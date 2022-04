Hohen Viecheln: So besonders wird die Feier am Osterfeuer der Feuerwehr

Hohen Viecheln

Das Osterfeuer hat auch bei der Feuerwehr in Hohen Viecheln eine lange Tradition. Sie war nach der Wende eine der ersten Feuerwehren, die die Veranstaltung in Nordwestmecklenburg eingeführt hat, weiß Stefan Gauer. In der Corona-Pandemie konnte sie in den vergangenen zwei Jahren nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Nun wird es aber wieder entfacht. Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr laden am Sonnabend, den 16. April, ab 17 Uhr ans Osterfeuer.

„Diesmal haben wir uns ein paar besondere Dinge überlegt“, sagt Stefan Gauer, der es mit organisiert hat. Erstmals wird das Osterfeuer an einem neuen Standort lodern – am neu gebauten Feuerwehr- und Gemeindehaus am Ortsausgang in Richtung Bad Kleinen. Hier können die Besucher die sanitären Anlagen nutzen. Die Feuerwehrleute hoffen, dass sich auch viele der kürzlich zugezogenen Familien im neuen Wohngebiet, das neben dem Gerätehaus entstanden ist, einfinden werden. „So können sie sich direkt von der Feierlaune der Hohen Viechelner überzeugen“, lädt Stefan Gauer die neuen Einwohner ein.

Feuerwehr will Spenden für ukrainische Flüchtlinge sammeln

Auch in puncto Nachhaltigkeit haben sich die Brandschützer etwas einfallen lassen. Sie werden die Getränke nicht mehr in Einwegbechern aus Plastik anbieten, sondern haben 500 Bier- und 100 Kaffeegläser besorgt und sie mit dem Logo der Feuerwehr Hohen Viecheln versehen lassen. „Aus Gläsern schmeckt es nicht nur besser, sondern wir schonen auch die Umwelt. Außerdem hat man ein schönes Souvenir. Denn die Idee ist, dass jeder Gast ein Glas kauft und es mitnehmen darf – ähnlich wie auf dem Weihnachtsmarkt“, teilt Stefan Gauer mit.

Beim gemütlichen Beisammensein am Feuer wird es außer Fassbier und anderen Getränke auch Leckeres vom Grill geben. Auf die Kinder wartet eine kleine Überraschung.

Die Feuerwehrleute wollen außerdem Kaffee anbieten. Inspiriert von Quijote-Kaffee, einer Direktimport-Rösterei in Hamburg, wird es Kaffee gegen Spenden geben. „Die Rösterei sponsert zwei Kilogramm köstlichen Kaffee, den wir gegen Spenden für ukrainische Flüchtlinge, die in Hohen Viecheln und Bad Kleinen untergebracht sind, abgeben“, informiert Gauer. Eine Gruppe Einheimischer kümmert sich um die Frauen und Kinder, die vor Putins Krieg geflohen sind.

Hier gibt es weitere Osterfeuer

Weitere Osterfeuer werden bereits am Donnerstag in diesen Orten entzündet: in Proseken und in Krassow jeweils ab 17 Uhr am Gerätehaus, in Beckerwitz ab 18 Uhr am Gerätehaus und in Lübow ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Zwei Tage später am Samstag lodert ein Osterfeuer ab 15 Uhr in Beidendorf am Gemeindezentrum, ab 16 Uhr in Losten am Gerätehaus, jeweils ab 17 Uhr in Groß Stieten am Dorfgemeinschaftshaus, in Bad Kleinen an der Feuerwehr, in Dorf Mecklenburg am Gerätehaus und in Warin auf der Wiese neben der Feuerwehr sowie ab 18 Uhr in Wismar-Wendorf am Strand.

