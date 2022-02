Hohen Wieschendorf: Golfplatz beendet Winterpause

Hohen Wieschendorf

Die Winterpause ist vorbei – ab sofort können auf dem Golfplatz in Hohen Wieschendorf wieder die Schläger geschwungen werden. Damit beginnt die erste komplette Saison der neuen 18-Loch-Anlage an der Ostseeküste.

Die ist erst im Herbst vergangenen Jahres fertig geworden – nach einer umfangreichen Sanierung. Im Sommer 2021 waren die ersten neun Löcher bespielbar, Ende Oktober haben Golfer dann das komplette Grün mit einem Turnier eröffnet. Damals war die Nachfrage so groß, dass ein Wochenende später noch ein zweites Turnier gespielt wurde.

Gemeinde schließt langfristigen Pachtvertrag ab

Der 74 Hektar große Golfplatz in Hohen Wieschendorf ist der erste, der nach der Wende in den neuen Bundesländern errichtet wurde. Ein Betreiber oder Eigentümer fehlte in den vergangenen Jahren – bis 2020 der Investor des angrenzenden Ferienresorts „Bades Huk“ einen langfristigen Pachtvertrag mit der Gemeinde geschlossen hat.

In seinem Auftrag hat der Golfplatzdesigner Christoph Städler mit seinem Team das Gelände neu konzipiert. Jetzt bieten breite Spielbahnen den Golfanfängern mehr Freude. Erfahrene Spieler können derweil viel Abwechslung durch die Geländetopografie genießen. Die ist durch die frühere Gletscherbildung geprägt, wodurch leichte Schräglagen entstanden sind. Außerdem gibt es Biotope und einen Blick auf die Ostsee.

In diesem Jahr sollen weitere Attraktionen dazukommen: Unter anderem entsteht eine Driving Range, ein überdachtes Trainingsareal. Das soll im Frühsommer fertig sein. Außerdem sollen die Mitglieder des neu gegründeten Vereins „Bades Huk“ ein Clubhaus bekommen, in dem sie sich umziehen und ihre Ausrüstungen lagern können. Der Spatenstich dafür soll ebenfalls 2022 erfolgen.

Eine Runde auf der 18-Loch-Anlage kostet von Montag bis Freitag 50 Euro, an den Wochenenden 60 Euro. Die genaue Preisliste befindet sich auf der Webseite badeshuk.de. Startzeiten können unter der Telefonnummer 0173 / 94 76 271 gebucht werden. Weitere Infos gibt es per Mail an info@badeshuk-golf.de.

Von Kerstin Schröder