Hohen Wieschendorf: Neues Ostsee-Resort „Bades Huk“ legt Top-Start hin

Hohen Wieschendorf

In der Corona-Pandemie haben die Immobilienpreise in Deutschland weiter angezogen. Auch Ferienwohnungen entlang der Ostseeküste sind nach wie vor sehr begehrt – so wie die im neu eröffneten Ferienresort „Bades Huk“ in Hohen Wieschendorf. Von den 77 Ein- bis Drei-Zimmer-Appartements sind 90 Prozent verkauft. „Sieben oder acht Wohnungen sind noch zu haben, aber vermutlich bis Anfang nächsten Jahres auch weg“, berichtet Hamid Farahmand.

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Firma Clavis International kümmert sich um den Vertrieb. Er ist „topzufrieden“ mit der ersten Saison auf dem Tourismusmarkt in Mecklenburg-Vorpommern. Die hat in den Abrechnungen für viele ausgebuchte Wochen gesorgt – bis weit in den September hinein. Auch für Weihnachten und Silvester gebe es kaum noch freie Plätze, berichtet der Hamburger.

Birgitt Richter (l.) und Danielle Hammerich im neuen Marina Café Quelle: Kerstin Schröder

Mitarbeiter aus der Region

Hamid Farahmand sitzt im Marina Café auf dem Anleger und trinkt einen Kaffee. Es ist nicht der erste an diesem Tag und es wird vermutlich auch nicht der letzte sein. Einige anstrengende Monate liegen hinter ihm. Nach dem Soft-Opening Anfang Juli ist die Anlage an der Wismarbucht nach und nach fertiggestellt beziehungsweise verschönert worden. Dazu zählt das neue Café, in dem es heiße Waffeln und Kuchen für Urlauber und Einheimische gibt. Bedient werden die Gäste von Birgitt Richter aus Beckerwitz. Sie kann jetzt mit dem Rad zur Arbeit fahren. „Das ist schon toll“, lacht sie.

Erstes Turnier mit 18 Löchern Wer um den ersten Turniersieg auf der neuen 18-Loch-Anlage in Hohen Wieschendorf mitspielen möchte, kann sich per E-Mail anmelden unter info@badeshuk-golf.de. Start ist am 31. Oktober um 10 Uhr. Die anschließende Siegerehrung mit Essen findet im Marina Café mit Blick auf die Ostsee statt (400 Meter vom Golfplatz entfernt). Das Startgeld beträgt für Mitglieder 30 Euro, für Gäste 60 Euro (inklusive Tages-Greenfee, Essen, Getränke, Turnier). Weitere Infos gibt es online unter https://badeshuk.de/golf

Viele der zurzeit 25 Angestellten kommen aus der näheren Umgebung. Weitere folgen, um die 50 Jobs sollen insgesamt geschaffen werden. „Es kommt Leben in die Anlage“, freut sich Hamid Farahmand. Ab 2023 soll auch ausgebildet werden.

Einrichtung kommt gut an

Zurzeit ist das Resort vor den Toren Wismars zu 65 Prozent belegt. Sie können barfuß durch eine künstlich angelegte Dünenlandschaft bis zum Strand wandern. Das heiße Wetter im Sommer hat den Pflanzen etwas zu schaffen gemacht, deshalb wird noch einmal nachmodelliert.

Der neue Spielplatz inklusive Mini-Seilbahn Quelle: Kerstin Schröder

Die Gäste bleiben drei bis fünf Tage, meist als verlängertes Wochenende. Im Sommer haben sie länger die kurzen Wege zum Strand genossen und ihre Koffer für sieben oder 14 Tage ausgepackt. Dafür sind einige auch aus Dänemark, Belgien, der Schweiz und Österreich angereist. „Scheinbar haben sich viele Menschen sehr danach gesehnt, endlich wieder reisen zu dürfen“, sagt Silva Eddicks. Sie kümmert sich um die Vermarktung und hat auch die Einrichtung der Ferienwohnungen mitausgesucht. Die besteht aus 50 000 Teilen vom Löffel bis zum Fernseher und kommt so gut an, dass Urlauber einige Gegenstände kaufen wollen. „Für zu Hause oder als Geschenk“, erzählt Silvia Eddicks. Möglich sei das.

Ebenfalls fertig ist der Spielplatz für Kinder auf dem Weg zum Strand. Zu dem gehört auch eine Mini-Seilbahn, mit der die Mädchen und Jungen sitzend von einem Ende zum anderen rutschen können.

Golfplatz komplett fertig

Gebaut wird derzeit noch an der neuen Rezeption. In die wird ein kleiner Laden integriert, in dem es künftig Brötchen, weitere Lebensmittel und Golfbälle zu kaufen gibt. Denn eine 18-Loch-Anlage befindet sich in direkter Nachbarschaft der Ferienhäuser. Der Platz ist aufwendig saniert worden und seit einigen Wochen mit neun Löchern bespielbar. Doppelt so viele werden es Ende Oktober sein. Danach gibt es das erste und letzte Turnier des Jahres auf der 18-Loch-Anlage.

Hamid Farahmand und Thorsten Wolfram auf der neu gestalteten Driving Range, die als Trainingsareal im Frühjahr 2022 eröffnet wird Quelle: Kerstin Schröder

„Wir wollten unbedingt in diesem Jahr wenigstens einmal auf dem kompletten Platz spielen“, sagt Thorsten Wolfram. Mit seinem Team hat er das Grün hergerichtet und um Mitglieder für den neuen Verein geworben. Ein 15-jähriges Mädchen ist als Erste dazugekommen. „Das hat mich unglaublich gefreut, weil wir gerne jüngere Spieler haben möchten“, sagt er.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit den zurückliegenden Monaten ist Thorsten Wolfram zufrieden. Die angebotenen Kurse sind gut gebucht gewesen, auch viele Kinder sind unterrichtet worden und erfahrene Spieler, die ihre Technik verbessern wollten. Das Angebot soll im neuen Jahr fortgesetzt und ausgeweitet werden – mit mehr Mitarbeitern. Dann sollen auch Caddies und mehr Golfcarts unterwegs sein. Dringend erwartet wird deshalb auch die Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Bestellt ist sie bereits seit längerem.

Von Kerstin Schröder