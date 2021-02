Hohen Viecheln bekommt neuen Pastor: Das plant Lars-Robin Schulz

Hohen Viecheln/Wismar

Die Kirchengemeinde Hohen Viecheln bekommt einen neuen Pastor: Nachdem sich Dirk Heske im Herbst vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedete, wurde das Pfarrhaus renoviert. Bald sind die Arbeiten abgeschlossen und sein Nachfolger kann einziehen. Am 1. März übernimmt Lars-Robin Schulz das Amt. Er kümmert sich dann um die Ortschaften Bad Kleinen, Fichtenhusen, Gallentin, Glashagen, Hädchenshof, Hohen Viecheln, Hoppenrade, Kleekamp, Losten, Moltow, Neu Viecheln und Niendorf.

Lars-Robin Schulz ist von 2017 bis 2020 Vikar in Wismar gewesen. Von Februar 2020 bis Februar 2021 hat er zwei Kirchengemeinden bei Neubrandenburg betreut. Sein Einsatz in Hohen Viecheln ist bereits seit Herbst 2019 geplant. Sein Vorgänger Dirk Heske ist dort mehr als 20 Jahre tätig gewesen – seit Mitte der 1990er-Jahre hat er die Kirchengemeinde als Pastor geleitet.

Theaterstudium in Berlin

Der 34-jährige Lars-Robin Schulz ist auf dem Land in Franken aufgewachsen. Später hat er dann an einem Theater in Berlin und in der Jugend- und Erwachsenenbildung gearbeitet. Nach seinem Studium der Theologie, Sprachwissenschaft und Rhetorik in Berlin und Halle an der Saale ist er als Berater tätig gewesen und hat im Reformationsjahr 2017 eine große Bildungsveranstaltung in Wittenberg koordiniert. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Unterstützung und Koordination von Ehrenamtlichen, Seelsorge, Bildung und Gottesdienst.

„Hier erlebst du Freiheit“ – so beschreibt Lars-Robin Schulz seinen Anspruch an die Kirche der Zukunft. Junge Erwachsene sind ihm dabei besonders wichtig. „Zwischen Junger Gemeinde und Seniorenkreis steckt eine Menge Leben.“ Er wünscht sich, Menschen seines Alters nicht nur zur Taufe oder Hochzeit zu begegnen und möchte sie in die Kirchengemeinde einladen. „Ob Berufswahl, Umzug oder Umbruch, ob beim Bier am Lagerfeuer oder auf einem Spaziergang“, hofft er auf rege Beteiligung.

Spaziergänge und Telefonate

Seelsorge könne durchaus lustvoll geschehen. Er biete dafür offene Ohren und hilfreiche Fragen. Dies richte sich natürlich an alle Generationen. Für die Zeit, in der die Kontaktbeschränkungen Treffen und Feiern erschwerten, bietet er verstärkt Spaziergänge zu zweit und Telefonate an. Auch wolle er die mit den Menschen vor Ort nach digitalen Wegen suchen: „Kirche, das geht ganz online und ganz offline, mal so, mal so.“

Er freue sich auf ein engagiertes Umfeld, besonders auf das reiche Vereinsleben in Hohen Viecheln. „Ich bin sehr gespannt auf alles, was mich hier erwartet“, sagt der junge Pastor und dankt besonders Pastor Jens Krause aus Dorf Mecklenburg. Er hat zusammen mit dem Kirchengemeinderat aus Hohen Viecheln im vergangenen halben Jahr die Gemeinde sicher durch die Pandemie begleitet und die Bauvorhaben an Pfarrhaus und Glockenturm engagiert betreut.

Sitzplätze bei Einführung begrenzt

Am 21. März wird Pastor Lars-Robin Schulz in der Kirche Hohen Viecheln durch Propst Markus Antonioli feierlich in seinen Dienst eingeführt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erfordern eine Beschränkung der Sitzplätze.

Die Gemeinde bittet deshalb um Anmeldung bis zum 18. März unter der Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer. Dies kann per E-Mail, als Brief oder als Nachricht auf dem Anrufbeantworter erfolgen (Telefon: 038 423 / 54 845 oder E-Mail: hohen-viecheln@elkm.de).

Von OZ