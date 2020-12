Hohen Wieschendorf: Neues Urlaubsparadies kurz vor der Eröffnung

Hohen Wieschendorf

2021 beginnt in Hohen Wieschendorf vor den Toren Wismars eine neue Ära: Dann eröffnet das Urlauber-Paradies „Bades Huk“. Es besteht aus 17 Ferienhäusern, die mit einer einer Sport- und Wellnessanlage in eine künstlich angelegte Dünenlandschaft eingebettet sind. So können die Gäste barfuß zum nahe gelegenen Strand laufen.

Für die Gemeinde geht damit die Geschichte einer jahrzehntelanger Investruine zu Ende – dank Oliver Soini. Der Österreicher hat Millionen in die Hand genommen, um lange leerstehende, unfertige Häuser in moderne Urlauberunterkünfte zu verwandeln. Die umgebauten Gebäude bestehen aus 77 Ein- bis Drei-Zimmer-Appartements.

Kleiner Zeitpuffer

Die Arbeiten gehen zügig voran: Voraussichtlich Ende Januar sollen die ersten sechs Häuser komplett eingerichtet werden. Gerade werden die Fliesen verlegt. „Wir haben sehr fleißige Bauarbeiter“, freut sich Marketing-Managerin Silvia Eddicks. Dennoch sei der geplante Eröffnungstermin ein wenig nach hinten verschoben worden – von Anfang Mai auf Anfang Juni.

„Wegen der Corona-Pandemie haben wir einen kleinen Puffer eingebaut“, erklärt sie. Denn die Buchungen der Unterkünfte sind online bereits möglich. „Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Sollte die Vermietung doch schon früher möglich sein, können wir die Wohnungen und Häuser immer noch anbieten.“ Sie ist guter Dinge, dass Bades Huk bereits im April fertig sein wird. „Die Vorfreude steigt, wir kommen mit den Immobilien wirklich gut voran“, sagt sie.

Golfplatz saniert

Eine Übernachtung kostet pro Person ab 125 Euro aufwärts – je nach Größe der Unterkunft. Die Gäste haben von den Häusern entweder einen Blick auf die Salzwiesen, die Ostsee oder den angrenzenden Golfplatz. Letzterer wird von Oliver Soini ebenfalls hergerichtet. Die Anlage bietet den Spielern einen einmaligen Blick auf die Wismarbucht – allerdings keine idealen Bedingungen. Das soll sich ändern.

Deswegen wird die 18-Loch-Anlage – die erste nach der Wende in den neuen Bundesländern – ebenfalls saniert. „Die ersten Greens sind bereits eingesät“, berichtet Silvia Eddicks. Im Frühjahr soll der Platz dann weiter bepflanzt werden. Der Pachtvertrag zwischen der Bades Huk GmbH und der Gemeinde ist für mehr als zehn Jahre geschlossen worden – für wie lange genau, das hat Bürgermeister Jan van Leeuwen (CDU) nicht verraten.

Von Kerstin Schröder