Hohen Wieschendorf

Normalerweise würden Fabrizio Montaperto und seine Mitarbeiter jetzt „Arrivederci“ sagen. Auf Wiedersehen im März, die Saison im „Littly Italy“ ist zu Ende. Doch der Inhaber des italienischen Restaurants auf dem Anleger in Hohen Wieschendorf hat sich anders entschieden. Erstmals seit der Eröffnung vor sieben Jahren macht er keine Winterpause.

„Die Kunden sagen, ist gut hier“, erzählt der gebürtige Sizilianer in gebrochenem Deutsch. Er würde nur gute Zutaten verwenden, das schmecke den Leuten. Aus Proseken und Boltenhagen kommen einige inzwischen regelmäßig, Stammgäste eben.

500 Gäste täglich in Hauptsaison

Aber vor allem Urlauber im neu eröffneten Ferienresort „Bades Huk“, rund 150 Meter vom Restaurant entfernt, wüssten die italienische Küche zu schätzen. Sie haben ihm und seinem Team eine fantastische Saison beschert. Von Juni bis Ende August kehrten rund 500 Personen pro Tag in der Gaststätte mit Pizzeria und Eiscafé ein. Der Gastronom hofft, dass die Ferienwohnungen auch in der kalten Jahreszeit gebucht werden. Er freue sich darauf, die Urlauber mit Pasta und Pizza zu bewirten.

Das italienische Restaurant befindet sich auf dem Anleger in Hohen Wieschendorf. Quelle: Haike Werfel

Zusätzlich zu den Speisen auf der Karte will er in der kalten Jahreszeit auch Fisch anbieten. Jetzt habe der Koch mehr Zeit, in der kleinen Küche auch solche Gerichte zuzubereiten. Außerdem könnten größere Gesellschaften das Restaurant für Zusammenkünfte und Feiern nutzen. „Wir haben Platz für fünfzig Personen“, sagt Fabrizio Montaperto.

Neue Öffnungszeiten

Weil die Gäste jetzt nicht mehr so zahlreich erscheinen wie in der Hauptsaison, hat er die Öffnungszeiten reduziert. Von Montag bis Donnerstag sind sie von 11.30 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr willkommen. Von Freitag bis Sonntag ist das „Little Italy“ durchgehend geöffnet.

Allerdings wurde es an den vergangenen Montagen kaum besucht. „Da sind drei bis vier Tische besetzt, das reicht nicht für den Strom“, berichtet der Inhaber. Er überlegt daher, das Lokal ab kommender Woche montags nicht mehr zu öffnen. Wer ausgerechnet an diesem Tag Lust auf italienische Küche mit Blick auf die Ostsee hat oder sich vielleicht eine Pizza nach Hause holen möchte, der sollte sicherheitshalber vorher anrufen unter der Telefonnummer 01525 / 9868254.

Mitarbeiter Raimondo Sorce, wie sein Chef ebenfalls aus Sizilien, schiebt eine Pizza in den Ofen. Quelle: Haike Werfel

Im Januar bleibt Restaurant zu

Fabrizio Montaperto beschäftigt ausschließlich Landsleute in seinem Restaurant. Im Sommer sind es neun oder zehn Angestellte, darunter seine Frau und sein Schwiegervater. Jetzt sind noch sechs, sieben Männer da. Damit sie ihre Lieben in der Heimat besuchen können, wird es eine kurze Schließzeit geben. „Vielleicht für zwei Wochen oder zehn Tage“, das weiß der Chef noch nicht genau. Er freut sich schon, seine Frau und seine drei Töchter dann wiederzusehen. Im Januar, kündigt er an, wird das Restaurant komplett geschlossen bleiben.

Menüs zu Weihnachten und Silvester

Zuvor aber wird er auf jeden Fall sein Lokal zu Weihnachten und Silvester öffnen. Das habe er bereits im vergangenen Jahr ausprobieren wollen, sagt er. Aber da machten ihm Corona und der Lockdown einen Strich durch die Rechnung. Für die Feiertage möchte Fabrizio Montaperto mit seinem Koch, der ebenfalls aus Sizilien stammt, drei bis vier Menüs kreieren. Neben gutem Essen werden die Gäste mit gutem Wein und Musik verwöhnt. Wer sich jetzt aber denkt, spontan Plätze zu reservieren, den muss der Gastronom enttäuschen. „Little Italy“ ist bereits ausgebucht.

Von Haike Werfel