch hier ist das Tanken momentan alles andere als günstig.

Binnen eines Jahres hat sich der Erdölpreis in etwa verdoppelt – und das fällt zusehends auch Unternehmen in Nordwestmecklenburg auf die Füße. Wohlfahrtsverbände, Taxiunternehmen, Fahrschulen und Dienstleister wie Pizzafahrer beobachten die Entwicklung mit Sorge. Einige reagierten bereits auf die steigenden Kraftstoffkosten und haben ihre Preise angehoben. Dazu zählt zum Beispiel Birgit Barowski, die seit 2015 in der Hansestadt eine Fahrschule betreibt. Vier Fahrzeuge hat sie im Einsatz.

„Es ist schon jetzt abzusehen, dass wir mit 20 Prozent mehr Kosten rechnen müssen“, erklärt sie. Das liege nicht nur an den Sprit-, sondern auch an den steigenden Lohnkosten. „Um wirtschaftlich zu bleiben, muss ich die Preise erhöhen“, sagt sie. Fahrschüler, die jetzt einen Vertrag abschließen, zahlen zehn Prozent mehr als die, die schon mittendrin sind.

Verhandlungen mit Kreis und Kassen

Mit einer Preiserhöhung für Kunden rechnet auch Tino Peters vom Taxiunternehmen Mohrkamp in Wismar: „Die muss es geben, sonst kann man nicht mehr durchhalten“, meint er. Er rechnet wegen der steigenden Spritpreise mit Mehrkosten von mindestens 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr für die zehn Fahrzeuge im Unternehmen. Er selbst darf die Preise aber nicht anheben.

„Leider kann ein Taxi- und Mietwagenunternehmen sehr wenig für steigende Preise tun“, erklärt er. In Deutschland gelten in jedem Landkreis beziehungsweise in jeder größeren Stadt einheitliche Taxipreise, die von den jeweiligen Behörden, im Fall von Nordwestmecklenburg vom Landkreis festgelegt werden. Die letzte Anpassung hatte es nach Aussage von Tino Peters 2019 gegeben. Würde in absehbarer Zeit keine weitere festgelegt, „kann es sehr gut sein, dass es einige bald nicht mehr gibt“.

Ekkehard Giewald, DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg: „Wir fahren deutliche Verluste ein.“ Quelle: Michael Prochnow

Auf Verhandlungen sind auch die Pflegedienste angewiesen. Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg, beziffert die Mehrkosten für Fahrten mit 40 bis 50 Prozent. „Wir fahren deutliche Verluste ein“, erklärt er. Eine Verhandlung mit Pflege- und Krankenkassen sei unumgänglich, „aber so etwas ist ja auch nicht über Nacht gemacht“, umschreibt er.

Neben Personalkosten seien die Spritkosten der teuerste Posten des Kreisverbandes. Sorge hat er auch vor einem Angebotsdefizit. „Ich sehe eine weitere Steigerung, denn einige bunkern nun Heizöl, was den Dieselpreis noch höher treibt.“ Ein großer Teil des Spritpreises sind Steuern und Abgaben. Die Energie- beziehungsweise Mineralölsteuer macht bei Superbenzin etwa 65 Cent pro Liter aus, bei Diesel sind es etwa 47 Cent.

Ehrenamtler in Sorge

Zum Vergleich: Im Jahr 2006 lag der Durchschnittspreis für Diesel bei 1,14 Euro und für Benzin bei 1,25 Euro. Vier Jahre zuvor zahlten Dieselfahrer im Schnitt 81 Cent, Autofahrer von Benzinern 1,02 Euro pro Liter. Und nun?! „Es geht ins Uferlose“, kommentiert Detlef Lohne von der Wismarer Tafel. Ohne jegliche Unterstützung müssen die Ehrenamtlichen für Sprit- und Energiekosten aufkommen. „Wir existieren nur durch Spenden. Würde es diese Gönner nicht geben, müssten wir schließen“, sagt er mit Blick auf die zunehmenden finanziellen Belastungen. Von montags bis freitags sind drei Kühlfahrzeuge im Einsatz. Die Ware für die Bedürftigen, die die Tafel in Anspruch nehmen, werden aus Selmsdorf, Schönberg, Boltenhagen, Klütz und dem näheren Umkreis von Wismar geholt.

Insgesamt drei Kühlfahrzeuge hat die Wismarer Tafel im Einsatz. Eines wurde mit der OZ-Weihnachtsaktion finanziert. Detlef Lohne, Chef der Tafel, betrachtet die Entwicklung der Spritpreise mit Sorge. „Ohne Spenden können wir das nicht finanzieren.“ Quelle: Heiko Hoffmann

Ob das Busfahren im Landkreis nun deutlich teurer wird, lässt sich nach Angaben von Nahbus, dem kreiseigenen Unternehmen, noch nicht sagen. Nur so viel: „Die Preise für Sprit seien im Verhältnis zum Vorjahr um mehr als 17 Prozent gestiegen und werden für das Jahr 2021 voraussichtlich etwa 180 000 Euro Mehrkosten im Verhältnis zum Vorjahr verursachen. „Der durchschnittliche Einkaufspreis für Sprit lag 2020 aufgrund der Pandemie jedoch deutlich niedriger als im Jahr 2019. Wir erwarten dieses Jahr eine Mehrbelastung von etwa drei bis fünf Prozent über unserem geplanten Budget.“ Derzeit sind bei Nahbus 118 Busse im Einsatz, davon 21 Gas-Busse im Stadtverkehr im Wismar.

Pizzaservice will auf Autos verzichten

Über eine Preiserhöhung denkt zumindest der Pizzaservice Dominos noch nicht nach, wie Sprecherin Kathrin Rezac beteuert. Mehrkosten fallen auch hier an. Viele Mitarbeiter sind mit ihrem Privatfahrzeug unterwegs. „Sie erhalten eine Kilometerpauschale von dem Franchise-Partner. Hier gibt es bereits die ersten Anfragen einer Erhöhung“, weiß Kathrin Rezac. Neben den Privatfahrzeugen sind zudem sechs filialeigene Fahrzeuge in Wismar im Einsatz. Statt Preiserhöhung für den Kunden soll es andere Lösungen geben. „Wir versuchen, mittelfristig auf den Einsatz von Autos zu verzichten und die Liefergebiete entsprechend anzupassen.“

Von Jana Franke