Hohen Viecheln feiert neues Feuerwehr- und Gemeindehaus

Hohen Viecheln

„Eigentlich sind wir ja aktuell noch Hausbesetzer, denn offiziell haben wir noch nicht den Schlüssel überreicht bekommen“, verkündet Hohen Viechelns Bürgermeister Lothar Glöde zur Begrüßung der Gäste, die zur Einweihung des neu errichteten Feuerwehrgeräte- und Gemeindehauses gekommen sind. Das holte Architektin Birgit Kästner vom Wismarer Büro für Architektur und Bauleitplanung geschwind nach. Ihr galt auch Glödes ganz besonderer Dank. Denn mit einer Reihe von Änderungswünschen in der Planungs- und Bauphase hatte die Gemeinde die Nerven der Architektin arg strapaziert, wie er einräumte. Am Ende ist es nun die sechste Variante, die umgesetzt wurde. „Und das voll im Zeit- und Kostenplan, was heutzutage auch alles andere als selbstverständlich und in diesem Fall in erster Linie der Architektin zu verdanken ist.“

Bürgermeister Hartmut Glöde hat von Architektin Birgit Kästner einen symbolisch großen Hausschlüssel erhalten. Quelle: Peter Täufel

Großer Veranstaltungsraum vorhanden

Innerhalb eines Jahres entstand für insgesamt 2,36 Millionen Euro das Mehrzweckgebäude. Es beherbergt zum einen die Fahrzeuge und Technik, Sanitär-, Umkleide- und Schulungsräume für die Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln. Zum anderen verfügt es über einen großen Veranstaltungsraum für Gemeinde-, Vereins- und Einwohneraktivitäten, eine Teeküche, Garderobe und Sanitäranlagen mit barrierefreiem WC sowie das Bürgermeisterbüro. Zur Erfüllung der Energieeinsparverordnung sind noch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe und ein Kollektorfeld geplant, die der Versorgung beider Gebäudeteile dienen. Hinzu kommen großzügige Parkflächen im unmittelbaren Umfeld und für die Feuerwehrleute eine Trainingsfläche.

Land und Kreis unterstützten Bauvorhaben

„Ich denke, uns ist da etwas Gutes gelungen“, findet Bürgermeister Glöde. Dem kann Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) nur zustimmen. „Es freut mich ganz besonders, dass die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr nun optimale Voraussetzungen für ihre ehrenvolle, ehrenamtliche Tätigkeit zum Schutz von Leib, Leben und Sachwerten von uns allen vorfinden. Schließlich sind sie es, die sich in Gefahr begeben, wir beruhigt im Bett bleiben können“, sagte die Landrätin. Man habe als Landkreis diese Baumaßnahme gern mit den fast 280 000 Euro unterstützt und werde es auch weiterhin bei Bedarf tun, versicherte Weiss. Weitere Fördermittel kamen mit 744 000 Euro vom Landesinnenministerium..

Planungsbeginn war 2015

Die Planungen für den Neubau hatten bereits 2015 begonnen, nachdem das alte Feuerwehrgebäude offiziell als nicht mehr nutzbar eingestuft worden war. „Da standen wir vor der Wahl, entweder die Feuerwehr abzumelden und aufzulösen oder neu zu bauen“, berichtet Lothar Glöde. Da auch das bisherige Gemeindehaus mit seiner Säule inmitten des Veranstaltungsraumes den Anforderungen nicht mehr genügte, entstand die Idee mit dem Kombinationsgebäude. „Das kann ein Muster für andere Gemeinden im Land werden“, sagte dazu Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), als er im Frühjahr dieses Jahres den Fördermittelbescheid für das Objekt überreichte. Es ist 43,5 Meter lang, knapp 18 Meter breit und mit dem Obergeschoss bis zu 8,25 Meter hoch und verfügt über insgesamt fast 686 Quadratmetern Nutzfläche.

Unter großer Anteilnahme von Einwohnern, Unterstützern und befreundeten Feuerwehren wurde das neue Gebäude übergeben . Quelle: Peter Täufel

Lesen Sie auch:

Künstler aus Hohen Viecheln legen Buch neu auf

Hohen Viecheln bekommt 750000 Euro Zuschuss

Feuerwehr in Hohen Viecheln in Topform

Von Peter Täufel